Pinker EV Zug spielt gegen die Lakers erstmals zu null

Eishockey «Bei weitem nicht perfekt, aber solid und diszipliniert»: Pinker EV Zug spielt erstmals zu null Nach drei sieglosen Spielen setzt sich der EV Zug mit 3:0 gegen die Rapperswil-Jona Lakers durch. Goalie Leonardo Genoni gelingt der erste Shutout in dieser Saison. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 15.10.2022, 23.34 Uhr

Brian O'Neill (Nummer 9) schiesst den EV Zug in Führung. Bild: Daniela Frutiger / Freshfocus (Zug, 15. Oktober 2022)

Ein Jahr ist es her, als der EV Zug zuletzt die pinken Trikots überstreifte. Damals war Jérôme Bachofner beim 5:2-Heimsieg gegen den SC Bern mit einer Triplette für ein pinkfarbenes Spektakel besorgt. Gegen die Rapperswil-Jona Lakers war der überraschende Farbtupfer – man will damit auf die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam machen – erneut ein gutes Omen. Der EV Zug setzte der Niederlagenserie mit drei Spielen ohne Sieg ein Ende. Nach dem 3:0-Erfolg witzelte Trainer Dan Tangnes:

«Ich weiss nicht, ob es an den pinkfarbenen Trikots gelegen hatte. Wenn das die Spieler zusätzlich motivierte, sollten wir wieder in dieser Farbe spielen.»

Bei der Equipe war die Erleichterung nach dem Spiel anzusehen. «Dieser Sieg tut uns sehr gut», sagte Samuel Kreis. Wichtig sei es gewesen, in der Defensive solid zu stehen und die Fehler auf ein Minimum zu reduzieren. Tangnes hatte oft nach Auftritten seiner Mannschaft anmerken müssen, man hätte für schlechte Phasen einen hohen Preis bezahlen müssen. Was er damit meinte: Machte ein Spieler ein Fehler, nutzte das der Gegner resolut aus.

Für Verteidiger Kreis war das disziplinierte Verhalten entscheidend, um den Kontostand um drei Punkte zu erhöhen. Dass sich nach der Mini-Krise einige Zweifel in den Köpfen eingenistet hätten, stellt er nicht in Abrede. «Wenn man 1:6 in Lausanne untergeht, muss man sich logischerweise hinterfragen. Wir haben unter den Spielern gute Gespräche geführt und haben uns ehrlich die Meinung gesagt.» Und Kreis hielt fest:

«Wir wissen was es braucht, um in dieser Liga jeden Abend zu punkten.»

Zug blockiert 21 Schüsse

Die drittplatzierten Lakers bekundeten Mühe, Top-Chancen zu kreieren, weil der EV Zug dem Gegner in der Defensive keinen freien Raum offerierte. Im Schlussdrittel beim Stand von 1:0 für Zug drückten die Gäste auf den Ausgleich und hatten mit einem Torschussverhältnis von 19:6 klar die Oberhand. Doch die insgesamt 21 blockierten Schüsse waren ein Beweis dafür, dass die Zuger sehr solidarisch verteidigten. «Genau solche Spiele müssen wir gewinnen, ich bin happy», resümierte Tangnes, ohne die Mannschaft über den grünen Klee zu loben:

«Das war bei weitem nicht perfekt, aber solid.»

Sven Senteler (58.) und Grégory Hofmann mit einem Schuss ins leere Tor fünf Sekunden vor der Schlusssirene besiegelten den sechsten Saisonsieg.

Es war eine flüssige Partie mit wenigen Unterbrüchen. Das Spiel lebte mehr von der Spannung als von spielerischen Höhepunkten. Die Lakers starteten abwartend. Im ersten Dritten spielte vor allem eine Mannschaft – der EV Zug. Flüssig, pucksicher und mit Drang zum Tor. Mit laufintensivem Forechecking verunmöglichten die Zuger, dass Rappi ein sauberes Aufbauspiel aufziehen konnte. Der EV Zug liess sich trotz ungenügender Chancenverwertung nicht aus der Ruhe bringen. Im Mitteldrittel zeichnete sich Brian O'Neill (26.) für die Führung verantwortlich, der nach einem herrlichen Querpass von Peter Cehlarik souverän vollendete. «Wir haben aus den ersten zehn Spielen viele Lehren gezogen. Ich denke wir haben diesen Sieg verdient. Das war eine tolle Teamleistung», bilanzierte Torschütze O'Neill.

Christian Djoos (links) lässt es gegen Nando Eggenberger krachen. Bild: Daniela Frutiger / Freshfocus (Zug, 15. Oktober 2022)

O'Neill bezeichnet Niederlagenserie als Weckruf

In dieser Saison wurde Leonardo Genoni häufig von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. So überrascht es nicht, dass seine Abwehrquote vor dem Lakers-Spiel bei unter 90 Prozent lag und er damit in diesem Ranking nur den 13. Rang bekleidete. Für einmal machte Zug hinten alles dicht und der siebenfache Meistergoalie feierte den ersten Shutout. O'Neill meinte, dass das Team die drei Niederlagen als Weckruf empfunden hätten.

«Uns wurde vor Augen geführt, dass es nicht viele Fehler leiden darf.»

Ob dieser Sieg der sogenannte Dosenöffner wird? Eine erste Antwort darauf gibt es am Dienstag beim Auswärtsspiel gegen den HC Lugano. «Never change a winning shirt»? Tangnes würde sich dagegen nicht wehren, sagte er mit einem Schmunzeln. Aber nein, der EV Zug wird wieder in den gewöhnlichen weissen Auswärtstrikots auf Punktejagd gehen.

Zug – Rapperswil-Jona Lakers 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Bossard-Arena. – 6749 Zuschauer. – SR Lemelin/Urban.

Tore: 26. O'Neill (Martschini, Kreis) 1:0. 58. Senteler (Kreis) 2:0. 60. (59:55) Hofmann (Leuenberger)

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, keine 2 Minuten gegen Lakers.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Cehlarik, O'Neill, Martschini; Herzog, Senteler, Zehnder; Allenspach, Leuenberger, Klingberg; De Nisco.

Rapperswil: Nyffeler; Djuse, Aebischer; Profico, Baragano; Maier, Noreau; Sataric; Cervenka, Albrecht, Jensen; Lammer, Schroeder, Moy; Eggenberger, Cajka, Brüschweiler; Zangger, Dünner, Wick; Forrer.

Bemerkung: Zug ohne Suri (verletzt); Vogel, Neumann, Nussbaumer (alle überzählig).

