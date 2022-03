Der EV Zug siegt auswärts gegen den HC Lugano 6:2.

Eishockey «Sie können uns provozieren, doch sie werden damit keinen Erfolg haben»: Lugano beisst gegen Zug auf Granit Der EV Zug doppelt auswärts gegen den HC Lugano nach (6:2). Er schlägt im richtigen Moment zu. Die Tessiner verlieren derweil die Nerven – auch Ex-Zuger Justin Abdelkader. Philipp Zurfluh, Lugano Jetzt kommentieren 27.03.2022, 23.52 Uhr

Starker Rückhalt: Leonardo Genoni behielt erneut den Überblick. Blick. Bild: Marusca Rezzonico/Freshfocus (Lugano, 27. März 2022)

Die Tifosi peitschten ihr Team nach vorne – immer und immer wieder. Die heissblütigen Fans aus dem Südkanton sind bekannt dafür, dass sie die Dezibel regelmässig in ohrenbetäubende Höhe schnellen lassen können. Doch zu Beginn des dritten Abschnitts waren sie für kurze Zeit verstummt. Was war passiert?

Innert 59 Sekunden konnte Christian Djoos zunächst in doppelter und dann Fabrice Herzog in einfacher Überzahl den EV Zug mit 3:1 in Führung schiessen. Das Heimteam hatte sich selbst in diese Lage manövriert. Ende des zweiten Drittels agierte es noch in Überzahl, doch schnitt sich durch zwei Disziplinlosigkeiten ins eigene Fleisch, sodass Zug in den Startminuten des dritten Drittels die Vorentscheidung herbeiführen konnte.

Topskorer Justin Abdelkader biss sich gegen seine Ex-Teamkollegen die Zähne aus. Bild: Michela Locatelli / Freshfocus

Hitzkopf Abdelkader verliert die Contenance

Als Yannick Zehnder in der 48. Minute auf 4:1 erhöhte und beim Jubeln ungewollt Linienrichter Burgy einen «Nasenstäuber» mit auf den Weg gab – «ich habe mich sofort bei ihm entschuldigt», so Zehnders Wortlaut – wurde es Justin Abdelkader, der ständig mit kleinen Nickligkeiten seine Gegenspieler zu provozieren versuchte, zu bunt. Nachdem er kurz zuvor von Claudio Cadonau mächtig durchgeschüttelt wurde, verlor der 100 Kilogramm schwere Koloss die Fassung. Der US-Amerikaner traktierte einen Gegenspieler. Das Verdikt: eine Zehn-Minuten-Strafe für unsportliches Verhalten. Grégory Hofmann und Dario Allenspach waren später für das fünfte und sechste Tor besorgt.

Auch Luganos Tim Traber verlor die Kontrolle über seine Emotionen. Sekunden vor Schluss markierte er den Halbstarken und prügelte auf Jérôme Bachofner ein. «Wir kennen Luganos Spielchen. Sie können uns provozieren, doch sie werden damit keinen Erfolg haben», stand Trainer Dan Tangnes äusserst gelassen Red und Antwort. Für ihn ist klar:

«Disziplin ist ein Schlüssel zum Erfolg.»

Spätestens nach dem ersten Spiel ist in den Köpfen aller EVZ-Akteure angekommen: Ein Selbstläufer wird diese Viertelfinal-Serie bei weitem nicht. Ganz im Gegenteil zu 2019, als die Tessiner den Zentralschweizern im Viertelfinal nichts entgegenzusetzen hatten (0:4). Lugano verlangte dem Meister erneut alles ab. «Insgesamt bin ich zufrieden, auch wenn im Mitteldrittel das Momentum auf die Seite des Gegners zu kippen drohte», analysierte Tangnes. Im Vergleich zum Playoff-Auftakt letzten Freitag liess sich Zug durch das aggressive Forechecking nicht aus dem Konzept bringen. Trotz des gewichtigen Ausfalls von Aggressivleader Dominik Schlumpf verrichtete die Defensive solide und konsequente Arbeit, Leonardo Genoni musste im ersten Drittel nur selten eingreifen. Der grösste Aktivposten im Spiel war diesmal die dritte Sturmlinie mit Fabrice Herzog, Yannick Zehnder und Sven Senteler. In der 17. Minute versuchte es Herzog mit einem «Buebetrickli». Doch sein misslungener Abschluss verkam zur perfekten Vorlage für Yannick Zehnder, der sich nicht zweimal bitten liess. Sofort eilte er zum mitgereisten Zuger Anhang, um seinen Emotionen freien Lauf zu laufen lassen.

Zehnder: «Ich sprühte nur so vor Energie»

Am Freitag noch durch hohes Fieber ausser Gefecht gesetzt, konnte Zehnder die Rückkehr aufs Eis kaum erwarten: «Es war extrem bitter, dass ich zuschauen musste. Jetzt bin ich umso glücklicher», sagte der Stürmer und ergänzte: «Ich sprühte nur so vor Energie.»

Der EV Zug musste sich auch bei Leonardo Genoni (Abwehrquote: 94,59 Prozent) bedanken. Vor allem im zweiten Drittel hatte der Wind gedreht. Die Luganesi lancierten eine Angriffswelle nach der anderen, Zug wusste sich kaum mehr zu wehren. Sie schnürten den Zugern regelrecht die Luft ab – nicht aber Genoni. Wie ein Fels in der Brandung liess er in seiner typisch stoischen Ruhe alle Schüsse – bis auf einen – an sich abprallen. Neben Genoni waren die Disziplin sowie die Effizienz die Schlüsselfaktoren für den zweiten Zuger Erfolg.

Telegramm

Lugano – Zug 2:6 (0:1, 1:0, 1:5)

Cornèr Arena. – 6195 Zuschauer. – SR Stricker/Tscherrig.



Tore: 17. Zehnder (Herzog) 0:1. 37. Morini (Alatalo/Ausschluss Müller) 1:1. 41. Djoos (Kovar/Ausschluss Bertaggia, Herburger) 1:2. 42. Herzog (Simion/Ausschluss Bertaggia) 1:3. 48. Zehnder 1:4. 51. Hofmann (Ausschluss Müller) 1:5. 56. Arcobello (Carr, Loeffel/Ausschluss Kreis) 2:5. 60. (59:47) Allenspach (Ausschluss Herburger) 2:6.



Strafen: 9-mal 2 Minuten plus 10 Minuten gegen Lugano. 5-mal 2 Minuten gegen Zug. Lugano: Schlegel; Müller, Loeffel; Riva, Alatalo; Guerra, Chiesa; Wolf; Prince, Arcobello, Fazzini; Abdelkader, Thürkauf, Carr; Herren, Herburger, Bertaggia; Stoffel, Morini, Vedova; Traber.



Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Kreis, Gross; Wüthrich; Suri, Lander, Müller; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Bachofner, Leuenberger, Allenspach; De Nisco.



Bemerkungen: Lugano ohne Josephs, Markkanen, Irving Leland, Fadani, Tschumi, Chiquet, Villa, Boedker (überzählig) und Walker (verletzt). Zug ohne Klingberg (überzählig) und Schlumpf (krank).

