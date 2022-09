Eishockey 6:1-Sieg gegen TPS Turku: EV Zug steht im Achtelfinale der Champions Hockey League Der EV Zug bezwingt in der Champions Hockey League das finnische Team TPS Turku mit 6:1-Toren und qualifiziert sich damit vorzeitig für das Achtelfinale. Daniel Gerber Jetzt kommentieren 11.09.2022, 00.07 Uhr

Dario Simion jubelt zusammen mit seinen Teamkollegen. Bild: Andy Müller / Freshfocus (Zug, 8. September 2022)

Was immer TPS-Turku-Trainer Jussi Ahokas seiner Mannschaft jeweils in der Pause vermittelt hat: Sein Team legte die Vorgaben wenig planmässig aus. Im Mitteldrittel traf Zug-Stürmer Peter Cehlárik nach nur 59 Sekunden zur 2:0-Führung und im Schlussdrittel waren gar nur 40 Sekunden verstrichen, als EVZ-Verteidiger Niklas Hansson mit einem Knaller aus der Distanz auf 3:0 erhöhte. Gleich zweimal liessen sich die Nordländer also nach den jeweiligen Seitenwechseln überrennen.

Bereits in den beiden ersten Abschnitten schmeichelte die Anzeigetafel dem Gezeigten auf dem Eis: Einzig, weil Zug mehrere verheissungsvolle Torchancen ausgelassen hatte, waren die Finnen zumindest resultatmässig noch halbwegs auf Augenhöhe mit dem Team von Trainer Dan Tangnes. Mit einigen variantenreichen Angriffen entschied der amtierende Schweizer Meister das Duell schliesslich in aller Deutlichkeit mit 6:1-Toren.

Die beiden Spiele gegen das finnische Team ergeben 10:1-Tore und sechs Punkte. Lino Martschini, der an den ersten Treffern am jüngsten Match beteiligt war: «Wir haben in diesen beiden Partien sehr, sehr gut gespielt. Wir standen sehr kompakt und haben den Finnen nicht viel Raum gelassen.» Und EVZ-Trainer Dan Tangnes hebt hervor:

«Die neuen Spieler haben einen grossen Impact gehabt, heute hatten wir sechs verschiedene Torschützen.»

Ist Zug reif für das Finale?

Bislang fand sich noch nie ein Schweizer Team im Finale der CHL. Ist der EVZ nun das erste Team, dem dies gelingt? Lino Martschini:

«Es ist unser Anspruch, dass wir weit kommen wollen. Die ersten vier Spiele waren gut, der erste Schritt ist gemacht.»

Schweden komme jeweils sehr weit. «Dagegen müssen wir uns stemmen.» Und über seine eigene Leistung: «Nach der Verletzung gegen Ende der vergangenen Saison ist es gut, dass ich mich wieder spritzig fühle und meinen Part zum Team-Erfolg leisten kann.»

EVZ jetzt im Achtelfinale

Nach dem vierten Sieg in Serie in der Champions Hockey League kann dem EV Zug die Teilnahme am Achtelfinale nicht mehr geraubt werden. Und einzig im Reich der Theorie könnten TPS Turku oder die Grizzlys Wolfsburg noch auf den ersten Rang vorrücken – weil die beiden Teams an den beiden letzten Spieltagen der Gruppenphase (im Oktober) gegeneinander antreten, würde das zu vergebende Punktevolumen nicht mehr reichen, damit beide Mannschaften sich noch vor die Zentralschweizer schieben könnten.

Wesentlich wahrscheinlicher als ein Rangverlust ist dagegen jedoch ein Ausbau der Führung: Das slowenische Team Olimpija Ljubljana kann in der diesjährigen Austragung der CHL nach vier Runden noch keinen einzigen Zähler sein eigen nennen (6:18 Tore, 0 Punkte). Wenn Zug aus diesen beiden Begegnungen gegen das slowenische Team mindestens zwei Punkte erstreitet, ist der Gruppensieg bereits gesichert; dies aufgrund der besseren Direktbegegnungen gegen die beiden Equipen aus Deutschland und Finnland.

Gewappnet für die Meisterschaft

Am kommenden Wochenende beginnt nun die Meisterschaft. EVZ-Trainer Dan Tangnes sagt, dass es gut ist, dass bereits früh in der Saison auf Wettbewerbs-Niveau gespielt werden konnte:

«Wir haben Selbstvertrauen gewonnen und gezeigt, dass wir ein gutes Level haben. Wir haben vier wichtige Spiele gewonnen.»

Zum Start steht der Titelverteidiger nun zwei Berner Teams gegenüber: Am Freitag, 16. September reist die Mannschaft zum SC Bern und empfängt tags darauf die SCL Tigers.

EV Zug – TPS Turku 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)

Bossard Arena. – 3853. – SR: Jobbagy/Lemelin, Altmann/Duc

Tore: 7. Martschini (O’Neill, Cehlárik) 1:0. 21. Cehlárik (O’Neill) 2:0. 41. Hansson (Martschini) 3:0. 48. Herzog (Senteler, Zehnder) 4:0. 51. (50:09) O’Neill (Hansson, Gross) 5:0. 52. (51:21) Hofmann (Kovar, Senteler/Ausschluss Pyyhtiä) 6:0. 57. Rech (Intonen/Ausschluss Senteler) 6:1.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug. 4mal 2 Minuten gegen TPS Turku.

EV Zug: Hollenstein; Djoos, Geisser; Gross, Hansson; Kreis, Schlumpf; Vogel, Wüthrich; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlárik, O’Neill, Martschini; De Nisco, Leuenberger, Klingberg.

TPS Turku: Antilla; Kivihalme, Tuomisto; Anttalainen, Rafkin; Pulli, Suomi; Kiviharju, Väisänen; Pyyhtiä, Intonen, Kantola; Rech, Ilomäki, Kosmachuk; Steenbergen, Munkki, Tammela; Korpikoski, Jasu, Haapanen.

Bemerkungen: EVZ ohne Stadler (krank). 16. Pfostenschuss Martschini.

