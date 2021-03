EISHOCKEY «113 Punkte, warum nicht?» Trainer Dan Tangnes und der EV Zug jagen einen zehn Jahre alten Rekord Der EV Zug peilt am Dienstagabend auswärts gegen den SC Bern den neunten Sieg in Serie an. Setzt er seinen Höhenflug fort, kann er in dieser Saison gar zwei Bestmarken pulverisieren. Philipp Zurfluh 09.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schneller, höher, weiter, besser: Egal welche Sportart, Einzelsportler und Mannschaften treten seit je im Wettkampf gegeneinander an und streben unter anderem nach Rekorden. Im Eishockey zählen aber Titel. Diesen hat der EV Zug auch in dieser Saison ins Visier genommen – und er ist auf Kurs. Die Zentralschweizer feiern Siege am Laufmeter, 32 resultierten aus 41 Spielen. Doch bis zum Ziel ist es noch ein langer, beschwerlicher Weg. Und obwohl für Blau-Weiss nur der Gewinn der Trophäe gut genug ist, kann der souveräne Tabellenführer in den nächsten vier Wochen und den verbleibenden elf Qualifikationsspielen zwei Bestmarken pulverisieren.

Seit der Saison 2006/07 und der Einführung der drei Punkte für einen Sieg liegt der Rekord bei 113 Zählern – aufgestellt vom 31-fachen Schweizer Meister HC Davos. EVZ-Trainer Dan Tangnes hatte von diesem Wert bis am Montag keine Kenntnis. «Primär wollen wir den ersten Platz verteidigen», so der Norweger, der am vergangenen Mittwoch 42-jährig wurde. Es wäre das erste Mal seit der Saison 2011/12, dass Zug die Regular Season auf dem ersten Platz beendet. Und dennoch hat der Trainer gegen Zahlenspiele keine Abneigung, im Gegenteil:

«Ich liebe Rekorde, auch wenn wir uns davon nichts kaufen können»

, sagt Tangnes. Auf die Frage, wie realistisch das Erreichen der Davoser Glanzleistung sei, überlegt er kurz, rechnet und meint: «113 Punkte, warum nicht? Das ist machbar.»

18 Punkte in elf Spielen bis zum Davos-Rekord

Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Die Einstellung des Rekords der Bündner benötigt keine Herkulesaufgabe, sondern «nur» 18 Punkte in elf Partien und somit einen Punkteschnitt von 1,64 pro Spiel. Der bisherige EVZ-Punkteschnitt in dieser Saison liegt bei überragenden 2,32. Der HC Davos hatte bei seiner Bestmarke vor zehn Jahren 2,26 Zähler pro Spiel ergattert. «Ich weiss, es klingt langweilig, aber wir nehmen Schritt für Schritt. Wenn wir uns auf den Rekord versteifen, sind wir mental blockiert.» Es sei logisch, dass er sich für den Pokal und nicht für den Punkterekord entscheiden würde, hätte er die Wahl. «Aber ich bin überzeugt, dass uns die Bestmarke einen mentalen Schub für die Playoffs geben würde», so Tangnes.

Für eine weitere Bestmarke braucht Zug noch fünf Zähler – der erstmalige Durchbruch der 100-Punkte-Schallmauer. In der Klubgeschichte erreichten die Zentralschweizer zweimal 98 Punkte, in den Saisons 2009/10 und 2011/12.

Alles anzeigen

Ungeliebte siebentägige Wettkampfpause

Nächste Gelegenheit für Punktezuwachs und somit die Einstellung der klubeigenen Saisonbestleistung bietet sich am Dienstagabend in der Postfinance-Arena in Bern gegen den amtierenden Meister. «Die Spieler brennen auf den Einsatz», sagt der Trainer. Schliesslich sind sieben Tage vergangen, seit der Tabellenführer die letzte Begegnung gegen den HC Ambri-Piotta bestritt. Laut Tangnes sei es überhaupt nicht so gewesen, dass die Spieler sich auf die Wettkampfpause gefreut hätten. «Es ist nie einfach, wieder den Rhythmus zu finden und deshalb immer entscheidend, wie die Umstellung vom Trainings- in den Wettkampfmodus gelingt.»

Dan Tangnes schätzt aufgrund der Tabellensituation den «Luxus», wie er sagt, beim Restprogramm keine Risiken eingehen zu müssen. «Angeschlagene Spieler können ihre kleinen Verletzungen auskurieren, so muss man niemanden forcieren», erklärt Tangnes.

«Wir müssen fokussiert ans Werk gehen. Wenn die Spieler nur schon wenige Prozente nachlassen, werden wir Mühe bekunden. Einen nachlässigen Auftritt wird der SC Bern bestrafen.»

Rastloser März für den SC Bern

Zug strebt gegen den SC Bern den neunten Sieg in Serie an. Gegen den neu erkorenen Cupsieger steht in dieser Saison das sechste Direktduell an. Vier der fünf Begegnungen hat Zug gewonnen. «Die Berner benötigen im Kampf um die Playoff-Qualifikation jeden Punkt und werden uns keinen Zentimeter schenken. Sie werden dementsprechend bereit sein», warnt Tangnes. Mit dem Cup-Erfolg gegen die ZSC Lions hat der SC Bern Motivation und Selbstvertrauen für den Schlussspurt getankt. Die Chancen auf die Qualifikation für die Pre-Playoffs sind intakt. Doch das März-Programm mit 15 Spielen in 29 Tagen hat es in sich.

Übrigens: In der Rekordsaison des HC Davos konnte die Bündner nichts und niemand stoppen. Lediglich 14 Playoff-Spiele benötigten sie, um ihr überragendes Jahr mit dem 30. Schweizer-Meister-Titel zu küren. Kein schlechtes Omen für den EV Zug.