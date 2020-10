«Dreckiger Sieg» zum Saisonauftakt: Neo-Zuger Cadonau mit Torpremiere bei 3:2-Sieg gegen Lakers Der EV Zug bezwingt die Rapperswil-Jona Lakers mit 3:2. Neo-Zuger Claudio Cadonau feiert Torpremiere. Philipp Zurfluh, Rapperswil 02.10.2020, 23.07 Uhr

Zug-Verteidiger Claudio Cadonau (links) im Zweikampf mit Rapperswils Kevin Clark. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Rapperswil, 2. Oktober 2020)

Nach 18 Minuten und sieben Sekunden wurde es zum ersten Mal still in der St. Galler Kantonalbank Arena. Grund dafür war Sven Senteler. Der Zuger Center konnte in Unterzahl alleine auf Lakers-Goalie Melvin Nyffeler losziehen und liess diesem nicht den Hauch einer Chance. Für den EV Zug war es das erste Tor seit einer gefühlten Ewigkeit. 216 Tage nach dem letzten Ernstkampf am 29. Februar im Hallenstadion gegen die ZSC Lions vor leeren Zuschauerrängen. Nicht so am Freitagabend: 2612 Zuschauer waren bemüht mit Anfeuerungsrufen und klatschen für Stimmung zu sorgen, mit mässigem Erfolg.

Bis zum Zuger Führungstreffer war man geneigt zu sagen: «Immer wieder dieser Hexer Nyffeler». Der 25-jährige Natigoalie, Cupsieger und Aufstiegsheld konnte sich bei mehreren Zuger Schüssen blitzschnell verschieben und brachte so die Gäste ein ums andere Mal zum Verzweifeln.

Was in den ersten 20 Minuten noch auffiel: Die Zuger waren sehr spielfreudig. Mit geradlinigen, schnellen und genauen Passkombinationen brachten sie sich immer wieder in aussichtsreiche Abschlusspositionen.

Glanzparade von Genoni nach 60 Sekunden

Das Spiel hätte gleich zu Beginn eine andere Richtung nehmen können. Schon in der ersten Minute brauchte es eine Glanzparade von Leonardo Genoni. Roman Cervenka ging in der Zuger Defensive völlig vergessen. Dem Beinschoner des EVZ-Goalies sei dank, mussten die Gäste nicht einem frühen Rückstand hinterherrennen.

Ganz anderes Bild im zweiten Drittel: Die Lakers waren nach der Auftaktniederlage gegen Fribourg-Gottéron auf Wiedergutmachung aus und kamen mit deutlich mehr Schwung aus der Garderobe. Das Forechecking trug Früchte. Nach gelungener Kombination konnte Jeremy Wick unbedrängt einnetzen. Genau in der Druckphase der Lakers hatte der EV Zug die richtige Antwort parat in der Person von Neuzugang Claudio Cadonau. Lakers-Goalie Melvin Nyffeler hatte freie Sicht auf den Schuss, doch seine Fanghand griff ins Leere. «Es war eine Art Flatterschuss, da war eine Menge Glück dabei», meinte Cadonau hinterher. «Das Gefühl auf dem Eis war gut. Ich bin fürs Erste ganz zufrieden. Leider haben wir im dritten Drittel den Fokus verloren, es war etwas chaotisch. Leonardo Genoni hat uns in der Schlussphase gerettet.»

Tangnes zufrieden mit «dreckigem Sieg»

Eigentlich sah es nach 45 Minuten und dem 3:1 durch Sven Leuenberger nach einem sicher geglaubten Sieg aus. Weil wie auch schon beim Ursprung des ersten Treffers der St. Galler bei Nando Eggenbergers 2:3-Anschlusstreffer die Zuger Defensive unorganisiert war, mussten die Zuger bis zur letzten Sekunde zittern.

«Wir haben ein 60-minütiges Kampfspiel erwartet. Durch unnötige Strafen im dritten Drittel haben wir uns das Leben schwer gemacht», bilanzierte EVZ-Trainer Dan Tangnes. «Es ist ein dreckiger Sieg, aber verdient. Wir ihn uns erarbeitet.» Und Stürmer Calvin Thürkauf, der zehn Minuten vor Schluss nach einem Bandencheck die Zuschauer in der Arena nochmals in Wallung brachte, meinte nach dem Spiel: «Das Wichtigste sind die drei Punkte.»

Rapperswil-Jona Lakers - Zug 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

2612 Zuschauer. - SR Borga/Nikolic (AUT), Ambrosetti/Dreyfus. - Tore: 19. Senteler (Thürkauf/Unterzahltor!) 0:1. 30. Wick (Dufner, Dünner) 1:1. 36. Cadonau (Zehnder, Albrecht) 1:2. 46. (45:46) Leuenberger 1:3. 47. (46:21) Eggenberger (Rowe) 2:3. - Strafen: je 6mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Cervenka; Diaz.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Vukovic, Dufner; Egli, Sataric; Jelovac, Profico; Randegger, Maier; Moses, Rowe, Eggenberger; Clark, Cervenka, Schweri; Wick, Dünner, Lhotak; Loosli, Ness, Lehmann.

Zug: Genoni; Cadonau, Alatalo; Diaz, Geisser; Schlumpf, Stadler; Zgraggen, Gross; Simion, Kovar, Hofmann; Klingberg, Senteler, Thorell; Thürkauf, McLeod, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Payr (verletzt), Zug ohne Martschini (verletzt). Rapperswil-Jona Lakers ab 58:26 ohne Torhüter.