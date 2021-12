Das sagt der EVZ-Teamarzt zu den Coronafällen in der Mannschaft

Quarantäne Bereits ein Dutzend EVZ-Spieler befinden sich in Isolation: Das sagt der Teamarzt zu den Coronafällen Corona legt den Trainingsbetrieb des EV Zug lahm. Alle Spieler und der Betreuerstab sind in Quarantäne. Für Teamarzt Beat Schwegler ist es kein überraschendes Szenario. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 29.12.2021, 20.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim EV Zug sind bereits ein Dutzend Spieler positiv auf Corona getestet worden. Thomas Oswald / Freshfocus (Rapperswil, 11. Dezember 2021)

In der letzten Saison ging es drunter und drüber. Kaum eine Woche ging vorbei, ohne dass ganze Mannschaften aus der National- oder Swiss League wegen neuer Coronafälle in Quarantäne gesteckt wurden. Den EV Zug erwischte es dreimal. Gespenstisch ruhig ist es in dieser Saison geblieben, was Coronafälle in den Schweizer Profiligen betrifft. Seit dem Saisonstart ging der Ligabetrieb in der National League ohne Spielverschiebung vonstatten. Einzige Ausnahme: Das Spiel vom 22. Oktober zwischen dem HC Davos und dem EV Zug fiel ins Wasser, weil mehrere Zuger Spieler positiv auf Corona getestet wurden.

Es war die Ruhe vor dem Sturm. Das Ausmass der Infektionen nimmt nun immer grössere Auswüchse an. Ab Mitte Dezember wird mehr als die halbe Liga durchgeschüttelt. Mit Ajoie, Ambri, Davos, Lausanne, Lugano, Rapperswil und Zug befinden sich sieben Teams in Quarantäne. Auch bei den SCL Tigers und dem SC Bern sind Spieler positiv getestet worden, von einer Quarantäne blieben die Teams verschont. Unzählige Spiele wurden verlegt, das Termin-Chaos nimmt seinen Lauf.

Kläy: «Wir haben ja bereits Übung darin»

Am Dienstag vermeldete der EV Zug sechs positive Fälle, im Verlauf des Tages kam ein weiterer Corona-Fall dazu. Diese Zahl ist bereits schon Makulatur. Laut Teamarzt Beat Schwegler sind ein Dutzend Spieler corona-positiv. Es ist nicht auszuschliessen, dass noch ein paar wenige hinzukommen. Eigentlich wollte der EV Zug am 28. Dezember nach vier freien Tagen den Trainingsbetrieb aufnehmen, doch stattdessen wurden im Spitzensportzentrum OYM in Cham die Equipe samt Staff einem PCR-Test unterzogen. Dies, weil einige Spieler über die Weihnachtstage einen Antigen-Schnelltest durchgeführt haben, der positiv ausfiel. Die ganze Mannschaft befindet sich bis auf weiteres in Quarantäne. Gestern Nachmittag wurde auch die EVZ Academy aufgrund mehrerer positiver Fälle vom Kantonsarzt in die Quarantäne geschickt.

Angesprochen auf die missliche Situation, schwingt bei Sportchef Reto Kläy eine grosse Portion Frust mit. «Es ist wie es ist. Wir haben ja bereits Übung darin», flüchtet er sich in Galgenhumor. «Das wird uns jedoch nicht aus der Bahn werfen», ist Kläy überzeugt.

Einige Spieler zum zweiten Mal infiziert

Für Schwegler sind die Corona-Fälle keine Überraschung, obwohl die Impfquote bei Mannschaft, Coaching-Team und Betreuerkreis 100 Prozent beträgt.

Teamarzt Beat Schwegler Bild: Stefan Kaiser

«Mit der neuen Virus-Variante war es trotz gutem Hygiene- und Schutzkonzept nur eine Frage der Zeit, bis sich mehrere Teammitglieder infizieren. Trägt ein Spieler das Virus in die Garderobe, ist man ausgeliefert.»

Das Positive: Die Infizierten weisen keine oder nur sehr milde Symptome auf. Ob sich die Profis beim Gastspiel in Davos angesteckt haben? Der Meister gastierte am 22. Dezember im Landwassertal. Dort sind in den letzten Tagen die positiven Corona-Befunde in die Höhe geschnellt. Mittlerweile sind 26 Spieler und Betreuer des HCD positiv getestet worden. «Vom zeitlichen Ablauf her, könnte es passen, aber das ist eine Mutmassung. Die Rückverfolgung der Infektionsketten ist schwierig», sagt der Teamarzt.

Am 22. Dezember spielte der EV Zug gegen den HC Davos. Haben sich die Zuger in Davos angesteckt? Claudio Thoma / freshfocus

Einige EVZ-Spieler sind bereits das zweite Mal mit dem Virus in Kontakt gekommen. 80 bis 90 Prozent der Mannschaft haben die Krankheit mindestens einmal durchgemacht. Laut Schwegler hat bislang ein Spieler eine Auffrischimpfung bekommen, in den nächsten Wochen werden weitere Profis die dritte Dosis erhalten. «Aus medizinischer Sicht empfehle ich allen die Booster-Impfung», erläutert der Teamarzt. «Sie schützt klar vor schweren Krankheitsverläufen.» Das Dutzend Spieler muss zehn Tage in Isolation verbringen. Doch damit ist es nicht getan. Gemäss Empfehlungen der medizinischen Kommission des Hockey-Verbands soll zuerst das mehrtägige Return-to-Play-Programm erfolgreich absolviert werden, die Akteure sollen medizinischen Tests unterzogen werden. «Wenn sich die Spieler fit fühlen, kann bereits individuell zu Hause mit dem Training begonnen werden», führt Schwegler aus. Die Nicht-Infizierten werden in den nächsten Tagen weiterhin getestet, um weitere Infektionen frühzeitig herauszufiltern.

Nur allzu gerne hätte sich der EVZ für den blutleeren Auftritt gegen Genf einen Tag vor Heiligabend beim Spitzenkampf am 2. Januar gegen Fribourg-Gottéron rehabilitiert. «Die Quarantäne kommt zu einem schlechten Zeitpunkt. Das ist frustrierend und ärgerlich», sagt Tangnes und führt aus:

EVZ-Trainer Dan Tangnes Urs Flueeler / KEYSTONE

«Wir wollten vor unseren Fans Wiedergutmachung betreiben. Natürlich haben wir uns einen anderen Start ins neue Jahr gewünscht.»

Spiel vom 8. Januar gegen Biel steht auf der Kippe

An ein Trainingsbetrieb ist vorerst nicht zu denken. Er wird wohl frühestens am 4. oder 5. Januar aufgenommen. Auch das Auswärtsspiel bei Lausanne HC (4. Januar) ist verlegt worden. Ob die infizierten Profis für das Heimspiel am 8. Januar gegen den EHC Biel wieder einsatzfähig sind, ist Stand heute eher unwahrscheinlich.

Tangnes weilte über die Weihnachtstage mit seiner Frau und Tochter in Schweden. Nun ist der Coach zu Hause in Cham am Däumchen drehen. Morgen erwartet er seine Familie, um gemeinsam auf das neue Jahr anzustossen. «Es ist ein spezielles Gefühl, wenn man die Wohnung nicht verlassen darf. Aber davon lasse ich mir meine gute Laune nicht vermiesen», sagt Tangnes.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen