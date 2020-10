Killerinstinkt dringend gesucht: Der EV Zug hat die zweitschlechteste Offensive der Liga, nun wartet zweimal Tabellenführer ZSC Lions Obwohl der EV Zug nach fünf Spielen erst einmal verloren hat, lässt die Torproduktion zu wünschen übrig. Alle Ausländer bei Zug stehen noch ohne Torerfolg da. Der schwedische Stürmer Carl Klingberg relativiert. Philipp Zurfluh 22.10.2020, 05.00 Uhr

Zehn Tore in fünf Spielen: Die Tormaschinerie des EV Zug stottert, die Chancenauswertung ist ungenügend. Zwar darf der Saisonstart mit vier Siegen aus fünf Spielen durchaus positiv bewertet werden, doch zu reden gibt vor allem die dürftige Torausausbeute. Ligaweit hat nur Ambri-Piotta eine schlechtere Bilanz. Ein Blick auf die Schussstatistik lässt aufhorchen: Nur knapp sechs Prozent der Abschlüsse, welche die Zuger auf das gegnerische Tor abfeuern, führen zu Toren. Durchschnittlich liegt das Verhältnis zwischen abgegebenen Schüssen aufs gegnerische Tor und den Torerfolgen zwischen rund acht und elf Prozent. Vor allem die Statistik bei nummerischem Gleichstand der Spieler auf dem Eis untermauert die schwache Torausbeute des EV Zug. Nur dreimal netzte die Mannschaft von Dan Tangnes ein.

EVZ-Stürmer Carl Klingberg (vorne) ist in dieser Saison noch kein Tor gelungen. Bild: Michela Locatelli/Freshfocus (Ambri, 17. Oktober 2020)

Sinnbildlich für die «Tor­misere» ist Stürmer Carl Klingberg. Seine Bilanz: null Assists, null Tore. Doch der Schwede relativiert: «Natürlich sind Skorerpunkte gut für das Selbstvertrauen, doch sie sind für mich nicht entscheidend. Für die Medien und die Statistiker sind sie viel interessanter. Ich fühle mich gut, das ist das Wichtigste.»

Klingberg ist unglücklich mit neuer Position

Keine Ausrede, aber einen Grund für seine offensive Harmlosigkeit findet der schwedische Weltmeister von 2017 im Fehlen seines Linienpartners Erik Thorell. Weil der schwedische Stürmer seit dem Auftaktspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers aufgrund einer Fussverletzung pausieren muss, setzte Trainer Dan Tangnes Carl Klingberg auf einer anderen Position ein. In den drei darauffolgenden Partien lief der 29-Jährige als linker Flügel auf. Für ihn eine ungewohnte Situation, daraus macht er keinen Hehl: «Diese Umstellung haben wohl viele überhaupt nicht bemerkt. Für mich war es ein seltsames Gefühl. Auf dieser Position kann ich meine Stärken weniger gut ausspielen.»

Zuletzt konnte er gegen Ambri-Piotta wieder auf seiner angestammten rechten Seite agieren. «Es fühlte sich besser an, ich konnte einige Offensivaktionen kreieren. Mir ist mehr gelungen als in den Spielen zuvor.» Für Klingberg ist klar, wo der EV Zug den Hebel ansetzen muss: «Wir müssen vor dem gegnerischen Tor noch präsenter und hungrig nach Toren sein.» Er freut sich, dass sein Teamkollege und Freund Erik Thorell bald wieder einsatzfähig sein wird.

«Er ist ein wichtiger Mann für unser Offensiv- wie auch Defensivspiel.»

Laut Trainer Tangnes soll der EV Zug ab kommender Woche wieder auf die Dienste von Thorell zählen können.

Ausländer-Fraktion immer noch torlos

Carl Klingberg ist nicht der einzige Zuger Ausländer, der den Torriecher in dieser Saison noch nicht gefunden hat. Auch Jan Kovar (1 Assist) und Ryan McLeod (2 Assists) kamen bislang noch nicht auf Touren und warten noch auf ihr persönliches Erfolgserlebnis. Die Offensivqualitäten der Ausländer werden jedoch heute im Hallenstadion und morgen in der Bossard-Arena besonders gefragt sein: Innert zwei Tagen tritt der EVZ gleich zweimal gegen Tabellenführer ZSC Lions an. Die Zürcher untermauerten bislang ihren Favoritenstatus (sieben Spiele, fünf Siege). Und sie haben mit Denis Hollenstein, Sven Andrighetto, Garrett Roe und Maxim Noreau gleich vier Spieler unter den besten 12 Skorern der Liga. Zum Vergleich: Zugs Bester, Grégory Hofmann, folgt auf Platz 31. «Wir müssen den Killerinstinkt finden, der uns vergangene Saison ausgezeichnet hat», meint Carl Klingberg.