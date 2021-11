Bachofner muss EV Zug verlassen – Müller kurz vor Unterschrift

Eishockey Bachofner muss den EV Zug verlassen – Müller steht kurz vor der Unterschrift Sein drittes Jahr beim amtierenden Meister ist für Stürmer Jérôme Bachofner das Letzte. Die Vertragsverlängerung mit Marco Müller will Sportchef Reto Kläy in den nächsten Tag unter Dach und Fach bringen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 30.11.2021, 18.32 Uhr

Wohin des Weges, Jérôme Bachofner? Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Langnau, 28. September 2021)

Der Kader des EV Zug für die Saison 2022/23 nimmt weiter Formen an. Nachdem der Klub am Montag verkündete, den Vertrag mit Jungspund Dario Allenspach bis 2024 zu verlängern, ist auch klar, dass Jérôme Bachofner beim Meister seine Abschiedssaison spielt. Für den 25-jährigen Zürcher hat es keinen Platz mehr im Zuger Kollektiv. Beim EV Zug hat sich der Stürmer sehr wohl gefühlt und hätte sich eine Verlängerung seines Kontrakts gewünscht, auch wenn er mit anderen Optionen liebäugelte. «Ich bin sehr glücklich hier würde gerne bleiben. Zug fühlt sich richtig an», äusserte sich der Flügel über seine Gedankenspiele.

Mehrere Klubs warben oder werben immer noch um Bachofner. Laut seinem Agenten werde man nächste Woche «Nägel mit Köpfen» machen und der achtfache Saisontorschütze soll seinen Namen unter das neue Arbeitspapier setzen.

Kläy: «Marco Müller will bei uns bleiben»

Dagegen soll Marco Müller auch nächste Saison das EVZ-Dress überstreifen. Kläy geht davon aus, dass die Verlängerung des auslaufenden Vertrags demnächst in trockenen Tüchern ist. «Die Bereitschaft für eine weiterführende Zusammenarbeit beruht auf Gegenseitigkeit. Marco Müller will bei uns bleiben», sagt Reto Kläy. Der Sportchef will aber den Tag noch nicht vor dem Abend loben, letzte Vertragsdetails seien noch zu klären.

Müller hatte im Sommer strapaziöse Wochen erlebt. Nicht auf sportlicher Ebene, sondern in mentaler Hinsicht. Der Abgang bei Ambri ging nicht ohne Nebengeräusche vonstatten. Nach Anlaufschwierigkeiten – erstes Tor im zehnten Spiel – hat sich der 27-Jährige kontinuierlich gesteigert und geniesst immer mehr Vertrauen des Trainers und damit verbunden auch mehr Eiszeit. «Ich musste beissen, aber seit ich in Zug bin, fühle ich mich befreit und sehr glücklich», so der Oltner. Der als Center und als Flügel polyvalent einsetzbare Stürmer hat in den vergangenen Wochen betont, seinen Vertrag verlängern zu wollen.

Marco Müller bleibt dem EV Zug erhalten. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Ambri, 27. November 2021)

Cadonau wechselt in die alte Heimat

Derweil ist seit Dienstag offiziell, dass Verteidiger Claudio Cadonau im nächsten Sommer zu den SCL Tigers wechselt und damit an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehren wird. Der 33-Jährige trug bereits von 2018 bis 2020 während zwei Saisons das Trikot der Emmentaler, bevor er zum EV Zug transferiert wurde. Der Routinier unterschreibt für zwei Saisons. «Claudio Cadonau bringt mit seiner Persönlichkeit und Erfahrung die nötige Stabilität in unsere Verteidigung. Ausserdem ist auch sein Winner-Gen eine Bereicherung für unsere Mannschaft», lässt sich Sportchef Marc Eichmann in einer Mitteilung des Klubs zitieren.

Reto Kläy über Cadonaus Abgang: «Die Frage, ob wir mit ihm zufrieden waren oder nicht, spielte bei diesem Entscheid überhaupt keine Rolle.» Die Situation sei nun halt so, dass noch einige unbekannte Faktoren mitspielen würden. So ist zum Beispiel völlig offen, ob sich Tobias Geisser in Nordamerika durchsetzen kann, oder allenfalls im Sommer die Zelte in Übersee abbricht und seine Karriere beim EV Zug fortsetzt. Sowieso will Kläy in der Defensive Handlungsspielraum haben und sich den achten Platz in der Verteidigung für einen jungen Spieler freihalten. Sieben Verteidiger stehen für nächste Saison bereits fix unter Vertrag.

Verteidiger Claudio Cadonau (links) spielt nächste Saison bei den SCL Tigers. Bild: Bastien Gallay / Freshfocus (Genf, 19. November 2021)

