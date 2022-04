EV Zug: Anton Lander verlässt den Verein Ende Saison

eishockey Anton Lander macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und verlässt den EV Zug Nach den Playoffs ist Schluss: Der 30-jährige Center kehrt nach Schweden zurück und schliesst sich seinem Jugendklub Timra an. Philipp Zurfluh 04.04.2022, 09.37 Uhr

EVZ-Stürmer Anton Lander verlässt den EV Zug. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 8. März 2022)

Der 30-Jährige wechselte letzten Sommer von Lokomotiv Yaroslavl (KHL) in die Zentralschweiz. Davor spielte der schwedische Internationale zwei Jahre bei Ak Bars Kazan (KHL). Beim EV Zug verbuchte Lander in 42 Spielen der Regular Season 31 Punkte (12 Tore, 19 Assists). In den Playoffs ist er in drei der vier Viertelfinalspiele zum Einsatz gekommen (1 Assist).



Ende Saison 2021/22 zieht Anton Lander nun aus familiären Gründen seine Ausstiegsklausel, um in die Heimat zu seinem Stammklub Timra IK zurückzukehren. Das verkündet der EV Zug am Montagmorgen in einer Mitteilung.

Timra schaffte am Samstag in den Abstiegsspielen gegen Djurgarden Hockey den Ligaerhalt in der höchsten schwedischen Liga. Der Center durchlief bei Timra mehrere Juniorenstufen und war auch drei Saisons bei den Profis tätig.

Lander: «Ich liebe Timra, Timra liebt mich»

Der Wechsel nach Schweden war bereits letzten Sommer ein Thema. «Ich liebe Timra, Timra liebt mich», sagte Lander vor dem Saisonstart im Gespräch mit unserer Zeitung. Der EV Zug war einer von mehreren Schweizer Klubs, mit denen Lander in Kontakt war. Vor seinem Entscheid, sich den Zentralschweizern anzuschliessen, hat er oft mit Carl Klingberg telefoniert. Seinen schwedischen Landsmann kennt er von früher, als die beiden vor zehn Jahren bei Timra Teamkollegen waren. Dass Lander damals beim EV Zug «nur» für ein Jahr plus Option unterschrieb, hatte mit seinen beiden Kindern (1 und 5 Jahre) zu tun. «In einem Jahr schauen wir, ob wir uns hier gut akklimatisieren konnten. Ich möchte einfach, dass meine Frau und die Kinder glücklich sind», führte der Schwede aus.

Sportchef Reto Kläy lässt sich in der Mitteilung folgendermassen zitieren: «Wir bedauern, dass Anton uns nach dieser Saison verlässt.»