Der EV Zug siegt gegen den HC Lugano 6:3

Eishockey «Ein wunderschönes Gefühl»: Die Jungen verleihen dem EV Zug Flügel – der Trainer ist voll des Lobes Vom 0:2 zum 6:3: Der EV Zug besteht den Charaktertest und demoralisiert den HC Lugano. Zum Halbfinal-Einzug fehlt noch ein Sieg. Philipp Zurfluh

Erzielt den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich: Flügelstürmer Luca Andrea De Nisco. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 29. März 2022)

In den Playoffs spielt sich eine ganze Menge auf mentaler Ebene ab. Wer behält die Nerven? Wer agiert entschlossener und effizienter vor den Toren? Wer kann mit Rückschlägen besser umgehen? Auf alle diese Fragen hatte der EV Zug in der Viertelfinal-Serie gegen den HC Lugano bislang die richtigen Antworten parat. Auch im dritten Spiel hatte der Favorit das bessere Ende für sich. Er zog sozusagen den Kopf aus der Schlinge, die sich nach dem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand ganz eng zugezogen hatte. Der EV Zug konnte sie lösen. Er feiert nach dem 6:3-Erfolg den dritten Sieg im dritten Spiel und steht mit einem Bein im Halbfinal.

Die Höhepunkte des Spiels:

Video: Mysports

Luganos schwarze Serie gegen die Zentralschweizer will nicht enden. Seit 26 Monaten konnten die Tessiner in der Bossard-Arena nicht mehr gewinnen. «Ich bin beeindruckt, wie die Mannschaft nach dem Rückstand zwei Gänge hochschalten konnte», frohlockte Trainer Dan Tangnes. Je länger das Spiel dauerte, sei offensichtlich geworden, wie Lugano von Minute zu Minute müder geworden sei und nicht mehr das Energie-Level der ersten Spielhälfte anknüpfen konnte. «Das hat uns in die Karten gespielt und wir haben das konsequent ausgenutzt», sagte Tangnes.

Die Zuger lassen sich nach dem 6:3-Erfolg von den Fans feiern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 29. März 2022)

Lugano nutzt Zugs Nachlässigkeiten aus

Rund eineinhalb Stunden vor seiner Matchanalyse war die Gemütslage beim Norweger eine ganz andere. Nach einem groben Fehlpass von Jérôme Bachofner und kurze Zeit später aufgrund chaotischer Zuordnung in der Defensive ging der HC Lugano zu Beginn des Mitteldrittels innert 58 Sekunden mit 2:0 in Führung. Die Eishockey-Welt hatte zu diesem Zeitpunkt aus blau-weisser Optik ungünstig ausgesehen.

«Wir haben den Fokus verloren und keine Sorge zum Puck getragen»,

lautete Tangnes Erklärung. Die Partie verlief lange Zeit deutlich weniger ruppig als diejenige zwei Tage zuvor in Lugano. Ob Coach Chris McSorley seinen Spielern eine Predigt über Disziplin und Emotions-Management gehalten hatte? Die Luganesi hatten im Vergleich zum zweiten Duell, als sie sich mit neun Zwei-Minuten-Strafen den Wind selbst aus den Segeln nahmen, ihre Emotionen deutlich besser unter Kontrolle. Sie wirkten in den ersten beiden Dritteln fast zahm in den Zweikämpfen und mussten nur einmal auf die Strafbank. Doch genau diese eine Strafe sollte sich rächen.

«Im Spiel fünf gegen fünf sind wir momentan die beste Mannschaft auf dem Eis. Das muss Zug schon ein bisschen Angst machen», schickte EVZ-Meisterspieler Santeri Alatalo im Vorfeld einen Giftpfeil Richtung seines ehemaligen Arbeitgebers. Doch es war ein Cross-Check des Finnen mit Schweizer Pass, der am Ursprung der Aufholjagd der Zuger stand.

Das Vertrauen des Trainers in die vierte Linie

Einen Schuss von Jan Kovar lenkte Topskorer Fabrice Herzog (30.) mit der Hüfte ins Tor ab. Vier Minuten später sorgte Luca Andrea De Nisco für den viel umjubelten Ausgleichstreffer – das erste Playoff-Tor seiner Karriere. Erst letzten September debütierte er in der National League. «Ein wunderschönes Gefühl. Das macht extrem viel Freude, vor allem vor dem eigenen Publikum», sagte der 21-Jährige.

Die vierte Linie mit De Nisco, Dario Allenspach und Sven Leuenberger war ein stetiger Unruheherd und brachte viel Energie aufs Eis. De Nisco überzeugte mit seinem unerschrockenen Einsatz und bissigem Zweikampfverhalten. «Dass unsere Formation zwei Tore schiesst, hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Wir haben viel gearbeitet und hart gekämpft. Schön, haben wir uns selber belohnt», ergänzte der Flügel.

«Es braucht Impulse auch von der vierten Linie», sagte derweil sein Trainer. Und er lobte:

«Die Jungen haben bewiesen, dass sie bereit sind. Ich habe gespürt, dass sie mehr Eiszeit wollen.»

Tangnes erklärte später, er sage den jungen Spielern immer wieder: «Macht mir die Aufgabe bei der Verteilung der Einsatzminuten so schwierig möglich.» Auch Sven Leuenberger – mit 23 Jahren der «Routinier» zwischen den beiden Flügelzangen – erhielt von Tangnes ein dickes Lob: «Er spielt schon fast die ganze Saison in einer Linie mit jungen Spielern. Er trifft unglaublich gute Entscheidungen und macht seine Mitspieler besser.»

Sven Leuenberger, Luca De Nisco, Christian Djoos und Dario Allenspach jubeln nach dem Ausgleichstreffer. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 29. März 2022)

Als Allenspach in der 45. Minute das Heimteam in Front brachte, nahmen die Zuger endgültig Fahrt auf. Jan Kovar (52.), Anton Lander (53.) und Sven Senteler (59.) erzielten die weiteren Tore zum 6:3-Endstand.

Wie bereits in den ersten beiden Spielen, in denen Leonardo Genoni mit einer Fangquote von 96,1 Prozent glänzte, konnte sich der EV Zug auf seinen Schlussmann verlassen, der im ersten Drittel als Sieger aus den Eins-gegen-Eins-Duellen gegen Calvin Thürkauf (5.) und Raphael Herburger (10.) hervorging. Lugano begegnete Zug erneut während vieler Phasen auf Augenhöhe, doch steht am Schluss mit leeren Händen da. Luganos Aktienindex ist noch deutlicher in den Keller gesunken.

Aber De Nisco mahnt: «Wir müssen kühlen Kopf bewahren und am Donnerstag in Lugano den Sack unbedingt zumachen.» Wenn die vierte Linie an diese Leistung anknüpfen kann, sollten für Zugs Halbfinal-Qualifikation kaum mehr Steine im Weg liegen.

Interviews

Interview mit Dario Allenspach PilatusToday

Interview mit Luca De Nisco PilatusToday

Telegramm

Zug – Lugano 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)

Bossard-Arena. – 7200 Zuschauer. – SR Wiegand, Kaukokari; Obwegeser, Catt.



Tore: 22. Bertaggia (Herren) 0:1. 23. Morini (Abdelkader, Arcobello) 0:2. 30. Herzog (Kovar, Djoos/Ausschluss Alatalo) 1:2. 34. De Nisco (Allenspach) 2:2. 45. Allenspach (Leuenberger) 3:2. 52. Kovar (Stadler) 4:2. 53. Lander (Marco Müller) 5:2. 57. Josephs (Ausschluss Arcobello!) 5:3. 59. Senteler (Marco Müller) 6:3.



Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug; 2-mal 2 Minuten und 1x5 Minuten sowie Spieldauerdisziplinarstrafe (54. Arcobello) gegen Lugano.



Zug: Genoni; Cadonau, Djoos; Marco Müller, Lander, Bachofner; Hansson, Stadler; Simion, Kovar, Hofmann; Schlumpf, Kreis; Zehnder, Senteler, Herzog; Wüthrich, Gross; Allenspach, Leuenberger, De Nisco.



Lugano: Schlegel; Löffel, Mirco Müller; Carr, Thürkauf, Josephs; Alatalo, Riva; Abdelkader, Arcobello, Morini; Chiesa, Guerra; Bertaggia, Herburger, Herren; Vedova, Tschumi, Stoffel; Wolf, Traber.



Bemerkungen: Zug ohne Suri (verletzt) und Klingberg (überzählig).

