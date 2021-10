EV Zug bezwingt Lausanne auswärts mit 4:3

Eishockey 4:3-Auswärtserfolg in Lausanne: Zuger B-Team überwindet alle Widerstände – aber wie schlimm steht es um Dario Simion? Trotz Abwesenheit von sechs Stürmern holt der EV Zug gegen den Lausanne HC zwei Punkte. Stürmer Martschini hebt das Engagement der Jungen hervor. Philipp Zurfluh, Lausanne Jetzt kommentieren 26.10.2021, 23.45 Uhr

Siegtorschütze Lino Martschini klatscht mit den Mitspielern ab. Bild: Marusca Rezzonico/Freshfocus (Lausanne, 26. Oktober 2021)

19, 19, 19, 20, 20, 21: So lauten die Altersangaben der EVZ-Spieler aus der dritten und vierten Sturmlinie – allesamt Nachwuchskräfte aus dem Academy-Team, die bislang nur vereinzelt bei den Grossen Auslauf bekamen. Mit Jan Kovar, Fabrice Herzog, Yannick Zehnder, Reto Suri, Sven Senteler und Anton Lander fehlten gleich sechs Stürmer. Der Personalnot geschuldet, stand mit Sven Leuenberger gar nur ein etatmässiger Center zur Verfügung. Doch der arg dezimierte Kader warf den EV Zug keineswegs aus der Bahn. Mit einer solidarischen und aufopferungsvollen Leistung knüpfte er auswärts dem Lausanne HC zwei Punkte ab. «Hut ab vor diesem Auftritt», zollte Dan Tangnes der Mannschaft grossen Respekt.

«Wir überwinden derzeit sehr viele Widerstände. Das formt den Charakter unseres Teams und macht es noch stärker.»

Der EVZ-Trainer ist derzeit nicht zu beneiden. Die Aufgabe, eine schlagkräftiges und konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen, bereitete dem Norweger auch schon weniger Kopfschmerzen. Und als ob der EV Zug nicht schon genug gebeutelt gewesen wäre, humpelte Dario Simion bei Spielmitte nach einem Zweikampf in die Kabine und wurde danach ins Spital gebracht. Laut Tangnes hat er sich einen sehr tiefen Schnitt am Fuss zugezogen. Ob er eine schlimmere Verletzung befürchtet, war für den Trainer so kurz nach dem Spiel nicht zu beurteilen. «Ich hoffe das Beste für ihn.»

Die zwei Gefühlswelten von Martschini

Neben Leonardo Genoni, der in hektischen Situation stets die Übersicht behielt, war schlussendlich Lino Martschini der Mann des Spiels. Der Flügel traf in der Verlängerung genau unter die Latte. Dabei wäre Martschini beinah zur tragischen Figur geworden. Beim Stand von 3:3 hatte er zwei Minuten vor Schluss eine hundertprozentige Chance vergeben. Zurück auf der Spielerbank konnte er es kaum glauben und benötigte Trost von Teamkollege Jérôme Bachofner. «In diesem Moment habe ich mich grausam geärgert und habe gedacht, dass ich mich im falschen Film fühle.» Der 1,68 Meter kleine und flinke Flügel reagierte wie ein Grosser und sorgte ein paar Minuten später für das Game-Winning-Goal.

Sportlich betrachtet, läuft der Oktober für den EV Zug fast wie nach Drehbuch. Fünf der sechs bisherigen Partien konnte er gewinnen. Der Erfolg in Lausanne war gleichbedeutend mit dem vierten Sieg in Serie. Dabei war die Vaudoise Arena in den vergangenen Jahren nur selten ein gutes Pflaster gewesen. Bei acht der letzten zehn Gastspielen musste der EV Zug mit gesenktem Haupt die Rückreise in die Zentralschweiz antreten.

Ein Kompliment richtete Martschini an die junge Fraktion, die sich «nahtlos in unser Kollektiv eingefügt hat». Es sei nicht selbstverständlich, dass sich junge Spieler so schnell anpassen und integrieren. Martschini betonte:

«Wir erfahrenen Spieler helfen, so gut es nur geht.»

Verteidiger Claudio Cadonau bejubelt sein erstes Saisontor. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Ein Gewaltsschuss von Cadonau

Lausanne HC beherrschte das Spielgeschehen über weite Strecken. Nach 14 Minuten und einer 2:0-Führung rätselten bereits einige Zuschauer auf der Tribüne, mit wie vielen Toren Unterschied ihr Team die Zentralschweiz niederkantern würde. Die Zuger belehrten sie eines besseren. Simion und Claudio Cadonau mittels Gewaltschuss glichen das Skore aus. Die Zuger waren keineswegs chancenlos. Doch der EVZ war mehrheitlich mit Verteidigungsarbeit beschäftigt, die er jedoch aufopferungsvoll verrichtete. Die «verstärkte Nachwuchs-Offensive» machte ihre Sache sehr ordentlich.

Beim EV Zug sehnen sich alle danach, dass sich die personelle Situation in absehbarer Zeit entschärft und schon am Freitag zu Hause gegen Ambri der eine oder andere in die Mannschaft zurückkehrt. «Wir können jeden Spieler gebrauchen», sagte ein freudestrahlender Martschini.

Lausanne – Zug 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:1) n.V.

Vaudoise Arena. – 5129 Zuschauer. – SR Tscherrig/Borga.



Tore: 2. Douay (Genazzi, Bertschy) 1:0.

14. Frick (Genazzi) 2:0. 21. Simion 2:1.

37. Cadonau (Leuenberger) 2:2. 48. Klingberg 2:3. 57. Almond (Bertschy) 3:3.

62. Martschini (Djoos, Leuenberger) 3:4.



Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Lausanne. 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Lausanne: Boltshauser; Frick, Heldner; Barberio, Glauser; Marti, Genazzi; Krakauskas, Krueger; Sekac, Varone, Frolik; Douay, Bertschy, Kenins; Bozon, Jäger, Maillard; Arnold, Almond, Holdener.



Zug: Genoni; Stadler, Hansson; Gross, Schlumpf; Djoos, Kreis; Cadonau; Simion, Müller, Martschini; Bachofner, Leuenberger, Klingberg; De Nisco, Neumann, Allenspach; Stehli, Wüest, Hofer.



Bemerkungen: Zug ohne Zehnder, Suri, Senteler und Lander (alle verletzt) sowie Wüthrich, Kovar und Herzog (alle krank).