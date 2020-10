EVZ in Quarantäne: Spiel gegen die SCL Tigers verschoben

Ein Mitglied des National League-Teams des EVZ wurde am Freitag positiv auf Covid-19 getestet. Das Heimspiel gegen die SCL Tigers wird in der Folge verschoben. 30.10.2020, 13.24 Uhr

(sda/dvm) Die Corona-Pandemie beeinflusst den Spielbetrieb in der National League weiter. Nach je einem positiven Covid-19-Fall haben sich die erste Mannschaft des EV Zug und der SCL Tigers in Quarantäne begeben, wie die Klubs melden. Das Meisterschaftsspiel vom Freitagabend in Zug ist abgesagt worden: