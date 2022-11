Champions Hockey League: CEO Martin Baumann zieht Zwischenbilanz

Eishockey «Begeisterung gibt es durchaus»: Der CEO der Champions Hockey League zieht eine Zwischenbilanz Bislang konnten nur schwedische und finnische Mannschaften die Champions-League-Trophäe in die Höhe stemmen. Martin Baumann, CEO des europäischen Wettbewerbs, spricht über die nordeuropäische Dominanz und den geringen Stellenwert des Formats. Interview: Marco Morosoli Jetzt kommentieren 22.11.2022, 18.30 Uhr

Martin Baumann, CEO der Champions Hockey League. Bild: PD

Die Spiele der Champions Hockey League bieten sehr gutes Eishockey, aber es kommen trotzdem weniger Zuschauende als bei Partien der National League. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Martin Baumann: Ja, wir sind noch nicht so weit, wie wir es sein wollen. Wir arbeiten im Hauptsitz in Zug jeden Tag hart daran, um den Durchbruch zu schaffen. Das CHL-Büro befindet sich in Zug, weil Infront als unser Vermarkter auf der anderen Strassenseite präsent ist. Wir arbeiten aber auch mit vielen externen Partnern in anderen europäischen Ländern zusammen. Auch diese leisten einen wichtigen Beitrag, zum Beispiel um die Champions Hockey League auf allen möglichen Social-Media-Kanälen vorwärtszubringen.

Reicht dem Publikum ganz einfach die nationale Meisterschaft mit ihren Rivalitäten?

Das ist zu kurz gedacht. Begeisterung gibt es durchaus. So haben zu Beginn des diesjährigen Wettbewerbs rund 450 Fans der Rapperswil-Jona Lakers ihre Mannschaft zu einem Auswärtsspiel nach Tampere in Finnland begleitet. Im Tross war sogar der Rapperswiler Stadtpräsident. Die St.Galler sind zwar in der Gruppenphase ausgeschieden, haben aber auf internationalem Parkett gezeigt, zu was sie fähig sind. Dadurch haben sie eine Marke gesetzt. Sie sind dabei nicht allein.

Zur Person Martin Baumann ist seit 2013 bei der CHL als CEO tätig. Davor arbeitete er für mehrere Finanzinstitute. Mit seiner Familie wohnt der 54-Jährige seit 20 Jahren in Buonas im Kanton Zug.

Stimmt womöglich der Mix der teilnehmenden Teams nicht?

In den ersten Jahren der Champions Hockey League hatten die Gründerteams, zu denen auch der EVZ zählt, einen garantierten Startplatz. Das haben wir jedoch rasch geändert. Die Teams, welche in der aktuellen Saison beim CHL-Wettbewerb im Rennen sind, mussten sich hingegen sportlich für diesen Wettbewerb qualifizieren. Das steigert dessen Attraktivität ungemein.

An welcher Schraube wäre noch zu drehen, um den sportlichen Stellenwert dieses Wettbewerbs zu steigern?

Jede Partie ist doch ein Schaufenster, um international auf sich aufmerksam zu machen. Der EV Zug ist aktuell auf gutem Wege, um diesen Kanal weiterhin nutzen zu können. Der aktuelle Schweizer Meister hat die Devise ausgegeben, die CHL in der laufenden Saison zu gewinnen. Es wäre die erste Mannschaft aus Mitteleuropa, welche dies schaffen würde. Was uns in Zukunft zudem helfen wird, ist die Vereinbarung, dass an einem Spieltag unseres Wettbewerbs keine nationalen Spiele mehr stattfinden dürfen.

Spärlich gefüllte Zuschauertribünen wie hier in Freiburg – in der Champions Hockey League kein Einzelfall. Bild: Pascal Muller / Freshfocus

Gibt es noch weitere Vorteile der Teilnahme an diesem europäischen Wettbewerb?

Alle Teilnehmer können profitieren, auf und neben dem Eis. Der EVZ hat ja beispielsweise eine Kooperation mit dem schwedischen Spitzenklub Färjestad aufgebaut. Die beiden Organisationen tauschen nun regelmässig ihr Know-how aus.

Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass aktuell zu viele Teams in der Champions Hockey League mitspielen. Darunter leide auch der Zuschauerzuspruch. Wer wolle schon eine Partie gegen Fehérvár AV19 aus Ungarn oder eine andere kleine Mannschaft ansehen. Teilen Sie diese Auffassung?

Vermeintlich kleine Teams ärgerten die Favoriten in der Gruppenphase nicht nur, sondern realisierten auch Siege. Ich erinnere hier nur an den Sieg des polnischen Teams Katowice gegen die ZSC Lions. Es gibt weitere Beispiele.

Wie viele Teams wären für Sie in der Gruppenphase ideal?

Wir verkleinern das Teilnehmerfeld nächste Saison 2023/2024 auf 24 Teams. Bei der aktuellen Durchführung waren es noch 32 Mannschaften. Diese Reduktion bringt es mit sich, dass es noch viel schwieriger ist, sich in diesem europäischen Kreis einen Startplatz zu sichern. Aufgrund der aktuellen Tabelle der National League könnte der EVZ nicht mitmachen.

Bis jetzt haben nur Teams aus nordischen Ländern die CHL-Trophy gewonnen. Kommen die besten Teams aus dieser Ecke von Europa?

Bei diesen Teams hat die Champions Hockey League einen enormen Stellenwert und sie haben grosses Selbstvertrauen. Zum Glück formulieren jetzt auch andere – wie zum Beispiel der EVZ – das Ziel, diesen Wettbewerb gewinnen zu wollen.

Was wünschen Sie sich für die laufende CHL-Saison?

Ich wünsche mir, dass möglichst viele Nationen unter den Halbfinalisten vertreten sind – und dass die nordischen Vertreter im Final herausgefordert werden können. Zudem hoffe ich für die Zukunft, dass der Anreiz in den nationalen Ligen steigt, sich für die Champions Hockey League zu qualifizieren.

