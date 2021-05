Eishockey «Ab jetzt müssen wir jede Sekunde geniessen»: Der EV Zug ist nach dem Final-Einzug zuversichtlich und selbstbewusst Der EV Zug steht nach dem 6:3-Auswärtssieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers im Playoff-Final. Am Montagabend kommt es zum ersten Kräftemessen mit Genève-Servette. Philipp Zurfluh 01.05.2021, 23.36 Uhr

Die Zuger feiern den Treffer zum 2:0 von Sven Senteler. Bild: Patrick B. Kraemer / Keystone

Der EV Zug knipst in der St. Galler Kantonalbank Arena das Licht aus. Für die Rapperswil-Jona Lakers geht eine überragende Saison zu Ende, der EV Zug greift nach den Sternen. Nach 1995, 1997, 1998 und 2017 und 2019 stehen die Zentralschweizer zum sechsten Mal in der Klubhistorie im Final. «Es war kein perfektes Spiel, doch das steht nicht im Zentrum. Wir freuen uns jetzt auf das Endspiel», sagte ein erleichterter Dan Tangnes.

Es waren emotionale Szenen, welche sich wenige Minuten nach der Schlusssirene auf dem Eisfeld abspielten. Der scheidende Lakers-Trainer Jeff Tomlinson wurde für seine grossen Verdienste von den Spielern und 50 Zuschauern gebührend verabschiedet. «Ehre, wem Ehre gebührt – danke Jeff», stand auf einem riesigen Transparent geschrieben. Tatsächlich hat der Deutsch-Kanadier bei den St. Gallern in den letzten Jahren unglaublich viel bewirkt. Als er 2015 das Amt nach dem Abstieg übernahm, war der Verein am Tiefpunkt angelangt. Drei Jahre später führte er das Team zurück in die National League und zum Triumph im Cup. Auch Tangnes gratulierte Tomlinson und dem Coaching-Staff. «Ich verstehe, warum er überall respektiert wird. Er hat in Rapperswil über Jahre sehr gute Arbeit geleistet und ist ein grossartiger Mensch.»

EVZ-Trainer Dan Tangnes (links) und Lakers-Trainer Jeff Tomlinson (rechts) haben nach dem Spiel ein paar nette Worte füreinander übrig. Bild: Patrick B. Kraemer / Keystone

Ein mentaler Befreiungsschlag

Die Viertelfinal-Serie gegen den klaren Aussenseiter war ein hartes Stück Arbeit. Die Lakers strebten nach der sensationellen Halbfinal-Qualifikation den nächsten Coup an. Nach dem 2:1-Sieg am Donnerstag in Zug haben die St. Galler neue Hoffnung geschöpft, und sie kämpften leidenschaftlich. «Sie haben uns alles abverlangt», meinte Tangnes. Er ist überzeugt, dass die Final-Qualifikation ein mentaler Befreiungsschlag ist. «Die Spieler haben sich im Halbfinal selber unter Druck gesetzt. Das hat natürlich auch einen negativen Einfluss auf unsere Leistungen gehabt. Jetzt müssen wir jede Sekunde geniessen.»

Rappi-Fans bewerfen EVZ-Spieler mit Gegenständen

Die Zuger bekamen es nicht nur auf dem Eis mit einem hartnäckigen Gegner zu tun. Der Mannschaftscar wurde vor dem Stadium von dutzenden Rappi-Fans empfangen, aber nicht mit warmem Applaus, Rauchpetarden und Bierdosen kamen geflogen. Nach Sicherheitsleuten, welche die Zuger Entourage abschirmen sollten, suchte man vergebens. Nach dem Spiel erhielten die Zuger schliesslich polizeilichen Begleitschutz.

Falsche Einstellung, defensive Aussetzer, fehlende Emotionen, Unentschlossenheit. Nach der 1:2-Niederlage redete Trainer Dan Tangnes nicht um den heissen Brei herum und brachte zur Sprache, was er alles vermisste und was ihn am Auftritt seiner Mannschaft besonders enttäuschte. Deutlich entschlossener startete der EV Zug am Samstag in die Partie und suchte das Heil der Offensive. Mit drei Toren in den ersten 20 Minuten durch Lino Martschini (6.), Sven Senteler (16.) und Justin Abdelkader (20.) schien der Finalist schon früh kurzen Prozess zu machen. Mit zwei Toren in der 29. und 32. Minute kämpfte sich das Heimteam nochmals ran. Dario Simion konnte jedoch kurz drauf wieder auf 4:2 erhöhen. Auf den 3:4-Anschlusstreffer im dritten Drittel hatte Carl Klingberg eine Minute später mit einer starken Einzelleistung die passende Antwort. Sven Leuenberger markierte mit dem 6:3 ins leere Tore den Schlusspunkt.

Positive Bilanz gegen den Finalgegner

Tangnes erwartet gegen Genf eine intensive und hart umkämpfte Serie. «Benzin im Tank ist noch genug vorhanden», meinte der Norweger nach bereits zehn Playoff-Partien in 19 Tagen. Am Montagabend gastiert Genève-Servette in der Bossard-Arena zum ersten Finalspiel. Im Best-of-5-Modus wird der Schweizer Meister erkoren. «Es wird ein Duell auf Augenhöhe», sagte EVZ-Sportchef Reto Kläy. «Wenn wir an den richtigen Schrauben drehen, haben wir gute Chancen.» Tangnes ist zuversichtlich: «Wir wissen, wie wir gegen Genf gewinnen können. Das kommt uns entgegen». Drei der vier Begegnungen gegen die Westschweizer hat Zug in der Regular Season gewonnen. «Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie auf Rückschläge reagiert hat. Jetzt bereiten wir uns optimal vor, um den letzten Schritt zu machen.»

Der Zuger Stürmer Gregory Hofmann drängt nach vorne. Bild: Patrick B. Kraemer / Keystone

Rapperswil-Jona – Zug 3:6 (0:3, 2:1, 1:2)

Bossard-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Wiegand/ Piechaczek.

Tore: 6. Martschini (Kovar, Abdelkader) 0:1. 16. Senteler (Bachofner) 0:2. 20. Abdelkader (Shore) 0:3. 29. Ness 1:3. 32. Moses (Wick) 2:3 . 33. Simion (Kovar, Hofmann)

Strafen: gegen Rapperswil-Jona; gegen Zug.

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Profico, Egli; Jelovac, Vukovic; Maier, Sataric; Dufner, Randegger; Schweri, Cervenka, Clark; Eggenberger, Rowe, Lehmann; Loosli, Wick, Moses; Forrer, Ness, Wetter.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Alatalo, Zgraggen; Stadler, Schlumpf; Gross; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Hofmann, Kovar, Simion; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Bemerkungen: Rapperswil ohne Rüegger, Rehak, Lhotak (überzählig), Payr, Dünner (verletzt). Zug ohne Meyer, Thürkauf, Thorell, Allenspach, Nussbaumer (überzählig), Wüthrich, Cadonau (verletzt).