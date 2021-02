Eishockey Auf den Spielerprotest folgt die Machtdemonstration: Der EV Zug fertigt den Rekordmeister mit 7:2 ab Bestechend dominant: Der EV Zug führt gegen den HC Davos nach 30 Minuten bereits mit 5:0. Für die Tore zeichnen sich sieben verschiedene Spieler verantwortlich. Philipp Zurfluh aus Davos 20.02.2021, 23.40 Uhr

Der EV Zug macht vor dem Spiel gegen den HC Davos mit einem Banner gegen die Liga-Reform mobil. Jürgen Staiger / Keystone (Davos, 20. Februar 2021)

Bevor das Spiel richtig losgeht, wird protestiert. Nicht nur im Eisstadion in Davos. Bei allen Samstagabendpartien ziehen sich die Spieler vor dem ersten Bully auf die Ersatzbank zurück und rollen ein Banner aus. «Der Nachwuchs ist unsere Zukunft, die Fans unser Rückgrat, das Eishockey unser Leben», steht geschrieben. Orchestriert durch die Spielergewerkschaft «SIHPU» und unter dem Motto «2 Minuten fürs Schweizer Eishockey» äussern die Profis ihren Unmut und geben ein klares Statement ab über die geplante Liga-Reform. Diese besagt, dass ab der Saison 2022/23 in der National League neu sieben Ausländerlizenzen vergeben werden können. Auch die Bündner Anhänger haben ein grosses Transparent auf der Tribüne platziert. Darauf steht: «Nein zur geschlossenen Liga – Ja zum Financial Fairplay».

EVZ-Stürmer Lino Martschini meinte nach dem Spiel zur Aktion:

«Es herrscht viel Redebedarf, was die Liga-Reform angelangt. Deshalb war dieses Statement notwendig.»

Die Spieler seien bislang noch viel zu wenig in die Diskussion miteinbezogen worden. «Das Thema ist sehr emotional, das sieht man auch bei den Fans. Der Eishockey-Sport liegt uns allen am Herzen,» Deshalb ist für Martschini klar: «Wir müssen zu diesem Produkt Sorge tragen.» Etwas diplomatischer formuliert es Trainer Dan Tangnes: «Ich habe mir noch keine endgültige Meinung gebildet. Ich muss muss noch mehr Fakten auf dem Tisch haben.»

Der Zuger Yannick Zehnder (links) erzielt seinen 15. Saisontreffer. Bild: Jürgen Staiger / Keystone (Davos, 20. Februar 2021)

Nach dem Protest wird das Duell zwischen dem unangefochtenen Tabellenführer und dem Rekordmeister fast zum Nebenschauplatz. Bei den Davosern hat man das Gefühl, dass sie den «Spielerstreik» etwas zu ernst nehmen. Sie lassen die Zuger in der Anfangsphase ein ums andere Mal gewähren. Gegenwehr sieht anders aus. Viel zu einfach kommen die Zuger zum Abschluss. Und offensiv sind die Bündner, die mehrere verletzte Spieler zu beklagen haben, viel zu harmlos. In dieser Saison hat die offensivstärkste Mannschaft mit ihrer unerschrockenen und dynamischen Spielweise immer wieder für Spektakel gesorgt. Doch der HCD steht eben auch für eine durchlässige Defensive, so auch am Samstagabend gegen Zug.

Quelle: TV 24

19 zu 5 Torschüsse für Zug im ersten Drittel

Geradlinig und effizient sind die Zuger in den ersten 20 Minuten unterwegs. Der Tabellenführer spielt die Bündner mit 19 zu 5 Torschüssen an die Wand. Nach einem Ablenker von Nick Shore kann Davos-Goalie Robert Mayer nur ungenügend abprallen. Erik Thorell (9.) steht goldrichtig und muss noch nur noch einschieben. Nur wenige Minuten später doppelt Zug nach. Nach einer Strafe gegen Davos kann der Leader in Überzahl agieren und benötigt gerade mal fünf Sekunden für das 2:0. Erneut ist Thorell beteiligt, der mit einem Backhand-Pass für Sven Senteler (13.) auflegt.

Der EV Zug macht im zweiten Drittel dort weiter, wo er im ersten Drittel aufgehört hat, mit schnellen und schnörkellosen Offensivaktionen. In der 23. Minute erwischt Tobias Geisser Goalie Mayer in der nahen Ecke. Nur 94 Sekunden später gelingt Yannick Zehnder nach einem mustergültigen Konter das 15. Saisontor. Sogar Jérôme Bachofner, der seit über zwei Monaten ohne persönliches Erfolgserlebnis geblieben ist, darf sich in der 31. Minute in die Liste der Torschützen eintragen. 5:0 führen die Zuger somit bereits bei Halbzeit. Während HCD-Trainer Christian Wohlwend völlig konsterniert den Kopf schüttelt, sprühen die Zuger vor Spielfreude. Zugs erste Strafe in der Partie nützt Chris Egli (37.) zum Davoser Ehrentreffer.

Enzo Corvi lässt in der 46. Minute mit dem 2:5 noch etwas Hoffnung aufkommen, die Jan Kovar nur 61 Sekunden später in ihrem Keim erstickt. Carl Klingberg setzt den Schlusspunkt zum 7:2. Das Torschussverhältnis von 56:20 spricht Bände. Somit hat Zug in dieser Saison gegen jedes Team mindestens einmal gewinnen können. Martschini meinte:

«Wir haben momentan extrem viel Selbstvertrauen, das uns auszeichnet. So wird es für jeden Gegner schwer, uns zu bezwingen.»

Wie schon so oft in dieser Saison ragt beim 28. Sieg im 37. Spiel das Kollektiv heraus. Sieben verschiedene Torschützen zeichnen sich für den vierten Sieg in Serie verantwortlich.

Davos - Zug 2:7 (0:2, 1:3, 1:2)

1 Zuschauer. – Schiedsrichter Piechaczek/Hürlimann, Progin/Duarte.

Tore: 9. Thorell (Shore, Martschini) 0:1. 13. Senteler (Thorell, Martschini/Powerplaytor) 0:2. 23. Geisser (Kovar) 0:3. 25. Zehnder (Albrecht) 0:4. 31. Bachofner 0:5. 37. Egli (Nussbaumer, Palushaj/Powerplaytor) 1:5. 46. (45:42) Corvi (Nygren/Powerplaytor) 2:5. 47. (46:43) Kovar (Klingberg, Diaz) 2:6. 50. Klingberg 2:7.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Davos, 2-mal 2 Minuten gegen Zug.

Davos: Mayer; Heinen, Guerra; Nygren, Jung; Stoop, Barandun; Marc Wieser, Corvi, Baumgartner; Knak, Nussbaumer, Russo; Kienzle, Egli, Canova; Palushaj, Marc Aeschlimann, Lutz.

Zug: Genoni; Diaz, Geisser; Schlumpf, Stadler; Cadonau, Alatalo; Gross; Klingberg, Kovar, Simion; Leuenberger, Albrecht, Zehnder; Martschini, Shore, Thorell; Langenegger, Senteler, Bachofner.

Bemerkungen: Davos ohne Ambühl, Du Bois, Frehner, Paschoud, Rubanik, Ullström und Dino Wieser (alle verletzt) und Turunen (Corona). Zug ohne Hofmann, Wüthrich, Zgraggen und Thürkauf (alle verletzt) und Abdelkader (abwesend).