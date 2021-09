Sie sind zurück beim EV Zug: Reto Suri und Fabrice Herzog.

Doppelinterview «Der EV Zug vermittelt mir ein Gefühl von Heimat» – Reto Suri und Fabrice Herzog sprechen über ihre Rückkehr Reto Suri und Fabrice Herzog verkörpern einen energiegeladenen Spielstil. Neben dem Eis sind es dagegen komplett verschiedene Charaktere. Die Stürmer äussern sich vor dem Saisonstart über Einsamkeit, Lohnverzicht und die Mission Titelverteidigung. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Der Fanliebling ist wieder zu Hause: Nach zwei Jahren beim HC Lugano will der 32-jährige Reto Suri an seiner alten Wirkungsstätte einen Beitrag zur Mission Titelverteidigung leisten. Mit ihm an Bord ist der 26-jährige Powerstürmer Fabrice Herzog. Der gross gewachsene zweifache Familienvater kehrt an jenen Ort zurück, wo er 2012 den Sprung vom Nachwuchs in die erste Mannschaft schaffte.

Zurück beim EV Zug: Reto Suri (links) und Fabrice Herzog im Gespräch am Zugersee. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. August 2021)

Reto Suri, Sie sind ein gewiefter Kommunikator, für Medienschaffende ein gefragter Mann, wenn es darum geht, eine Match-Analyse einzuholen. Hatten Sie schon mal «kä Luscht», einem Interviewwunsch nachzukommen?

Suri: (Überlegt lange) Ich erinnere mich nicht. Es zählt zu meinen Stärken, Spiele nüchtern zu analysieren und auch negative Punkte zu benennen. Wenn man versagt, soll man die Grösse haben und dafür einstehen. Natürlich kann ich nicht immer das ausdrücken, was ich denke, weil man Minuten nach einem Spiel noch die Emotionen verarbeitet.

Fabrice Herzog, Sie ticken komplett anders: zurückhaltend und medienscheu. War das schon immer so?

Herzog: Ja. Ich stehe ungern im Rampenlicht und lasse lieber meinen Mitspielern den Vortritt. Von mir bekommt man eh nur kurze Antworten (lacht).

Im vierten Spiel des Playoff-Halbfinals 2018 erzielten Sie für die ZSC Lions gegen den SC Bern einen Hattrick. Vor der TV-Kamera auf Ihr persönliches Erfolgserlebnis angesprochen, verzogen Sie keine Miene.

Herzog: Das ist mein Naturell. Ich brauche länger Zeit, bis ich meine Leistung analysiert habe. Darum sage ich lieber nichts. In der Kabine dürfen andere das Wort ergreifen. Ich versuche, mich vollkommen auf meine Leistung zu konzentrieren und auf dem Eis das Team mitzureissen.

Suri: Das tut er. Es braucht eine gute Mischung innerhalb der Mannschaft, eine gesunde Hierarchie. Mehrere Alphatiere sind nicht per se schlecht, sie müssen aber vom Trainer geführt werden.

Sie sind Assistenzcaptain. Würden Sie lieber das «C» auf der Brust tragen?

Suri: Ich hätte nicht abgelehnt. Für mich stand das aber ausser Frage, weil ich zwei Jahre weg war. In der vergangenen Saison sind neben Raphael Diaz andere Spieler zu Leaderfiguren gereift. Ich finde es deshalb richtig, dass man jemanden aus diesem Kreis zum Captain ernannt hat. Jan Kovar ist ein sensationeller Typ und ein Vorbild für alle.

Herzog: Er ist der beste Spieler auf Schweizer Eis. Sein Wort hat Gewicht.



Reto Suri, Sie haben sieben Jahre beim EV Zug gespielt. Welcher Moment hat für Sie einen besonderen Stellenwert?

Suri: Ganz klar der Cup-Sieg 2019. Der Wettbewerb hatte nie den grossen Stellenwert bei den Fans gehabt, doch plötzlich wollten alle ein Ticket für den Final in Rapperswil.

Der Cup wurde mittlerweile zu Grabe getragen. Enttäuscht?

Suri: Definitiv. Man hat Jahr für Jahr gesehen, welche Emotionen ein Cup-Sieg auslösen kann.

Reto Suri und Fabrice Herzog gehen mit dem EV Zug auf die Mission Titelverteidigung. . Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. August 2021)

Doch der Wettbewerb war bei diversen Klub-Vertretern unbeliebt. Sie monierten die zusätzliche Belastung der Spieler.

Suri: Das klingt für mich nach einer Ausrede... Meiner Meinung nach ist das verkraftbar. Wir Spieler wollen lieber spielen als trainieren.

Herzog: Unterklassige Klubs haben es immer geschätzt, wenn eine Profimannschaft zu Besuch kam. Die Affiche Klein gegen Gross hat ihren Reiz.

Reto Suri, sind Sie eigentlich ein nachtragender Mensch?

Suri: Überhaupt nicht. Aber ich weiss, worauf Sie hinauswollen...

Sie waren sich 2018 mit dem HC Lugano fast einig, doch der EV Zug legte sein Veto ein. Sie sagten: «Das wird mir einige Tage zu schaffen machen.»

War danach für Sie die Sache ad acta gelegt?

Suri: Ja. Das ist kalter Kaffee. Reto Kläy (Sportchef des EV Zug, Anm. d. Red.) und ich haben reinen Tisch gemacht, wie sich das unter erwachsenen Menschen gehört. Zug ist eine Herzensangelegenheit, hier fühle ich mich zu Hause. Dennoch durfte ich beim HC Lugano zwei lehrreiche Jahre erleben. Es war ein Wechselbad der Gefühle.

Inwiefern?

Suri: Diese Zeit stand im Zeichen von Corona. Meine Familie und ich waren von unseren engsten Angehörigen lange Zeit praktisch isoliert. Sportlich bleibt das bittere Viertelfinal-Aus gegen Rapperswil hängen. Dort haben wir versagt. Die Entwicklung der Mannschaft hat nach oben gezeigt, aber ich habe Lugano mit einer unerfüllten Mission – Meister zu werden – verlassen.

Fabrice Herzog, Sie haben in 33 Spielen 30 Skorerpunkte abgeräumt. Die beste Saison Ihrer Karriere?

Herzog: Schwierig zu beurteilen. Skorerpunkte sind nur eine Seite der Medaille. Ich habe die ZSC Lions vor zwei Jahren verlassen, um mich in Davos weiterzuentwickeln. Das ist mir gelungen. Was bleibt, ist aber das enttäuschende Ausscheiden in den Pre-Playoffs gegen den SC Bern. Der unbändige Wille ein Tor zu schiessen hat gefehlt...

Suri: ... und wir waren gegen Rapperswil einfach zu wenig effizient und nicht clever genug.

Reto Suri, in Zug geniessen Sie hohes Ansehen. Ihnen fliegen die Fanherzen zu, als ob Sie nie weggewesen wären.

Suri: Ich fühle mich fast ein wenig peinlich berührt (schmunzelt). Es ist alles andere als selbstverständlich. Die Rückmeldung der Fans schätze ich extrem. Ich möchte diese Dankbarkeit zurückgeben. Ich verreisse mich für den EV Zug.

Wird man da als Teamkollege neidisch?

Herzog: Überhaupt nicht, Reto hat sich die hohen Beliebtheitswerte durch Leistung und vorbildliches Verhalten erarbeitet.



Für Aufsehen sorgten Sie am 14. Februar, als Sie SCB-Verteidiger Eric Blum mit einem wüsten Check niederstreckten und acht Spiele aus dem Verkehr gezogen wurden. Von vielen Fans schlug Ihnen eine Welle der Entrüstung entgegen.

Herzog: Es tut mir sehr leid, was passiert ist.

Eric Blum hat sieben Monate später immer noch mit Folgen einer Hirnerschütterung zu kämpfen. Plagen Sie Schuldgefühle?

Herzog: Mein Spiel ist sehr physisch. Ich versuche, körperbetont zu spielen, ohne jemanden verletzen zu wollen.

Suri: Es wirken enorme Kräfte, und es sind Bruchteile einer Sekunde, in denen man eine Entscheidung trifft. Am Schluss kann man es nicht rückgängig machen, man muss einfach die Konsequenzen tragen.

Reto Suri, Sie wurden 2019 im Playoff-Final von Ex-SCB-Spieler Adam Almquist böse gegen den Kopf gecheckt.

Suri: Das gehört leider zum Sport. Ich würde keinem einzigen Spieler die Absicht unterstellen, einen Gegenspieler zu verletzen.

Fabrice Herzog, Sie wechseln von den Bergen in die Stadt. Hat Ihnen die Höhenluft nicht gutgetan?

Herzog: So direkt würde ich es nicht formulieren, aber Berge und Fabrice Herzog, das passt nicht so gut zusammen. Ich bin ein Stadtmensch.

Fühlten Sie sich einsam?

Herzog: Ab und zu schon. Mir hat meine Familie gefehlt. Nach der ersten Saison beim HC Davos bin ich dann zu ihr nach Baar gezogen.

Reto Suri, wie viel Überzeugungsarbeit leistete Sportchef Reto Kläy, um eine Rückkehr schmackhaft zu machen?

Suri: Die ersten Gespräche führte ich mit Trainer Dan Tangnes und nicht mit Reto Kläy. Tangnes zeigte mir auf, welche Erwartungen er an mich hat. Das sprach mich an.

Und, wie sehen diese aus?

Suri: Ich will eine Leaderfunktion übernehmen. In Lugano habe ich grosse Fortschritte im Boxplay gemacht. Daran möchte ich auch beim EVZ anknüpfen.

Wie viele andere National-League-Klubs waren noch interessiert?

Suri: Es gab ein paar Anfragen.

Von welchen Klubs?

Suri: Ich nenne keine Namen. Für mich standen nur eine Verlängerung des Vertrags beim HC Lugano oder ein Wechsel zum EV Zug zur Debatte.

Wie viele Offerten hatten Sie auf dem Tisch liegen, Fabrice Herzog?

Herzog: Ich hätte auch anderswo spielen können. Doch für mich war der EV Zug die einzige Option, weil er ein Spitzenteam ist und ich die Chancen am grössten sehe, Meister zu werden.

Verdienen Eishockeyspieler in der Schweiz zu viel oder zu wenig: Wie lautet eure Meinung?

Suri: Es liegt nicht an mir zu beurteilen, ob ein Lohn fair ist.

Herzog: Dem stimme ich zu. Es gibt einen freien Markt.

Suri: Die Klubs haben eine Schmerzgrenze. Sie setzen die Massstäbe.

Aufgrund fehlender Zuschauer mussten die Klubs den Gürtel finanziell enger schnallen. Überall haben Spieler einem Lohnverzicht zugestimmt.

Führte das mannschaftsintern zu Diskussionen?

Herzog: Nein. Uns war bewusst, dass andere Menschen Existenzängste hatten und viel schlimmer von den Auswirkungen von Corona getroffen wurden.

Suri: Für mich war das von Anfang an eine Selbstverständlichkeit. Bei uns in Lugano waren die Diskussionen unter Spielern sehr sachlich. Alle wollten ihren Anteil leisten. Wenn man aber trotzdem noch genügend Geld budgetiert, um Transfers zu tätigen, ist das keine transparente und ehrliche Kommunikation.

Teilweise hatte die Öffentlichkeit eine falsche Wahrnehmung, wir wurden als geldgierig dargestellt.

Werden Sie in Zug besser entlöhnt als in ihren vorherigen Klubs?

Herzog: Der Lohn ist zweitrangig. Wichtiger ist: Zug vermittelt mir ein Gefühl von Heimat.

Suri: Ob mehr oder weniger ist völlig egal. Für mich sind die sportlichen Ziele der Antrieb.

Fabrice Herzog, Sie waren mit der Nati an der WM in Riga im Einsatz. Welche Note geben Sie sich?

Herzog: Ich benote mich ungern selber.

Suri: Komm, gib dir die 6.

Herzog: (lacht) Nein, nein. Ich gebe mir eine 5.

Reto Suri, hätten Sie gerne das Nati-Dress übergestreift, anstatt die Spiele am Fernseher zu verfolgen?

Suri: Der Fokus liegt klar auf der Klubebene. Es gibt derzeit viele junge, hungrige Spieler. Doch solange ich mich fit und gesund fühle, gibt es keinen Grund, den Rücktritt aus der Nati zu geben.

Sie haben drei Playoff-Finals (2010, 2017, 2019) und einen WM-Final (2013) verloren. Hadern Sie ab und zu noch mit diesen Enttäuschungen?

Suri: Leider ist meine Titelsammlung silberlastig, aber Hadern ist immer der falsche Ansatz. Ich schaue stets vorwärts. Niederlagen haben mich immer stärker gemacht. Diese Saison ordne ich alles dem Ziel Meistertitel unter.

Was erwarten Sie von sich selber?

Suri: Mit meiner Power, meinen Assists und meinen Toren möchte ich dem EV Zug zu möglichst vielen Siegen verhelfen. Alle Augen sind auf uns gerichtet, wir werden die Gejagten sein. Alle wollen Zug schlagen. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir und hoffe, dass es eines Tages zum Titelgewinn reichen wird.

Herzog: Wir sind auf allen Positionen sehr stark besetzt, das ist ein grosses Plus. Ich bin sehr motiviert und freue mich, wieder im Zuger Dress auflaufen zu können.