Als sich Dan Tangnes nach dem Spiel gegen den HC Davos zur Niederlage äusserte, konnte und wollte er seinen Ärger und die Enttäuschung nicht verstecken. In den Trainings liess der Coach wieder die Fakten sprechen. «Wir haben die Fehler benannt und aufgearbeitet», sagt Tangnes. Er erwarte am Freitagabend gegen Kloten «eine top-professionelle Einstellung». Für Fabrice Herzog sind die nächsten Wochen entscheidend: «Spiele im Oktober und November sind kein Warm-up. Wir wollen uns in der Tabelle in eine aussichtsreiche Position bringen.» Yannick Zehnder sieht viel Potenzial Steigerungspotenzial im Defensivverhalten. «Wir erhalten zu viele Gegentore. Wir Stürmer müssen unseren Job besser machen.» Übrigens: Über viereinhalb Jahre sind vergangen, als sich der EVZ zuletzt in einem Meisterschaftsspiel mit dem EHC Kloten duellierte. (pz)