Ex-EVZ-Stürmer Calvin Thürkauf ist beim HC Lugano gut gestartet.

Eishockey Der frühere EVZ-Spieler Calvin Thürkauf hat die Selbstzweifel aus dem Weg geräumt – jetzt will er beim HC Lugano die erste Geige spielen Vier Skorerpunkte in den ersten fünf Spielen. Der Lugano-Stürmer ist in Fahrt und geniesst das Vertrauen des Trainers. Am Dienstagabend duelliert er sich mit seinem ehemaligen Klub. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 21.09.2021, 06.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Calvin Thürkauf jubelt über sein Tor im Spiel der Champions Hockey League gegen Skelleftea AIK. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 27. August 2021)

Für Calvin Thürkauf war der Schritt vom EV Zug zum HC Lugano nicht nur ein geografischer Wechsel. Der 24-Jährige durchlebte einen Kulturwandel an der Bande, «wie ich ihn so noch nie erlebt habe», sagt Thürkauf. Was er damit meint: Im Gegensatz zu EVZ-Trainer Dan Tangnes – meist die Ruhe in Person – ist Luganos Antipode Chris McSorley eine ganz andere Persönlichkeit. Früher bekannt als wortspeiender Vulkan, der den Schiedsrichtern auch Mal an den Karren fährt. «McSorley kann richtig unter die Haut gehen. Er lebt uns die Emotionen vor, das zeichnet ihn aus», sagt Thürkauf.

Doch der Kanadier war nicht das Zünglein an der Waage, weshalb sich der gebürtige Zuger einer neuen Herausforderung stellen wollte. Er hatte weitere Angebote von Schweizer Klubs vorliegen. Entscheidend für ihn waren die guten Perspektiven und Planungssicherheit, die ihm Lugano aufzeigten.

«Nur Lugano hat mir einen Dreijahresvertrag angeboten. Der Klub hat grosse Ambitionen und ich spürte das Vertrauen.»

Vier Skorerpunkte in fünf Spielen

Thürkauf zahlt dieses mit vier Skorerpunkten in den ersten fünf Spielen zurück und auch in der Champions Hockey League findet man seinen Namen in der Torschützenliste. «Ich muss weiterhin Gas geben», so Thürkauf. Pro Partie kommt er auf fast 18 Minuten Eiszeit. Zum Vergleich: Beim EV Zug kam der 188 Zentimeter grosse und 96 Kilogramm schwere Stürmer auf nicht mal 11 Minuten. Und auch im Über- und Unterzahlspiel hat er unter McSorley eine wichtige Rolle eingenommen.

Beim EVZ wurde der schweiz-kanadische Doppelbürger meist auf dem Flügel eingesetzt, da er auf der Center-Position mit Jan Kovar, Sven Senteler, Yannick-Lennart Albrecht und Ryan McLeod zu starke Konkurrenz hatte. Beim HC Lugano darf er auf seiner favorisierten Position spielen. Der robuste und schussstarke Stürmer will «das Spiel ankurbeln, für Torgefahr sorgen und gleichzeitig die Defensivarbeit nicht vernachlässigen».

Für den Siebtrunden-Draft der Columbus Blue Jackets von 2016 nahm die letzte Saison nach 22 Spielen und einem Bruch des Unterschenkels ein abruptes Ende. Thürkauf haderte, kämpfte mit Selbstzweifeln. Seine unklare Zukunft beschäftigte ihn: «In dieser Phase haben mir Mentalübungen geholfen. Darin habe ich neue Zuversicht geschöpft», sagt er. Nun sind die Bedenken dem neu gewonnenen Selbstvertrauen gewichen. Das soll am Dienstagabend (19.45 Uhr) Meister Zug zu spüren bekommen.