EV Zug «Sport ist nicht immer fair und manchmal grausam»: Riesige Enttäuschung nach erneutem Drama Der EV Zug ist die bessere Mannschaft, scheitert aber am eigenen Unvermögen. 50 Minuten lang hat nichts auf den dritten Sieg der ZSC Lions hingedeutet. Nun fehlt den Zürchern noch ein Sieg zum Titelgewinn. Philipp Zurfluh 24.04.2022

Fassungslosigkeit und Ernüchterung machten sich im Rund der Bossard-Arena breit. Die Fans konnten nicht glauben, was sich in den letzten zehn Minuten abgespielt hatte. Auch die Akteure auf dem Eis wussten nicht, wie ihnen geschah. Desillusioniert standen sie nach Spielende da und holten sich mit gesenktem Haupt den Applaus der Fans aus der Stehkurve ab. Wie konnten sie nur diese Partie verlieren? Wie schon in den ersten beiden Finalspielen liess sich der EV Zug die Butter vom Brot nehmen und gab die Führung aus der Hand. Schon wieder: Es fehlte die Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Tor. Und die ZSC Lions strahlten trotz Rückstand eine Coolness und Ruhe aus. Sie schlugen im richtigen Augenblick zu. «Es ist bitter, alles andere wäre gelogen», sagte Reto Suri und blickte ins Leere.

«Mit nur einem Tor ein Spiel zu gewinnen ist schwierig.»

Der Motor des stark bestückten Offensiv-Ensembles stottert in den letzten Begegnungen. Vier Tore in drei Spielen, das ist zu wenig. Suri trauerte den vergebenen Chancen nach: «Das Momentum ist am Schluss auf ihre Seite gekippt, weil wir zu passiv waren. Das mag es gegen eine starke Mannschaft nicht leiden. Diese Passivität müssen wir uns ankreiden lassen.»

Wie schon in den ersten beiden Spielen sind die Zentralschweizer optisch das bessere Team. Mit der 1:0-Führung im Rücken hatte Yannick Zehnder zu Beginn des Schlussdrittels zwei gute Möglichkeiten. Zunächst knallte er den Puck an den Pfosten, wenig später brillierte ZSC-Goalie Jakub Kovar beim Abschluss des Stürmers. Einmal mehr, muss man sagen. Der Tscheche wurde auf Seiten der Gäste verdientermassen zum Spieler des Spiel ausgezeichnet. Für den EV Zug nahm zehn Minuten vor Schluss das Unheil seinen Lauf. Der ZSC versuchte es nicht mit der Brechstange, sondern wartete geduldig. Der Ausgleich passierte dann auf kuriose Art und Weise. Sven Andrighetto lenkte mit dem Knie einen Schuss von Maxim Noreau ins Tor ab. Noreaus Schuss wäre weit neben dem Tor gelandet. 92 Sekunden später schob Denis Malgin aus spitzem Winkel ein. Der schweizerisch-russische Doppelbürger machte seinem Ruf als Spieler für die wichtigen Tore alle Ehre. Zum fünften Mal zeichnet er sich in diesen Playoffs als Siegtorschütze aus. Die «Löwen» haben das Verlieren verlernt. Sie sind seit neun Spielen ungeschlagen.

Klingberg holt zwei Strafen heraus

Trainer Dan Tangnes hatte vor der dritten Begegnungen fast keine andere Wahl: Der Norweger musste «all in» gehen und auf den Ausländerpositionen rochieren. Er opferte Anton Lander für Carl Klingberg. Es war diese eine Stellschraube, an der Tangnes gedreht hatte, die nötig war, um mehr Energie zu kreieren, die aber schlussendlich verpuffte. Dennoch: Klingbergs Einfluss auf das Spiel war unübersehbar. Er machte Dampf in der Offensive und ging unerschrocken in die Zweikämpfe. Eben wie ein Spieler, der zehn Tage lang nur trainieren durfte. Stets ein Unruheherd in der ZSC-Defensive, holte er innerhalb von drei Minuten zwei Strafen heraus. In doppelter Überzahl reüssierte Grégory Hofmann (13.).

Ein schwacher Trost: Carl Klingberg erhält die Auszeichnung zum «Player of the Game». Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 23. April 2022)

Vor rund zehn Tagen legte der Schwede seine Gefühlslage offen: «Nur trainieren zu können, ist mental hart. Aber man muss im Kopf bereit sein, wenn man gebraucht wird.» Dem Flügel, der sich nie verstellt und stets offen und ehrlich seine Gedanken äussert, stand nach der dritten Finalniederlage die riesige Enttäuschung ins Gesicht geschrieben:

«Sport ist nicht immer fair und manchmal grausam. Diese Pille schmeckt sehr bitter.»

Der 31-Jährige haderte damit, nicht genügend Kapital aus den spielerischen Vorteilen geschlagen zu haben. «Ich weiss, es klingt komisch und ein bisschen verrückt, aber das Selbstvertrauen ist zu hundert Prozent da.»

Angestachelt von den Fans, die bereits am Morgen im Training in Scharen in die Arena geströmt sind und die Mannschaft mit Sprechgesängen grossen Support gezeigt haben, brachte der EV Zug genau das aufs Eis, was in den Playoffs benötigt wird: Tempo, Intensität und Härte. Es wurde jeder Check fertiggemacht, die Zürcher mussten immer wieder schmerzhafte Körperangriffe wegstecken. Zudem führten sie bei fünf gegen fünf die feinere Klinge. Auch in Unterzahl machten die Zuger eine gute Falle und agierten viel aggressiver als noch in den beiden Spielen zuvor. Doch auch das half nicht, das nächste Drama abzuwenden.

Tangnes: «Ich bin nicht hier, um Vizemeister zu werden»

Nachdem sich Trainer Dan Tangnes zunächst den Fragen von «TV2», der grössten norwegischen Fernseh-Anstalt aus seiner Heimat stellte, arbeitete er anschliessend das Geschehene nüchtern und sachlich auf. Er sagt:

«Unser grösster Gegner sind wir selber.»

Seine Aufgabe sei es, die Frustration und Zweifel zu kanalisieren und die Mannschaft bestmöglich auf Montag vorzubereiten und zu fokussieren. «Es bleibt uns keine andere Wahl. Ich glaube an die Wende.» Er sagte klipp und klar:

«Ich bin nicht hier, um Vizemeister zu werden.»

Trotz grosser Ernüchterung, Klingberg übt sich in Optimismus: «Alles was zählt, ist das vierte Spiel. Negative Gedanken müssen so rasch wie möglich aus unseren Köpfen, sonst haben wir schon vor dem nächsten Spiel verloren.» Obwohl den EV Zug nur noch eine Niederlage vom Saisonende trennt, gibt sich der Schwede kämpferisch: «Wir haben gegen Lugano und Davos achtmal in Folge gewonnen. Warum sollte es uns nicht gelingen, viermal nacheinander gegen die ZSC Lions zu gewinnen?» Eine wundersame Wende nach einem 0:3-Rückstand im Final? Es wäre eine Premiere in der Schweizer Hockeygeschichte.

Fabrice Herzog, Mitte, schiesst das erste Tor für Zug. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 23. April 2022) Die Zuger feiern das erste Tor im dritten Spiel der Finalserie. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Zug, 23. April 2022) Grégory Hofmann trifft in der 13. Minute zum 1:0. Bild: Patrick Straub/ Freshfocus (Zug, 23. April 2022) Der EV Zug geniesst die volle Unterstützung der Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 23. April 2022) Auch kleine Fans... Bild: Jan Pegoraro (Zug, 23. April 2022) ...und grössere Fans sind vor Ort. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 23. April 2022) Vor dem EVZ-Tor wird um jeden Zentimeter gekämpft. Bild: Patrick Straub/ Freshfocus (Zug, 23. April 2022) Eishockey vor vollen Rängen: Das dritte Finalspiel ist ausverkauft. Bild: Patrick Straub/ Freshfocus (Zug, 23. April 2022) Der Zuger Spieler Dominik Schlumpf (links) gegen Denis Hollenstein. Bild: Patrick Straub/ Freshfocus (Zug, 23. April 2022) Emotion prägen das Spiel: Jan Kovar (links) und Phil Baltisberger im verbalen Wortgefecht. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Zug, 23. April 2022) Die EVZ-Fans stehen wie eine blaue Wand hinter ihrer Mannschaft. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 23. April 2022) Sven Senteler (links) beim Torabschluss. Bild: Patrick Straub/ Freshfocus (Zug, 23. April 2022) Auf den Rängen wurde um die Führung des EV Zugs gebangt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 23. April 2022) Die Enttäuschung über die Gegentore der Lions war gross bei den EVZ-Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 23. April 2022) Spiel verloren – doch der Support durch die Anhänger hat gepasst. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 23. April 2022)

Zug - ZSC Lions 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

7200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wiegand/Stolc, Altmann/Wolf.



Tore: 13. Hofmann (Djoos, Jan Kovar/Ausschlüsse Diem/Marti) 1:0. 50. Andrighetto (Noreau, Malgin) 1:1. 52. Malgin (Denis Hollenstein) 1:2.



Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug, 5-mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.



Zug: Genoni; Schlumpf, Kreis; Djoos, Gross; Hansson, Stadler; Wüthrich; Simion, Jan Kovar, Hofmann; Zehnder, Senteler, Herzog; Klingberg, Müller, Bachofner; Suri, Leuenberger, Allenspach; De Nisco.



ZSC Lions: Jakub Kovar; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Weber, Kivistö; Trutmann; Denis Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Bodenmann; Pedretti, Sigrist, Diem; Aeschlimann, Schäppi, Chris Baltisberger; Sopa.



Bemerkungen: Zug ohne Lander (überzählig), Klingberg (verletzt) ZSC Lions ohne Morant (verletzt), Quenneville und Roe (beide überzählig). Zug ab 58:08 ohne Torhüter.

