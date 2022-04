EVZ gewinnt gegen Davos

EV Zug «Die Davoser wollten unser Drehbuch zerstören, aber sie haben es nicht geschafft»: Trainer Tangnes über den erfolgreichen Halbfinal-Auftakt Dominant, kraftvoll und defensiv stabil: Der EV Zug gibt zum Halbfinal-Auftakt den Tarif durch und siegt gegen den HC Davos verdient mit 3:0. Ein Verteidiger ist weiter in Skorerlaune. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 09.04.2022, 00.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Djoos (links), der Torschütze zum 1:0, und Passgeber Grégory Hofmann. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 8. April 2022)

Ob da der Frust aus Goalie Sandro Aeschlimann sprach? Fünf Minuten vor Schluss drückte er die Stockhand auf den Hinterkopf von Jérôme Bachofner, weil dieser in den Torhüter gestossen wurde. Der starke Rückhalt konnte am wenigsten dafür, dass der HC Davos als verdienter Verlierer die Reise zurück ins Landwassertal antreten musste. Die Bündner hatten dem Favoriten schlicht zuwenig entgegenzusetzen.

Seit der Finalniederlage 2019 gegen den SC Bern erarbeitete sich der EV Zug eine eindrückliche Playoff-Bilanz von 14:3-Siegen. Dabei geriet er in den vier gespielten Serien nie in Rückstand. Nun setzte er diesen Lauf im Halbfinal gegen Rekordmeister Davos mit dem 3:0-Auftaktsieg fort. «Wir haben solid und mit viel Energie gespielt. Ich habe viele gute Sachen gesehen», so das Fazit von Trainer Dan Tangnes.

«Ausgeruht» siegt gegen «Im Rhythmus»

Der EV Zug habe die sechs Tage ohne Wettkampfpraxis optimal genutzt, betonte Tangnes im Vorfeld. Die Mannschaft habe eine gute Balance zwischen Regeneration und Trainingsintensität gefunden. Der Trainer sollte Recht bekommen. Das Team «Ausgeruht» dominierte das Team «Im Rhythmus» über weite Strecken. Die Frage, wie viel Kraft, wie viel mentale Energie die für schier unmöglich gehaltene Aufholjagd nach sieben Spielen innert 13 Tagen den HCD gekostet haben, war offensichtlich: sehr viel. Zwar hatte er nach dem überstandenen Krimi gegen die Rapperswil-Jona Lakers Moral und viel Selbstvertrauen getankt, aber das Heimteam holte den Gegner zurück auf den Boden der Realität.

Die Höhepunkte des Spiels. Video: Mysports

Getreu der Devise Angriff ist auch eine Verteidigung, setzte Zug den Gegner bereits in dessen Angriffszone unter Druck, sodass die Davoser überhaupt nicht dazu kamen, ihr Spiel aufzuziehen. Die Zuger vermochten ihre Trumpfkarte, die spielerische Komponente, im ersten Drittel auszuspielen. Die Schussstatistik von 14:3 nach dem Startdrittel widerspiegelte die Kräfteverhältnisse auf dem Eis. Der sechsfache Meistergoalie Leonardo Genoni musste erst in der 13. Minute (!) intervenieren. Das Heimteam spielte mit Tempo, Druck und offensivem Nachsetzen.

Zweimal blieb den Heimfans der Jubel im Hals stecken, beide Male stand Grégory Hofmann im Mittelpunkt. Bei der ersten Szene lenkte er einen Schuss ins Tor ab (12.), doch der Treffer wurde wegen Torhüterbehinderung aberkannt. Drei Sekunden vor der Pause rettete Aeschlimann nach einem Hofmann-Schuss wenige Zentimeter von der Linie. Der frühere EVZ-Junior, der für die Zentralschweizer insgesamt 19 National-League-Spiele bestritt, rettete gleich mehrmals mirakulös.

Samuel Kreis blockt einen Schuss von Magnus Nygren. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Djoos sammelt den nächsten Skorerpunkt

Im zweiten Drittel machte sich der HCD seinem Namen als «Strafenkönig» alle Ehre. Gegen die Mannschaft wurden im Viertelfinal nicht weniger als 104 Strafminuten ausgesprochen, womit sie unangefochtener Spitzenreiter ist. Weil zwei Davoser gleichzeitig auf der Strafbank sassen, agierte Zug in doppelter Überzahl und verwertete diese Gelegenheit eiskalt. Zug gab damit ein klares Statement ab: Versucht nicht, uns mit unfairen Mitteln aus dem Konzept zu bringen, ihr werdet es bereuen. Für die Führung war ein Spieler besorgt, der schon im Viertelfinal von sich reden machte und sich Bestnoten abholte: Christian Djoos. Der Verteidiger steigerte sich in den Playoffs markant gegenüber wankelmütigen Leistungen während der Qualifikation. Mit seinem Tor erhöhte er seinen Playoff-Kontostand auf sieben Punkte. Djoos sagte in seiner bescheidenen Art:

«Ich spiele mit viel Selbstvertrauen und bin sehr glücklich, dass es mir so gut läuft.»

Für die weiteren Tore waren Jan Kovar und Sven Senteler (ins leere Tor) verantwortlich. Und hinten? Genoni zeigte, warum er Mister Playoff ist. Er wurde zum Spieler des Abends ausgezeichnet.

Tangnes nahm einen Vergleich zur Hand: «Hockey funktioniert nicht wie ein Auftritt eines Orchesters.» Man habe zwar einen Skript, doch auf der anderen Seite stehe ein Gegner, der die Pläne zu durchkreuzen versuche. «Die Davoser wollten unser Drehbuch zerstören, doch sie haben es nicht geschafft», so Tangnes weiter. Wenn der HCD am Sonntag in Spiel zwei nicht mehr entgegensetzen kann, könnte es ein weiterer Abend nach EVZ-Drehbuch werden.

Interviews

Marco Müller. Video: PilatusToday

Dominik Schlumpf. Video: PilatusToday

Zug – Davos 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Bossard Arena. – 7200 Zuschauer. – SR Wiegand/Stolc.



Tore: 25. Djoos (Kovar/Auschluss Wellinger, Canova) 1:0. 50. Kovar (Hofmann) 2:0. 60. (59:26) Senteler (Lander, Müller/Ausschluss Zgraggen) 3:0.



Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Zug. 6-mal 2 Minuten gegen Davos.



Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross, Wüthrich; Hofmann, Kovar, Simion; Bachofner, Lander, Müller; Herzog, Senteler, Zehnder; De Nisco, Leuenberger, Allenspach.



Davos: Aeschlimann; Jung, Nygren; Wellinger, Egli; Barandun, Zgraggen; Heinen, Gärtner; Bromé, Rasmussen, Stransky; Ambühl, Corvi, Marc Wieser; Schmutz, Prassl, Frehner; Canova, Nussbaumer, Knak.



Bemerkungen: Zug ohne Suri und Martschini (verletzt); Klingberg (überzählig). Davos ohne Simic, Stoop, Egli (alle verletzt) und Pospisil (überzählig).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen