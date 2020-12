Eishockey 3:4 nach Penaltyschiessen: Der EV Zug nimmt die Geschenke von Lausanne nicht an In einem Spitzenkampf mit lauter Kuriositäten geht den Zugern am Schluss die Puste aus. Lausanne HC siegt nach Penaltyschiessen mit 4:3. Philipp Zurfluh aus Lausanne 16.12.2020, 23.25 Uhr

Nicht wie im Fussball wird beim Eishockey ein Eigentor nicht dem eigentlichen Schützen zugeschrieben, sondern demjenigen, der als letzter Spieler der Mannschaft, für welche das Tor erzielt wurde, den Puck berührt hat. Kurios: Beim Spitzenspiel zwischen Lausanne HC und dem EV Zug gingen gleich drei Treffer zugunsten der Zentralschweizer als «Eigentore» in die Statistik ein. In der 6. Minute parierte Lausanne-Goalie Luca Boltshauser einen Schuss von Dario Simion. Der Abpraller prallte jedoch unglücklich an das Bein von Justin Krueger und von dort ins Tor.

In der 42. Minute umkurvte EVZ-Topskorer Jan Kovar das Lausanner Gehäuse und schoss Verteidiger Fabian Heldner an. Von dessen Schlittschuh kullerte der Puck ins Netz. Drei Minuten später war es erneut der Tscheche, der einen Schuss hinter der Torlinie abfeuerte und via Rücken des Lausanne-Keepers den Weg ins Tor fand.

Die Zuger hatten gestern Abend definitiv das Glück für sich gepachtet: Doch schliesslich mussten sie mit hängenden Köpfen das Eisfeld verlassen, weil Tabellenführer Lausanne HC 30 Sekunden vor Schluss durch ein Tor von Verteidiger Joël Genazzi der 3:3-Ausgleich gelang und sich somit in die Verlängerung rettete und anschliessend im Penaltyschiessen das bessere Ende für sich hatte.

Nach dem Spiel herrschte bei EVZ-Trainer Dan Tangnes eine grosse Enttäuschung. «Wir hatten es in unseren Händen. Da müssen wir bei uns selber die Fehler suchen», analysierte Tangnes selbstkritisch.

Floran Douay (vorne) scheitert an EVZ-Goalie Leonardo Genoni. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Lausanne, 16. Dezember 2020

Lausanne hat nur einmal zu Hause verloren

Die Vaudoise-Arena, die Heimstätte von Lausanne HC, ist eine fast unüberwindbare Festung für gegnerische Teams. In dieser Saison kann das mit Fug und Recht behauptet werden: Im topmodernen Hockey-Tempel gingen die Gegner fast immer mit leeren Händen nach Hause. Genève-Servette war die einzige Mannschaft, die drei Punkte aus der Arena entführen konnte. Im September des vergangenen Jahres wurde das Prunkstück eingeweiht, das die Waadtländer in neue Sphären heben soll. Unbestritten: Die Westschweizer haben das Spielermaterial, um Grosses zu erreichen. In Lausanne sollen in Zukunft Titel gefeiert werden. Um dieses Unterfangen zu realisieren, wurde nicht mit Geld gegeizt, um in der Tabelle ganz oben anzuklopfen. Und dort steht die Mannschaft von Trainer Craig MacTavish nach knapp einem Saisondrittel.

Der Spitzenkampf zwischen dem besten Heimteam und der besten Auswärtsmannschaft bot viel Spektakel. Die Westschweizer schienen aus der Strafenflut aus dem «Hinspiel» 24 Stunden zuvor gelernt zu haben und waren äusserst bedacht, keine dummen Strafen zu kassieren. Denn beim 4:1-Sieg des EVZ gaben die Special-Teams den Ausschlag. Während die Zuger drei Tore in nummerischer Überzahl erzielten, konnten die Westschweizer ihre unterirdische Powerplayquote (11 Prozent) nicht aufbessern. Nur ein Tor bei sechs Gelegenheiten waren nicht gut genug, um den EVZ zu ärgern.

Das Benzin ist ausgegangen

Doch am Mittwochabend war Lausanne HC in Überzahl erfolgreicher und skorte zweimal in Überzahl. Der EV Zug machte sich jedoch das Leben selber schwer. Insgesamt neun Zwei-Minuten-Strafen brockte er sich ein, zu viel des Guten. Bis Spielhälfte hatte die EVZ-Defensive den Super-Sturm mit Topskorer Denis Malgin, Charles Huddon und Brian Gibbons im Griff. Sie liessen den technisch und läuferisch überragenden Malgin nicht zur Entfaltung kommen. Doch nach einer herrlichen Kombination war Leonardo Genoni beim satten Schuss von Malgin (30.) machtlos. Als Kovar seine Farben mit 3:1 in Führung brachte, schien die Vorentscheidung gefallen zu sein, doch die Waadtländer hatten etwas dagegen.

«Gegen Ende hat uns die Energie gefehlt», sagte Tangnes. «Nun müssen wir uns möglichst gut regenerieren und die richtigen Lehren aus der Niederlage ziehen.» Viel Zeit um Luft zu holen, bleibt nicht. Schon am Freitagabend bekommt es der EVZ auswärts gegen Ambri-Piotta zu tun.

Lausanne – Zug 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0) n. P.

0 Zuschauer. – SR Wiegand/Urban (AUT), Schlegel/Steenstra (CAN). – Tore: 6. Simion (Alatalo, McLeod) 0:1. 30. Malgin (Gibbons, Hudon) 1:1. 42. Kovar (Hofmann, Simion) 1:2. 46. Kovar (Hofmann, Alatalo/Powerplaytor) 1:3. 50. Frick (Genazzi, Bertschy/Powerplaytor) 2:3. 60. (59:31) Genazzi (Barberio, Malgin/Powerplaytor) 3:3 (ohne Torhüter). – Penaltyschiessen: Bertschy 1:0, Senteler -; Malgin -, Martschini -; Hudon -, Kovar -; Genazzi 2:0, McLeod 2:1; Gibbons -, Klingberg -. – Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen Lausanne, 9-mal 2 Minuten gegen Zug. – Lausanne: Boltshauser; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger, Antonietti; Gibbons, Malgin, Hudon; Bertschy, Jäger, Kenins; Leone, Jooris, Almond; Bozon, Emmerton, Douay. – Zug: Genoni; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Leuenberger, Gross; Martschini, Kovar, Zehnder; Klingberg, Senteler, Thorell; Simion, McLeod, Hofmann; Thürkauf, Albrecht, Bachofner.