Champions Hockey League: EV Zug spielt gegen Wolfsburg Grizzlys

Champions Hockey League «Wir wollen den Titel holen»: Der EV Zug schlägt vor dem Aufbruch ins Europa-Abenteuer selbstbewusste Töne an Der EV Zug ist bisher im europäischen Wettbewerb noch nie über den Viertelfinal hinausgekommen. Das soll sich nun ändern. Am Freitagabend trifft das Team im ersten Gruppenspiel auf Grizzlys Wolfsburg. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Bild aus der vergangenen CHL-Saison: Dominik Schlumpf (links) kämpft gegen Rögles Dennis Everberg um den Puck. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 2. September 2021)

Die Erwartungen waren gross, die Enttäuschung noch grösser. Nach der 1:6-Niederlage gegen Red Bull München im vergan­genen Oktober bedeutete die Gruppenphase der Champions Hockey League (CHL) Endstation. Am Schluss blieben Frust und Ärger. Ein Misserfolg, der Dan Tangnes sehr naheging. Wollte er doch nach dem nationalen Titel 2021 mit seiner Equipe auch europäisch eine beachtliche Flughöhe erreichen. Tangnes benötigte Zeit, bis die Wunden vom schmerzhaften Aus verheilt waren.

Der Coach hat im internationalen Kräftemessen also einiges gutzumachen. Floskeln wie «wir nehmen ein Spiel nach dem anderen» bedient der Norweger nicht. Er sagt: «Sind wir nach zwei Meistertiteln immer noch hungrig? Ich meine – ja. Aber in der Champions League sind noch 31 andere Teams vertreten, und davon wollen einige auch nach ganz oben.» Und weiter: «Wir wollen den Titel holen, doch es muss alles zusammenpassen.»

Der Viertelfinal ist bisher das Höchste der Gefühle

Bei der Formulierung der Ambitionen hält sich der EV Zug nicht zurück. Obwohl der Stellenwert des europäischen Wettbewerbs nicht so hoch ist wie jener der nationalen Meisterschaft, gab es bei der Medienorientierung am Saisoneröffnungsfest vor knapp zwei Wochen eine klare Ansage – vom Chef persönlich: «Die Schweiz ist seit der Lancierung des Champions Hockey League den Fans einiges schuldig geblieben. Unsere Organisation will endlich auch europäisch auf sich aufmerksam machen und einen Titel gewinnen. Es wird langsam Zeit», lautete die Ankündigung von Geschäftsführer Patrick Lengwiler. Seine Erklärung für das fast standardmässig frühe Scheitern:

«Unsere Liga wird wohl etwas überschätzt. Die schwedische Konkurrenz war in den letzten Jahren klar besser. Das gilt es anzuerkennen.»

Die EVZ-Führung präsentiert sich selbstbewusst, titelhungrig, verfolgt einen klaren Plan. Ein Minimalziel wird nicht genannt. In den bisherigen sieben Teilnahmen schaffte der EV Zug nur einmal den Einzug in den Viertelfinal. Die offene Rechnung, die er zu begleichen hat, ist also hoch.

Zu schlagen gilt es im Konzert der Grossen die Schweden. Im Länderranking der CHL vor der Schweiz liegend, dominieren die Nordeuropäer den Wettbewerb nach Belieben. Mit JYP Jyväskylä hat nur einmal ein nichtschwedischer Klub triumphiert.

Wolfsburg: Ein physisch starker Gegner

Neu hat der EV Zug mit Peter Cehlárik einen Spieler in seinen Reihen, der sich Champions-League-Sieger nennen darf. 2015 gewann er mit Lulea. «Die schwedischen Teams arbeiten unglaublich hart, weil für sie die Champions League eine grosse Bedeutung hat. Nur zu gern würde ich der schwedischen Dominanz ein Ende setzen», erzählt der Stürmer. «Ich freue mich, endlich geht es um Punkte.»

Als Erstes trifft Zug auf Grizzlys Wolfsburg (20.15 Uhr). Ein ernst zu nehmender Kontrahent, der heuer den Playoff-Halbfinal erreichte. Per Videostudium hat man den Gegner unter die Lupe genommen. «Sie haben erfahrene Spieler, sind physisch stark und spielen hart», lautet Tangnes’ Analyse in der Kurzfassung. Mit zu viel Videomaterial wollte er seine Spieler nicht belästigen. «Wir müssen zunächst zu un­serem Spiel finden.» Seine Erwartung formuliert er so:

«Ich möchte eine Steigerung gegenüber den Testspielen sehen und natürlich einen Sieg.»

Es wäre der ideale Aufbruch ins Europa-Abenteuer, das diesmal in besserer Erinnerung bleiben soll.

Champions Hockey League

Gruppe B: EV Zug, Grizzlys Wolfsburg, TPS Turku, Olimpija Ljubljana.

Die ersten Spiele: Freitag, 20.15: Grizzlys Wolfsburg – EV Zug. – Sonntag, 18.00: TPS Turku – EV Zug.

