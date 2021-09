Eishockey Negativrekord in der Bossard-Arena: Das steckt hinter den tiefen Zuschauerzahlen beim EV Zug Nur 4683 Zuschauer besuchten das Spiel gegen Lausanne – so wenige wie noch nie in einem Liga-Spiel seit der Einweihung der Bossard-Arena in der Saison 2010/11. Doch EVZ-Geschäftsführer Patrick Lengwiler relativiert und nennt Gründe. Philipp Zurfluh 16.09.2021, 23.05 Uhr

Tristesse in der Champions Hockey League: 2148 EVZ-Fans besuchten das Spiel gegen Rögle BK. Bild: Freshfocus (Zug, 2. September 2021)

Elf Jahre ist es her, als der EV Zug mit dem ersten Liga-Spiel in der Bossard-Arena gegen den SC Bern eine neue Ära einläutete. Mit dem Bau der schmucken und modernen Arena wollten die Zentralschweizer im Konzert der Grossen mitspielen. Mittlerweile hat der EV Zug in dem mit 7200 Zuschauer umfassenden Stadion 276 Quali-Spiele ausgetragen. Die Saisonkarten waren stets heiss begehrt. Auch vor dieser Saison überstieg die Nachfrage das Platzangebot. Wie in den Vorjahren wurde der Verkauf bei 6000 Saisonkarten gestoppt. So weit, so gut. Doch die ersten drei Heimspiele lassen aufhorchen. Der Fanaufmarsch ist weniger gross, als man sich das beim EVZ gewünscht und erhofft hatte.

Am Dienstag gegen Lausanne HC fanden nur 4683 den Weg ins Rund. Negativrekord. Die bisher tiefste Zuschauerzahl – nicht berücksichtigt sind die Zuschauerrestriktionen wegen Corona aus der vergangenen Saison – stammte aus der Saison 2012/13. Damals besuchten 4823 Personen das Spiel gegen den EHC Kloten. Auch beim Saisonauftakt gegen den HC Davos waren nur 5326 vor Ort, gegen die ZSC Lions 5828.

Verband pfeift den EV Zug zurück

Doch bei genauer Betrachtung muss man die Zahlen ein Stück weit relativieren. In der National League ist es nämlich gängige Praxis, dass bei der offiziell kommunizierten Zuschauerzahl alle verkauften Saisonkarten sowie Einzeltickets miteingerechnet werden. Sie entspricht also nicht der effektiven Anzahl Personen, die tatsächlich im Stadion sitzen oder stehen. Der EV Zug hat aber – entgegen der üblichen Methode – in den ersten drei Heimspielen eine Zahl zwischen den verkauften Tickets und den sich effektiv in der Arena befindenden Zuschauer verkündet. Nun wurde er vom Schweizer Hockey Verband zurückgepfiffen und angehalten, die «korrekten» Zahlen zu rapportieren. «Wir können nachvollziehen, dass von der gängigen Praxis nicht abgewichen werden soll, um auch einen Vergleichswert unter den Teams und über die Jahre zu haben», erklärt CEO Patrick Lengwiler.

EVZ-Geschäftsführer Patrick Lengwiler. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Ein Blick auf die Website des Hockeyverbandes zeigt nun: Mittlerweile wurden die «korrekten» Zahlen aufgeschaltet. Der Zuschauerschnitt beträgt 6393, das Lausanne-Spiel besuchten 6100 Personen. «Es lässt sich darüber streiten, welche Variante die ‹richtige› ist», so Lengwiler. Dass die Attraktivität des Gegners bei den Zuger Fans keine Begeisterungsstürme auslösten, ist einleuchtend. Dennoch ist Lengwiler «ein bisschen enttäuscht» über den geringen Publikumsaufmarsch. Eine mögliche Erklärung laut Längwiler:

«Das schöne Wetter und der Champions-League-Match YB gegen Manchester United haben uns bestimmt nicht in die Karten gespielt»

Doch auch die Auftritte in der Champions Hockey League waren ebenfalls – zwar wenig überraschend – kein Publikumsmagnet. Für die Partie gegen das schwedische Team Rögle BK liessen sich 2148 Zuschauer erwärmen, für das Gastspiel von Sonderjyske Vojens aus Dänemark gerade mal 1659.

Gemäss EVZ-Geschäftsführer ist es zu früh, zu viel in die Zuschauerzahlen hineinzuinterpretieren. «Häufig sind die Fans bei Saisonbeginn noch etwas zögerlich.» Dennoch will Lengwiler nicht verhehlen, dass das Covid-Zertifikat für viele Eishockeyfans das grösste Hemmnis darstellt. «Ich kenne Saisonkartenbesitzer, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Und das gilt es zu respektieren.» Normalerweise würden im September und Oktober rund 20 Prozent der Abonnenten verzichten, «in dieser Saison liegt der Wert zwischen 30 und 35 Prozent. Das ist hoch», bedauert Lengwiler.

Corona: Weiterführung des Testangebots wird diskutiert

Bei den ersten sechs Heimspielen wird vor der Bossard-Arena ein öffentliches Corona-Testcenter betrieben. Der EV Zug wird in den nächsten Tagen prüfen, ob dieses Angebot auf weitere Spieltage ausgedehnt wird. Lengwiler erklärt:

«Die Ausgangslage ändert sich aber ab Oktober, wenn die Kosten nicht mehr vom Bund übernommen werden.»

Nun ist es ihm ein Anliegen, dass sich morgen gegen Fribourg-Gottéron viele Fans im Stadion einfinden, die bei der offiziellen Verabschiedung des zurückgetretenen Fabian Schnyder für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. «Er hat sich eine würdige Feier redlich verdient.»