EVZ-Verteidiger Samuel Kreis

Eishockey «Ein Gefühl wie nach einem Achterbahn-Ritt»: Nach gesundheitlichen Problemen hat EVZ-Verteidiger Kreis seine Rolle gefunden Am Dienstagabend trifft Samuel Kreis auf seinen Ex-Klub EHC Biel. Der Verteidiger fühlt sich nach schwierigem Saisonstart immer besser. Der 27-Jährige sagt, woran er noch arbeiten muss. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Verteidiger Samuel Kreis benötigte beim EV Zug Anlaufzeit. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zürich, 16. Januar 2022)

Auf die Signale hören, die der Körper aussendet. Nach Ansicht der meisten Menschen etwas Selbstverständliches. Doch im Hochleistungssport wie dem Profi-Hockey ist das Bewusstsein für das physische Befinden nicht bei allen Spielern gleich stark ausgeprägt. Vor allem aus der NHL waren (sind) immer wieder Geschichten zu vernehmen, wie sich Spieler zum Beispiel von Stressfrakturen oder Gehirnerschütterungen nicht beeindrucken lassen, den Schmerzen trotzen, die Gesundheit aufs Spiel setzen – und im gravierendsten Fall unschöne Konsequenzen davontragen müssen.

Samuel Kreis hat in seiner Karriere gelernt, zu spüren, ob sein Körper und Geist in der Lage sind, Vollgas zu geben. «Man muss dem Körper die Möglichkeit zur Regeneration geben, ansonsten kann das Pendel zu einem späteren Zeitpunkt zurückschlagen.»

Plötzlich tauchen Schwindelgefühle auf

Den Verteidiger des EV Zug haben in seiner Laufbahn schon mehrere Gehirnerschütterungen durchgeschüttelt und zum Pausieren gezwungen.

«Bei einer solchen Verletzung muss man jegliche Erschütterung vermeiden, damit ist nicht zu spassen.»

Nebenwirkungen wie Konzentrationsschwäche, Kopf- und Nackenschmerzen sowie Schwindelgefühle sind unangenehme Begleiterscheinungen.

Kreis hatte bis Mitte November mit Schwindelattacken zu kämpfen. Diese Anfälle tauchten nicht während eines Spiels auf, sondern in der Freizeit, aus dem Nichts. «Ein Gefühl wie nach einem Achterbahn-Ritt», beschreibt es Kreis und fügt erleichtert an: «Körperlich bin ich wieder voll auf der Höhe.» Er blieb von Rückschlägen verschont. Im Wettkampfgeschehen könne er seine gesundheitliche Vorgeschichte ausblenden. «Der Respekt ist da, aber ich weiche keinem Zweikampf aus, sonst hätte ich meinen Beruf verfehlt.»

Nach vier Saisons beim EHC Biel musste sich der 27-Jährige zunächst an das Innenleben der Mannschaft und das neue Umfeld gewöhnen. Dieser Umstand bereitete ihm mehr Mühe, als er sich vorstellte. Der im bernischen Burgdorf aufgewachsene Verteidiger sagt:

«Ich musste mich zunächst mit meiner neuen Rolle zurechtfinden, das hat ein paar Wochen gedauert.»

Zu Beginn der Saison agierte Kreis ab und an fehleranfällig und unsicher. Zuletzt ist eine Aufwärtstendenz sichtbar. Persönliche Erfolgserlebnisse wie sein Tor in der Verlängerung vor einer Woche beim 3:2-Sieg gegen Ambri-Piotta stärken sein Selbstvertrauen. «Gelungene Aktionen helfen jedem Spieler und machen Mut», so Kreis, der lieber die geschlossene Teamleistung bei der erfolgreichen Wende nach dem Zwei-Tore-Rückstand hervorhebt, als über seine feine Einzelleistung und sein drittes Saisontor zu sprechen.

Hat gut Lachen: Samuel Kreis nach seinem Siegtor in der Verlängerung gegen Ambri-Piotta. Bild: Alessandro Crinari / Keystone (Ambri, 11. Januar 2022)

«Mit Biel muss man diese Saison rechnen»

Das Tor veranschaulicht die Qualitäten von Kreis. Er ist ein schneller, offensiver Verteidiger. Scheibensicher und ausgestattet mit einem guten Spielverständnis. Noch fehlt dem früheren SCB-Spieler in gewissen Situationen die letzte Überzeugung, der Mut, den Torschuss zu suchen. Er wirkt zögerlich. «Ich muss mit dem Puck am Stock noch aktiver sein und darf mir in der Angriffszone noch mehr zutrauen. Es geht alles über das Selbstvertrauen», sagt Kreis. Das Vertrauen von Dan Tangnes spürt er. Durchschnittlich knapp 19 Minuten Eiszeit gewährt ihm der Trainer, es ist der dritthöchste Wert aller Defensivkräfte. Der häufige Austausch mit dem Trainer-Staff hilft ihm, damit er seine Stärken noch besser zur Geltung bringen kann. Tangnes sagt: «In ihm schlummert viel Potenzial. Er ist im besten Hockey-Alter und besitzt die Fähigkeiten, sich zu einem Leader zu entwickeln.»

Nachdem sich der EV Zug gegen den HC Lugano (5:0) und die ZSC Lions (1:0) zweimal schadlos hielt, soll auch am Dienstag gegen den EHC Biel eine solidarische Defensivleistung der Schlüssel zum Erfolg sein. «Die konstant starken Auftritte der Seeländer haben mich nicht überrascht. Mit Biel muss man diese Saison rechnen», sagt Kreis, der selbstbewusst gegen seine früheren Teamkollegen antritt.

