Eishockey «Beeindruckt und begeistert»: Frauenhockey-Vorkämpferin Daniela Diaz macht sich für EVZ-Frauenteam stark

Interview: Philipp Zurfluh

02.11.2022, 18.42 Uhr

Daniela Diaz sieht im Frauenhockey immer noch viel Potenzial, das brach liegt. Bild: Matthias Jurt (Zug, 27. Oktober 2022)

Sie war unermüdliche Antreiberin im Schweizer Frauenhockey – Daniela Diaz. Die 40-Jährige kämpfte beim Hockeyverband jahrelang für die Förderung und Gleichberechtigung der Spielerinnen und die Professionalisierung der Strukturen. Sie engagierte sich auf vielen Ebenen, zunächst als Nationaltrainerin, später als Managerin. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen rund um ihren Job hat sie im Herbst 2021 gekündigt.

Im April dieses Jahres war sie dabei, als EVZ-CEO Patrick Lengwiler im Beisein von Verbandsfunktionären das Konzept zur Installierung eines Frauenteams in der höchsten Liga vorstellte. Es war eine von Diaz’ letzten Amtshandlungen, bevor sie abtrat. Diese Zeitung hat sie zu den Bestrebungen des EVZ, der Entwicklung des Frauenhockeys und ihren Zukunftsplänen befragt.

Wie sieht derzeit Ihr Alltag aus?

Daniela Diaz: Ich habe mir die letzten Monate eine Auszeit gegönnt, war viel im Ausland und auf Reisen in Europa. Mir war es wichtig, etwas Abstand zu gewinnen, Klarheit zu schaffen und mir die nötige Zeit hierfür zu geben. Meine Batterien sind nun wieder richtig aufgeladen und ich konnte während dieser spannenden Zeit viele wichtige Erkenntnisse für mich und meine Zukunft gewinnen. Nun geniesse ich das Leben, schätze meine Gesundheit und verfolge Eishockey wieder mit grosser Freude und Leidenschaft.

Hat Sie Ihr Engagement so viel Kraft gekostet?

Ja, es war eine intensive Zeit. Ich habe vieles dem Fraueneishockey und deren Weiterentwicklung untergeordnet, meine eigenen Bedürfnisse und mich hinten angestellt. Die Work-Life-Balance stimmt jetzt wieder und ich und schaue mit viel Energie nach vorne.

Daniela Diaz coachte das Schweizer Frauen-Nationalteam unter anderem an den Olympischen Spielen in Pyeonchang. Bild: Alexandra Wey / Keystone (12. Februar 2018)

Als Sie das EVZ-Konzept gesehen haben, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?

Ich war beeindruckt und gleichzeitig begeistert. Kann das Vorhaben in die Praxis umgesetzt werden, wäre das eine Revolution und würde das Fraueneishockey hinsichtlich der Professionalisierung einen grossen Schritt nach vorne bringen.

Die Pläne des EVZ sind visionär. In der Saison 2029/30 sollen durchschnittlich 2000 Zuschauende den Qualifikationsspielen des Frauenteams beiwohnen. Das ist utopisch.

Unsere höchste Frauenliga hat riesiges Potenzial. Wenn wir das ausschöpfen, ist es realistisch, dass wir in Zukunft die attraktiveste Frauenliga in Europa sein werden. Was dann alles möglich wäre, zeigt momentan unter anderem auch der Frauenfussball auf eine inspirierende Art und Weise.

Siebenfache Meisterin Daniela Diaz ist im Hertiquartier in Zug aufgewachsen und lebt in Baar. Als Spielerin hat sie mit dem EV Zug viermal den Titel gewonnen, als Trainerin dreimal mit den ZSC Lions. Diaz hat in ihrer Spielerinnenkarriere über 100 Länderspiele bestritten. 2015 wurde sie Cheftrainerin der Schweizer Frauennati, 2019 zur Direktorin befördert. Sie ist die Schwester von Raphael Diaz, der jahrelang beim EV Zug unter Vertrag stand. (pz)

Soll man die National-League-Teams verpflichten, ein Frauenteam zu stellen?

Das wäre der falsche Ansatz. Man soll nicht etwas mit Zwang durchzusetzen. Es soll aus freien Stücken kommen, so wie das beim EVZ der Fall ist. Der Klub ist dafür bekannt, dass wenn er etwas tut, dies richtig macht.

Die Pläne des EV Zug werden bei den Teams in der Women’s League sehr kritisch beäugt. Zu Recht?

Veränderungen lösen beim Menschen automatisch eine Portion Skepsis aus. Das ist ein natürlicher Reflex. Ich hoffe, dass man die Stossrichtung des EV Zug befürwortet und dies auch bei der Konkurrenz als grosse Chance für das Ganze betrachtet. Natürlich braucht es in einem ersten Schritt Flexibilität und Goodwill aller Beteiligten. Es sollten alle am gleichen Strick ziehen.

Glauben Sie, dass sich im Ausland engagierte Schweizer Spielerinnen aufgrund finanzieller Anreize dem EV Zug anschliessen?

Nicht nur aufgrund der finanziellen Anreize, sondern auch aufgrund der professionellen Bedingungen und der Infrastruktur wäre dies gut möglich, dass auch diese Spielerinnen wieder in der Schweizer Liga spielen würden. Weshalb sind diese Spielerinnen im Ausland? Weil es in der Schweiz entsprechende Angebote in diesem Umfang noch nicht gibt, um auf semiprofessioneller Ebene Hockey zu spielen. Der EV Zug geht mutig voran und kann eine Vorreiterrolle einnehmen.

Welche Bedingungen müssen geschaffen werden, um einen Spielerinnen-Exodus ins Ausland zu verhindern?

Viele Frauen gehen in der Schweiz einem Hundert-Prozent-Job nach und stemmen daneben einen sehr grossen Trainingsaufwand. Logisch, dass die Erholung sowie die Work-Life-Balance aus dem Lot ist. Wenn man aber Strukturen schafft, um Beruf und Hockey besser zu vereinbaren, können wir die grössten Talente besser unterstützen und hierbehalten. Punkto Frauenförderung ist uns Schweden längst enteilt.

Wir dürfen also keine Zeit verlieren. Sind Sie neidisch auf die Entwicklung im Frauenfussball?

Nein – inspiriert! Frauenfussball dient dem Frauenhockey als Inspiration. Man sieht, was möglich ist, wenn man gemeinsam für etwas kämpft. Der Frauenfussball ist uns einige Jahre voraus. Wir haben im Fraueneishockey noch viel Nachholbedarf und stehen jetzt vor einer wegweisenden Entscheidung.

Sie wären prädestiniert für den Trainerjob beim EVZ-Frauenteam.

(lacht) Wer weiss, was die Zukunft noch alles bringt. Aktuell haben diesbezüglich keine Gespräche stattgefunden. Das EVZ-Projekt ist aus meiner Sicht eine grosse Chance für das Fraueneishockey und dies sollte aktuell auch klar Priorität haben und im Vordergrund stehen.

