21 Monate ohne Tor: EVZ-Trainer Tangnes fordert Schlumpf heraus

Eishockey 21 Monate ohne Torerfolg: EVZ-Trainer Tangnes fordert Schlumpf heraus Philipp Zurfluh 10.09.2021

Überzeugte gegen Davos mit zwei Assists: Verteidiger Dominik Schlumpf. Bild Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 4. September 2021)

Ein Abend für die Ewigkeit hätte es werden können im Leben des Dominik Schlumpf, beim Saisoneröffnungsspiel am letzten Dienstag gegen den HC Davos. Beim 1:0 durch Reto Suri und dem 2:0 durch Lino Martschini liess sich der EVZ-Verteidiger je einen Assist gutschreiben. Beim Tor durch Anton Lander zum 4:2 wurde der 30-Jährige vom Stadionsprecher ebenfalls als Vorlagengeber ausgerufen. Doch der Abwehrmann sass zum Zeitpunkt des Treffers auf der Spielerbank. Er konnte sich in diesem Moment ein Lächeln nicht verkneifen. «Nach der Partie wurde ich von einigen darauf angesprochen, ich musste dann aber für Aufklärung sorgen», erläutert Schlumpf.

Er und Lander liegen somit in der Skorer-Wertung mit je zwei Punkten gleichauf. Weil aber der Center im Gegensatz zum Verteidiger ein Tor erzielte, wird der schwedische Neuzugang heute Abend beim Gastspiel gegen den SC Bern (19.45 Uhr) mit dem «Flammenhelm» auflaufen. Schlumpf schrammte also knapp am Topskorer-Gewand vorbei. Ärgerlich? Schlumpf erklärt mit seiner ruhigen und selbstlosen Art:

«Das wäre eine speziell schöne Geschichte gewesen. Aber ich bin ja zuständig, Tore zu verhindern.»

Tangnes: «Ein Teamspieler, wie man sich ihn wünscht»

Schlumpf ist die Bescheidenheit in Person. Eine Vorzeigefigur, die zu 100 Prozent den Mannschaftsgedanken vorlebt. Nach Lino Martschini ist er der dienstälteste Profi beim amtierenden Meister. Im November 2014 wurde er vom HC Lugano zum EV Zug transferiert. Aggressiv, wirkungsvoll, clever in den Zweikämpfen, ein gutes Stellungsspiel und ein geschultes Auge für den Mitspieler. Für Trainer Dan Tangnes «ein Teamspieler, wie man sich ihn wünscht. Er bringt unglaublich viel Energie aufs Eis».

Der EV Zug hat nach den Abgängen der zuverlässigsten und besten Verteidiger Raphael Diaz und Santeri Alatalo eine Menge an Routine und Skorerpunkten eingebüsst. Auch deshalb wird Schlumpf in dieser Saison noch mehr Verantwortung übernehmen müssen, was er sich zutraut. «Ich spüre das Vertrauen des Trainers, das stärkt mein Selbstvertrauen. Ich habe den Anspruch an mich selber, konstante Leistungen zu bringen», sagt Schlumpf. Steigerungspotenzial sieht der Olympia- und WM-Teilnehmer mit der Nationalmannschaft vor allem im offensiven Bereich. Vergangene Saison reichte es nur zu fünf Assists – persönlicher Minusrekord. Er sagt:

«Ich darf noch mutiger und entschlossener sein.»

Das hofft auch Tangnes und ergänzt augenzwinkernd. «Ein Tor wäre wieder einmal fällig.» Das Letzte liegt nämlich 21 Monate zurück.

Der Chef im Boxplay

Aber daran wird der frühere Junior der ZSC Lions nicht gemessen, sondern an den defensiven Werten. Wie wichtig diese sind, war gegen Davos augenscheinlich. Mit über vier Minuten Eiszeit im Unterzahlspiel war der Zürcher der Dauerläufer. Schlumpf bezeichnet seine persönliche Leistung als «solid». Nicht mehr, nicht weniger. Bescheiden eben.

Der Defensivspezialist schwört auf Routine. So zieht er seit vielen Jahren immer zunächst den linken vor dem rechten Ausrüstungsgegenstand an. Auch eine lockere Joggingrunde mit Kumpel Sven Senteler hat sich eingebürgert. «Ich muss vor den Spielen kühlen Kopf und die nötige Lockerheit bewahren», sagt das defensive EVZ-Gewissen, bevor er auf dem Eis «explodiert». Schlumpf gibt gegen Bern gleich die Marschrichtung vor: «Wir müssen defensiv kompakt stehen und vorne effizient sein.» Ob nun mit oder ohne Topskorer-Helm, auf ihn wird Verlass sein.