Lehner Cup Sursee ist eine Erfolgsgeschichte – EVZ wieder dabei

Eishockey «Das Turnier geniesst einen sehr guten Ruf» – deshalb ist der Lehner Cup zu einer Erfolgsgeschichte geworden Der Lehner Cup in Sursee feiert am Wochenende mit der zehnten Ausgabe ein Jubiläum. Dieses Jahr nimmt mit Adler Mannheim eine ausländische Mannschaft teil. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Vorgeschmack auf die nächste Saison: Die Affiche EV Zug gegen Ambri findet am Freitag in Sursee statt. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 26. Februar 2022)

Spitzenhockey in Sursee. Die Eishockeyfans sind damit in den letzten Jahren verwöhnt worden. Jeden August – jeweils rund einen Monat vor dem Saisonstart in der National League – bekommen die Besucherinnen und Besucher in der Eishalle des dort beheimateten EHC Sursee ein hochklassiges Niveau serviert. Nun jährt sich der Lehner Cup zum zehnten Mal. Ein Jubiläum, das den OK-Präsidenten Philipp Meier stolz macht:

«Uns ist es gelungen, das Turnier in der Schweiz zu etablieren und bekannt zu machen. Es geniesst einen sehr guten Ruf.»

Philipp Meier, OK-Präsident des Lehner Cup. Bild: PD

Im Rahmen der 10-Jahr-Feierlichkeiten ist am Samstag, 20. August, tritt mit Tommy Romero eine Live-Band auf dem Festgelände vor der Eishalle auf.

Ob Vitkovice Ridera aus Tschechien, die deutschen Mannschaften Kölner Haie und Adler Mannheim oder das kasachische Team Barys Astana aus der russischen KHL: Den Turnierverantwortlichen ist es immer wieder gelungen, attraktive Mannschaften aus dem Ausland in die Zentralschweiz zu locken.

Vorfreude beim Sportchef von Mannheim

Damit solche Klubs mit ins Boot geholt werden können und so das Teilnehmerfeld bereichern, bedarf es guter Kontakte in der Hockeyszene. Das Organisationskomitee des Lehner Cup arbeitet seit vielen Jahren mit der Firma SISM-Hockey zusammen. Der dortige Mittelsmann Ernst Schlotter hat die Firma 1995 mit dem Zweck gegründet, internationalen Profi-Eishockeyklubs Vorbereitungsturniere in der Schweiz anzubieten und zeitgleich Testspiele gegen Klubs aus National League und Swiss League zu organisieren.

«Es ist eine Herausforderung, internationale Top-Mannschaften zu engagieren», erklärt Ernst Schlotter. Aufgrund der kürzeren Anreise sei es einfacher, Mannschaften aus Deutschland oder Tschechien zu überzeugen als solche aus Skandinavien. Das weitreichende Beziehungsnetz ist sein grosses Plus. Laut Schlotter schätzen die Klubs aus dem Ausland die Gastfreundschaft der Schweiz sehr. Von Klubs, die in der Vergangenheit am Lehner Cup teilgenommen haben, hätte er stets positive Rückmeldungen erhalten.

Heuer geben sich erstmals die SCL Tigers die Ehre neben den Stammgästen EV Zug und Ambri-Piotta. Zudem nimmt Adler Mannheim teil. Die Deutschen sind auch schon zum dritten Mal dabei und gestern mit dem Car nach Zug gereist, wo sie in einem Hotel nächtigen. Für Sportchef Jan-Axel Alavaara ist die Luftveränderung eine willkommene Abwechslung, wie er auf Anfrage erklärt: «Mit dem EV Zug und den SCL Tigers können wir uns mit zwei starken Gegnern messen. Ich freue mich auf tolles Eishockey.» Weil in Zug dieses Wochenende der EVZ-Sommerevent «EIS Fäscht» auf dem Programm steht, findet das Spiel EV Zug gegen Adler Mannheim nicht in der Eishalle Sursee, sondern in der Bossard-Arena statt.

Erhalten die Frauen ein Turnier? Erstmals kommt im Rahmen des Lehner Cup der Nachwuchs zum Zug. Am Sonntag zwischen 8.30 und 16.30 Uhr wird der «Lehner Kids Cup» ausgetragen. In der Kategorie U13-Top duellieren sich folgende sechs Mannschaften: SCL Tigers, EV Zug, Argovia Stars, EHC Olten, HC Dragon Thun und EHC Sursee. «Da uns der Nachwuchs sehr am Herzen liegt, wollen wir heuer mal etwas Neues ausprobieren», sagt Philipp Meier und fügt an: «Die Kinder sollen in einer familiären Ambiance Spass haben und ihrer Leidenschaft nachgehen.» Der OK-Präsident schmiedet für die Zukunft bereits neue Pläne. Er kann sich gut vorstellen, künftig ein Turnier mit Frauen-Mannschaften auf die Beine zu stellen. «Ich habe dazu einige Ideen im Kopf. Spruchreif ist noch gar nichts. Jedoch wäre es eine wunderbare Sache, wenn wir in der Eishalle Sursee ein Frauenturnier organisieren könnten», so Meier. (pz)

Geld fliesst in den Nachwuchs des EHC Sursee

Den Machern des Lehner Cup steht ein Budget von rund 80'000 Franken zur Verfügung. Der grösste Teil wird durch Sponsoren abgedeckt. Alles, was übrig bleibt, fliesst in die Nachwuchskasse des EHC Sursee. In den letzten drei Ausgaben sind über 45'000 Franken zusammengekommen», merkt Philipp Meier an.

Der Vorverkauf ist bereits gut angelaufen. Gut möglich, dass es sich aufgrund der durchzogenen Wetteraussichten der eine oder andere Fan zusätzlich überlegt, ein Spiel zu besuchen. In der 1800 Zuschauer umfassenden Halle erhofft man sich rund 800 Fans pro Partie. Vergangenes Jahr konnte wegen der Coronabeschränkungen nur 541 Personen Einlass gewährt werden.

Für Philipp Meier und seine Kollegen im Organisationskomitee ist der finanzielle Zustupf nur zweitrangig. «Wir wollen zeigen, dass wir ein verlässlicher Partner sind.» Geht es nach ihm, soll die Erfolgsgeschichte Lehner Cup auch in Zukunft ihre Fortsetzung finden.

10. Lehner Cup in der Eishalle Sursee:

Donnerstag, 19.45: SCL Tigers – Adler Mannheim.– Freitag, 19.45: Ambri-Piotta – EV Zug. – Samstag, 16.00: EV Zug – Adler Mannheim (Bossard-Arena). – 18.00: SCL Tigers – Ambri-Piotta.



Tickets sind unter seetickets.ch erhältlich oder können an der Tageskasse bezogen werden. Eintrittspreise: 7 Franken für Jugendliche bis 16 Jahre, 20 Franken für Erwachsene.

