Champions Hockey League: Der EV Zug spielt gegen Rögle BK.

Eishockey Hohe Trainingsintensität trotz Champions Hockey League: Deshalb geht der EVZ-Trainer dieses Risiko ein Der EV Zug trifft am Donnerstagabend (20.05 Uhr) in der Champions Hockey League zum zweiten Mal innert Wochenfrist auf Rögle BK. Dan Tangnes erwartet erneut ein enges Duell. Philipp Zurfluh 02.09.2021, 05.00 Uhr

«Eine tiefe Fehlerquote», fordert Zugs Trainer Dan Tangnes von seiner Mannschaft. Bild: Anthony Anex / Keystone (Bern, 23. April 2021)

Leonardo Genoni liefert Jahr für Jahr konstant starke Leistungen ab. In der vergangenen Saison war der 34-jährige Goalie eine der Hauptfiguren im Meisterensemble des EV Zug. Nun hat er bei den Swiss Ice Hockey Awards zum fünften Mal in seiner Karriere die Auszeichnung «Torhüter des Jahres» gewonnen. Trainer Dan Tangnes würdigt ihn und äussert sich zur Ausgangslage vor dem Heimspiel in der Champions Hockey League (CHL) am Donnerstagabend um 20.05 Uhr gegen Rögle BK.