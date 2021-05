Ev Zug «Ich weiss, dass die Türe ganz weit offen steht»: Der Vertrag für Carl Klingberg liegt vor – noch fehlt die Unterschrift Nach einer Fussverletzung im zweiten Spiel musste sich Carl Klingberg vorzeitig von der WM-Bühne verabschieden. Seine Gedanken kreisen nun um die Zukunft. Eine Rückkehr nach Schweden ist für ihn keine Option. Philipp Zurfluh 27.05.2021, 05.00 Uhr

Carl Klingberg (Mitte) musste nach dem zweiten Spiel gegen Belarus wegen einer Fussverletzung das Handtuch werfen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Riga, 23. Mai 2021)

Immer wieder diese Schweden, dachten sich die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft nach der 0:7-Ohrfeige im dritten WM-Spiel am Dienstagabend. Die Schweiz hat bei den letzten acht Partien an Weltmeisterschaften gegen die Skandinavier das Eis als Verlierer verlassen müssen. Die Pleite hat historische Dimensionen. Sieben Gegentreffer setzte es letztmals 1998 an der Heim-WM in Zürich ab.

Einer dieser Schweden hatte sich schon im Vorfeld des internationalen Grossanlasses in Riga ganz besonders auf das Kräftemessen gefreut: Carl Klingberg. Der Flügelstürmer fieberte dem Kräftemessen mit seinen Zuger Teamkameraden entgegen. Eine Fussverletzung im zweiten Spiel gegen Belarus bedeutet für ihn aber das vorzeitige WM-Aus, eine herbe Enttäuschung. Klingberg unterstützte sein Team gegen die Schweiz von der Tribüne. Ein niedergeschlagener Klingberg sagt:

«Das war sehr hart, denn ich habe ich mich in richtig guter Form befunden.»

Der 30-Jährige strotzte nach starken Playoffs vor Selbstvertrauen und wäre dank seiner energiegeladenen Spielweise ein belebendes Element gewesen im Kollektiv.

Seit fünf Jahren erstmals torlos

Der Göteborger liess sich gleich zum Auftakt gegen Dänemark zwei Tore und einen Assist gutschreiben. Doch er konnte die 3:4-Niederlage nicht verhindern. Nach einer weiteren schwachen Darbietung gegen Belarus (0:1) war der Fehlstart des Weltmeisters von 2018 perfekt. Zum ersten Mal seit fünf Jahren gelang den Skandinaviern in einer WM-Partie kein Tor. Aus der schwedischen Heimat hagelte es Kritik. «Wir haben eine starke Reaktion gezeigt und unseren Ärger in positive Energie verwandelt», so der 30-Jährige nach der Leistungssteigerung gegen die Schweiz.

Obwohl die «Tre Kronor» mit fünf NHL- und acht KHL-Akteuren bestückt ist, stehen viele WM-Debütanten im Kader. «Wir haben zu Beginn noch nicht gut harmoniert. Nun haben wir zu unserer Identität gefunden», so Klingberg. Dennoch möchte der Stürmer den 7:0-Sieg nicht überbewerten. «Uns ist an diesem Abend einfach alles gelungen.»

Zurück nach Riga oder Zug

Um die Schwere der Verletzung zu untersuchen, ist Klingberg gestern nach Schweden geflogen. Er rechnet mit einer Pause von vier bis sechs Wochen. Ob er nochmals zurück nach Riga oder in die Schweiz reist, ist offen.

«Natürlich würde ich gerne das Team vor Ort moralisch unterstützen.»

Klingberg wird in den nächsten Wochen ein weiteres Mal mit Sportchef Reto Kläy zusammensitzen und sich über eine weitere Zusammenarbeit unterhalten. Klar ist: Mit Jan Kovar, Anton Lander, Christian Djoos und Niklas Hansson stehen für nächste Saison bereits vier Ausländer fest. Nach dem wahrscheinlichen Abgang von Grégory Hofmann in die NHL dürfte Zug fünf ausländische Spieler einsetzen.

Eine Rückkehr nach Schweden steht für Klingberg nicht zur Debatte. Er spricht von «Kleinigkeiten», die noch zu regeln seien und sagt: «Ich bin sehr glücklich in Zug und habe seit ich vor fünf Jahren hierher gekommen bin, tolle Erfahrungen machen dürfen. Die Fans sind grossartig.» Und Klingberg ergänzt: «Ich weiss, dass die Türe beim EV Zug ganz weit offen steht.»