Funktionieren die SCL Tigers auch ohne Marc Michaelis?

Die bange Frage: Geht es ohne Marc Michaelis? Marc Michaelis ist der Leader der SCL Tigers und verstärkt zukünftig den EV Zug. Nun ist seine Saison zu Ende. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 16.02.2023, 18.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marc Michaelis, Schlüsselspieler der SCL Tigers. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Biel, 23. Januar 2023)

Sind die Langnauer stark genug, um die Launen der Hockey-Götter auszuhalten? Noch ist alles möglich: Der Vorstoss in die Pre-Playoffs (ein Wunder), der sichere Hafen des vorzeitigen Saisonendes (Plätze 11 und 12) oder der Sturz in den Abstiegskampf (Playouts). Der neue Sportchef Pascal Müller hat seit seinem Amtsantritt im letzten Frühjahr eigentlich alles richtig gemacht.

Mit einem neuen Schweizer Trainer (Thierry Paterlini) hat auch er – ganz ähnlich wie Paolo Duca mit Luca Cereda in Ambri – eine Mission begonnen: «Mir gö nomau fürs Ämmitau». Die Pflege der dörflichen Hockeykultur, gewürzt mit Gotthelf-Romantik und zusammengehalten mit viel Sachverstand. Getragen wird die Mannschaft von sechs exzellenten Ausländern, die sich auf und neben dem Eis sehr gut verstehen. Im Dorf werden sie als «Beatles des Hockeys» verhert – obwohl es sechs und nicht bloss vier sind wie die Original-Beatles. Die vier Finnen Alexi Saarela, Harri Pesonen, Vili Sarijärvi und Sami Lepistö, der Deutsche Marc Michaelis und der Kanadier Cody Eakin. Diese hohe Abhängigkeit vom ausländischen Personal ist das Schicksal der Langnauer und liefert sie den Launen der Hockeygötter aus.

Ein Blutgerinnsel stoppt den Langnauer MVP

Marc Michaelis, 27, ist einer der komplettesten Stürmer der Liga und um den Vergleich mit den Beatles nochmals zu bemühen: Er ist so etwas wie der John Lennon im Langnauer Offensivspiel. Langnaus MVP auf dem Eis und in der Kabine.

Er hat sich entschieden, nach dieser Saison einen weiteren Karriereschritt zu machen und wechselt deshalb mit einem Zweijahresvertrag nach Zug. Doch gestern war er beim Training nicht dabei. Ungefähr zum Zeitpunkt, als seine Spielkameraden ihre Übungseinheiten im Ilfistempel beendet hatten, wurde er im Spital ins Aufwachzimmer gebracht. Nach der Partie am Dienstag gegen die Lakers (2:1) klagte er über Schmerzen und Schwellungen am rechten Arm. Die Ursache: Ein Blutgerinnsel in der Schlüsselbeinvene, das gestern operativ entfernt werden musste. Die Saison ist für den deutschen Nationalspieler zu Ende, der weitere Verlauf seiner Karriere jedoch nicht beeinträchtigt.

Pascal Müller ist es buchstäblich in letzter Minute vor Transferschluss gelungen, einen Ersatz zu finden: Bis Saisonende stürmt nun der Schwede Axel Holmström für die SCL Tigers. Er ist gestern in Langnau eingetroffen und steht heute in Zug erstmals im Einsatz. Er gehört zu den Top Ten in der Skorerliste der höchsten finnischen Liga. Nach Saisonschluss kehrt er nach Finnland (zu Vaasan Sport) zurück. Verteidiger Vili Saarijärvi sollte nach einer Verletzungspause wieder zur Verfügung stehen und somit sind wieder alle sechs Ausländerpositionen besetzt.

Die Tigers sind extrem abhängig von ihren Ausländern

Nach wie vor ist die offensive Abhängigkeit von den Ausländern extrem: Kein Schweizer hat mehr als sechs Tore erzielt, 82 von insgesamt 115 Treffern (nur ein Tor mehr als Schlusslicht Ajoie) haben die ausländischen Arbeitnehmer beigesteuert. Wenn die «Hockey Beatles» nicht rocken, kann Langnau keine offensiven Melodien intonieren. Die DNA des Langnauer Spiels ähnelt daher jener von Ambri: Das fehlende offensive Talent müssen die Schweizer mit Leidenschaft und Disziplin wettmachen. Die Erkundigungen nach dem Wohlergehen der Emmentaler wird auf eine Frage reduziert: Sage mir, wie es den Ausländern geht und ich sage dir, wie es um die Tigers steht.

Kann Axel Holmström Topskorer und Leitwolf Marc Michaelis ersetzen? Nur wenn das wenigstens halbwegs der Fall ist, sind die Langnauer dazu in der Lage, die Launen der Hockeygötter auszuhalten und den Sturz in die Playouts zu vermeiden.