Wenn Elektriker, Maurer und Studenten auf Profis treffen: Bei EVZ-Cupgegner EHC Raron winkt bei einem Sieg ein Kasten Bier Der EV Zug gastiert am Sonntag (16.00) in den Cup-Sechzehntelfinals beim 2.-Ligist EHC Raron. Dann prallen zwei Welten aufeinander. Bei den Oberwallisern freut man sich vor allem auf EVZ-Stürmer Yannick-Lennart Albrecht. Philipp Zurfluh 03.10.2020, 05.00 Uhr

In der Lonza-Arena in Visp trifft der EVZ auf den EHC Raron aus der 2. Liga. Bild: Keystone

Der Cup biegt in die letzte Runde ein. Zum letzten Mal heisst es David gegen Goliath, Amateure gegen Profis. Erst 2014 nach langem Unterbruch wieder eingeführt, wird der Bewerb bereits wieder abgeschafft. Doch bevor er nach dieser Saison zu Grabe getragen wird, haben Amateurmannschaften nochmals die Gelegenheit, einen Favoriten ins Straucheln zu bringen und an der Sensation zu schnuppern.

Auch der EV Zug bekommt es morgen Nachmittag (16.00) mit einem «David» zu tun. Der Gegner heisst EHC Raron. Der Klub aus dem Oberwallis spielt in der 2. Liga. Die Vorfreude auf den Cup-Match ist beim Underdog gross, erklärt Spieler und Sportchef Silvano Dubach. «Für viele in unserer Mannschaft wird es das Spiel des Jahres, für einige gar das Highlight ihrer Karriere.» Einen Wermutstropfen gibt es aber in Kauf zu nehmen. Weil das erst vor knapp einem Jahr neu eingeweihte Stadion den coronabedingten Sicherheitsanforderungen (keine Sitzplätze) nicht genügt, wird das Spiel in der Lonza-Arena ausgetragen. Dort, wo das Swiss-League-Team EHC Visp die Heimspiele austrägt.

Silvano Dubach, Stürmer und Sportchef EHC Raron. PD

EHC Visp leistet Freundschaftsdienste

Im Wallis wird Nachbarschaftshilfe grossgeschrieben. Der EHC Visp ist quasi der grosse Bruder des EHC Raron. «Wir haben eine gute Beziehung zum Klub. Das Sicherheitskonzept können wir mehr oder weniger unverändert übernehmen», erläutert Silvano Dubach. So muss der EHC Raron nicht zusätzliche Helfer in der Gastronomie oder im Sicherheitsbereich rekrutieren. Deshalb ist der Cup-Wettbewerb auch finanziell lohnenswert. Vom Eishockeyverband hat der Klub bereits 20000 Franken zugesprochen bekommen, zudem hat er wegen Corona zusätzlich einen Betrag erhalten. Aber Stürmer Silvano Dubach spricht lieber über die sportlichen Aspekte. Glaubt er gar an eine Sensation? Illusionen macht er sich keine, bleibt realistisch. Der Stürmer scherzt:

«Wir haben nur eine Chance, wenn die Zuger ihre Schlittschuhe zu Hause vergessen»

«Natürlich wollen wir unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen. Und viel Spass haben.»

Es ist auch das Duell von Elektrikern, Maurern, Finanzplanern und Studenten gegen lauter Profis. «In unserer Mannschaft verdient niemand etwas. Ab und zu gibt es mal einen Kasten Bier.» Sie legen finanziell gar drauf, müssen sie doch den Mitgliederbeitrag berappen. Normalerweise besuchen zwischen 100 und 300 Zuschauer die Spiele der Oberwalliser. «Wenn 1000 Personen kommen, wäre das schon ein grosser Erfolg für uns», meint Silvano Dubach.

Grosse Vorfreude auf Yannick-Lennart Albrecht

Ein spezielles Cup-Spiel wird es für den EVZ-Stürmer Yannick-Lennart Albrecht. Mit dem 26-Jährigen gastiert ein guter alter Bekannter in Visp. Im Kader des EHC Raron sind einige Spieler, die mit ihm die Juniorenstufen beim EHC Visp durchlaufen haben. Klar, dass in den letzten Tagen die Drähte heissgelaufen sind. Bevor es für Silvano Dubach gegen den EV Zug auf dem Eis zur Sache geht, darf er am Sonntagmorgen seinen eishockeybegeisterten Sohn an ein Bambini-Turnier begleiten. «Ich hoffe, das nimmt mir etwas die Nervosität.»