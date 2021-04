EISHOCKEY Ein Doppelschlag führt den EV Zug in die Spur – noch ein Sieg fehlt zum Final-Einzug Dank eines 4:2-Sieges gegen die Rapperswil-Jona Lakers kommt der EV Zug dem sechsten Finaleinzug seiner Klubgeschichte einen grossen Schritt näher. Mit einem Doppelschlag innert 47 Sekunden kehrt der Titelfavorit das Spiel. Philipp Zurfluh aus Rapperswil 27.04.2021, 23.46 Uhr

Der Zuger Jubel beim 3:1 von Justin Abdelkader (Dritter von links). Bild: Thomas Oswald/Freshfocus (Rapperswil, 27. April 2021)

50 frenetische Fans zapften in der Schlussminute nochmals ihre Reserven an und feuerten mit ihren Kehlen ihre Mannschaft an. Weil zwei Zuger Spieler auf der Strafbank sassen und die Rapperswil-Jona Lakers Goalie Melvin Nyffeler durch einen zusätzlichen Akteur ersetzten, spielte das Heimteam in dreifacher Überzahl. Doch der 3:4-Anschlusstreffer wollte nicht gelingen.

Damit sank die miese Erfolgsquote der Lakers im Powerplay noch mehr in den Keller. Seit über 40 Minuten und mittlerweile sechs Playoff-Partien haben sie in nummerischer Überzahl nicht mehr getroffen. Eine unterirdische Quote von weniger als vier Prozent steht zu Buche. Ganz anders der EV Zug, dem zwei der vier Tore in Überzahl gelangen.

Die Lakers schütteln den Respekt ab

Nun ist das langersehnte Endspiel für den EV Zug in Sichtweite. Entscheidet er morgen Abend in der Bossard-Arena die dritte Halbfinalpartie für sich, zieht er nach 1995, 1997, 1998, 2017 und 2019 zum sechsten Mal in der Klubhistorie in den Playoff-Final ein.

Der Auswärtssieg war ein hartes Stück Arbeit. Der Aussenseiter verlangte dem Favoriten alles ab. Nach der 2:6-Pleite im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen den HC Lugano hätten nur die grössten Optimisten auf ein eindrückliches Comeback und den damit einhergehenden Halbfinal-Einzug gewettet. Der EV Zug war also gewarnt vor dem zweiten Duell. «Wir haben spielerisch nicht brilliert, aber kämpferisch dagegengehalten», bilanzierte Trainer Dan Tangnes.

Nichts war zu sehen von demoralisierten Lakers nach der 1:6-Auftaktniederlage. Schon vor dem Spiel stellte Captain Andrew Rowe klar: «Wir hatten zu viel Respekt vor dem Gegner, agierten zu nervös und zu ängstlich. Ich glaube an unser Team. Man sollte uns nicht abschreiben.» Seine Worte widerspiegelten sich auf dem Eis. Das Heimteam agierte weniger abwartend, sondern viel aufsässiger. Es hatte den Respekt definitiv abgeschüttelt und war viel entschlossener. Das hatte zur Folge, dass das gefürchtete Zuger Tempospiel arg ins Stocken geriet.

Lehmann scheitert, Hofmann netzt ein

In den ersten Spielminuten hatte der EV Zug mehr vom Spiel, doch mit Fortdauer des ersten Drittels waren die Rosenstädter die bessere Mannschaft mit den besseren Torchancen. Captain Rowe versetzte die Rappi-Fans ein erstes Mal in Jubelstürme. In der Zuger Abwehr fühlte sich niemand für den Stürmer zuständig, der mühelos Leonardo Genoni bezwingen konnte.

Hinterher kann man die 26. Minute durchaus als Schlüsselszene bezeichnen: In Unterzahl konnte Stürmer Marco Lehmann alleine auf Leonardo Genoni losziehen, er setzte den Puck aber ein paar Zentimeter neben den Pfosten. Es wäre die 2:0-Führung gewesen. Wenige Sekunden später stand es 1:1. Grégory Hofmann erwischte Nyffeler auf der Fanghandseite. Und nur 47 Sekunden später luchste Nick Shore Steve Moses den Puck an der blauen Linie ab und sorgte für die 2:1-Führung. Justin Abdelkader baute das Skore in der 37. Minute gar auf 3:1 aus. Die Rappi-Fans in Schockstarre.

Doch dass man die St. Galler nie abschreiben darf, stellten sie erneut unter Beweis. Nach dem EVZ-Doppelschlag brauchte das Heimteam nur 52 Sekunden, um sich neu zu sortieren. Der Center Roman Cervenka sorgte mit dem 2:3-Anschlusstreffer für eine spannende Ausgangslage vor dem Schlussdrittel. In diesem gelang Lino Martschini in Überzahl das 4:2. «Wir sind nach dem Rückstand ruhig geblieben und haben nicht alles hinterfragt. Das war der Schlüssel zum Erfolg», so der Flügel, der zu den auffälligsten Zuger Spielern gehörte.

Tangnes: «Wir können es besser»

Für die Final-Qualifikation ist morgen Abend eine Steigerung nötig, vor allem in spielerischer Hinsicht. «Wir können es besser, das weiss jeder. Alle müssen noch ein paar Prozente drauflegen», meinte Tangnes. Und Martschini ergänzte:

«Wir wollen keine Zusatzschlaufe drehen, sondern den Sack zumachen. Das werden wir, davon bin ich überzeugt.»

Dann vor heissblütigen 50 Zuger Fans, welche die Mannschaft zum Sieg schreien.

Video: TV24

Rapperswil-Jona – Zug 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

St.-Galler-Kantonalbank-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Stricker/Stolc.

Tore: 17. Rowe (Eggenberger) 1:0. 26. Hofmann (Alatalo/Powerplay) 1:1. 27. Shore 1:2. 37. Abdelkader (Alatalo) 1:3. 38. Cervenka 2:3. 43. Martschini (Senteler, Shore/Powerplay) 2:4.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona; 4-mal 2 Minuten gegen Zug.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Profico, Egli; Jelovac, Vukovic; Maier, Sataric; Dufner, Randegger; Schweri, Cervenka, Clark; Eggenberger, Rowe, Lehmann; Loosli, Wick, Moses; Forrer, Ness, Wetter.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Alatalo, Cadonau; Stadler, Schlumpf; Zgraggen; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Hofmann, Kovar, Simion; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Bemerkungen: Rapperswil ohne Payr, Dünner (verletzt), Zug ohne Meyer, Gross, Thürkauf, Thorell, Allenspach, Nussbaumer (überzählig), Wüthrich (verletzt).