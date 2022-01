Interview: Ajoie-Stürmer Ueli Huber spricht über die Krise

Lennon Evin heisst das neue Glück von Samuel Kreis und seiner Freundin Céline – die Schwester von Ex-EVZ-Stürmer Yannick-Lennart Albrecht. Am Dienstagmorgen um 10.18 Uhr erblickte der Bub das Licht der Welt. «Alles ist gut gegangen. Ein wunderschönes Gefühl», sagt der glückliche EVZ-Verteidiger. Weil er fast die ganze Nacht mit seiner Freundin im Spital verbrachte und sich nach den für ihn «sehr emotionalen Stunden» etwas Ruhe nötige hatte, gewährte ihm Dan Tangnes gegen den EHC Biel eine Verschnaufpause. Nach einem kurzen individuellen Training am Mittwoch hat Kreis am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilgenommen und steht dem Trainer am Freitag gegen Ajoie (19.45 Uhr) zur Verfügung.



Stadler kehrt erst nach Olympia zurück



Auch Verteidiger Nico Gross kehrt ins Line-up zurück, er hat seine Oberkörperverletzung auskuriert. Zwar hat Marco Müller mit der Mannschaft wieder trainiert, doch Tangnes wird am Matchtag entscheiden, ob der Stürmer zum Einsatz kommt. Wie Jérôme Bachofner (Handgelenk) wird auch Livio Stadler erst nach den Olympischen Spielen wieder mittun können. Bei der Verheilung seines Armbruchs erlitt er einen Rückschlag, sein Comeback verzögert sich. «Wir gehen kein unnötiges Risiko ein und geben ihm die Zeit, die er benötigt», sagt Tangnes. (pz)