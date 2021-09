Starker Genoni: Der EV Zug siegt gegen Lausanne HC mit 3:1.

Eishockey Bester Saisonstart seit zehn Jahren – der EV Zug verteidigt meisterlich und holt den vierten Sieg im vierten Spiel Der EV Zug leistet sich zu viele Strafen, überzeugt aber beim 3:1-Sieg gegen Lausanne HC mit einem starken Unterzahlspiel. Goalie Leonardo Genoni ragt aus dem Kollektiv heraus. Philipp Zurfluh 1 Kommentar 14.09.2021, 23.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

EVZ-Goalie Leonardo Genoni (links) gegen Lausannes Phil Varone. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 14. September 2021)

Vor dem ersten Puckeinwurf wurde es still in der Bossard-Arena. Mit einer Schweigeminute gedachten die 4683 Zuschauer Leo Schumacher. Das EVZ-Urgestein leistete über Jahrzehnte wertvolle und nachhaltige Pionierarbeit und bleibt als herzlicher und leidenschaftlicher Mensch und Trainer in Erinnerung. Verteidiger Livio Stadler gab nach dem Spiel offen zu, dass ihn die traurige Nachricht in der Vorbereitung auf das Spiel beschäftigte. Er und andere Spieler wie Yannick Zehnder, Sven Leuenberger, Nico Gross oder Luca Hollenstein waren ehemaligen Schützlinge von Schumacher.

«Es ist ein herber Verlust. Die Nachricht hat uns geschockt. Aber wir mussten uns trotzdem den Fokus auf die Partie richten. Der Sieg ist auch Leo gewidmet.»

Diesen Erfolg hatte die Mannschaft einerseits dem sechsfachen Meistergoalie Leonardo Genoni und andererseits einem starken Unterzahlspiel zu verdanken. Der EV Zug überstand zweimal eine doppelte Unterzahl und wenige Minuten vor Schluss, als die Gäste ihren Torhüter Tobias Stephan durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzten, gar eine dreifache Unterzahl. Eine «Abwehrschlacht», bei der auch der Puls von EVZ-Trainer Dan Tangnes in die Höhe schnellte. «Das war schon etwas verrückt. Dieser Kampf hat richtig viel Kraft gekostet. Aber wir haben Nehmer-Qualitäten bewiesen», analysierte er.

Falsche Statistik sorgt für Lacher

99:10-Torschüsse zu Gunsten des EV Zug nach dem ersten Drittel: Als während des Mitteldrittels auf dem Videowürfel der Bossard-Arena diese Schuss-Statistik eingeblendet wurde, sorgte das bei den Zuschauern für gellendes Gelächter. Natürlich entsprachen diese Zahlen nicht ganz der Wahrheit. Mit 9:10-Torschüssen lag das Heimteam nach den ersten 20 Minuten knapp im Hintertreffen. Auch nach der Schlusssirene hatten die Statistiker mit 30:18 deutlich mehr Abschlüsse auf das Tor von Genoni notiert als auf der Gegenseite. Doch das interessierte nach Spielschluss weder die EVZ-Spieler noch deren Anhänger. Sie jubelten über einen hart umkämpften 3:1-Erfolg.

Der gelungene Kraftakt war gleichbedeutend mit dem vierten Sieg im vierten Spiel. Seit der Saison 2011/12 – damals noch unter dem «feurigen» kanadischen Trainer Doug Shedden – sind die Zentralschweizer nicht mehr mit vier Siegen in die Saison gestartet. Mit Lausanne HC hatte der EV Zug eine harte Nuss zu knacken: Die Waadtländer waren die einzige Mannschaft, die letzte Saison gegen die Zuger eine positive Bilanz vorweisen konnten.

Stadler: Zu viele unnötige Strafen

Letzten Freitag noch enervierte sich Tangnes nach dem Spiel über eine erfolglose Coaches Challenge. Gegen Lausanne hatte der Norweger den richtigen Riecher. Einen Schuss von Stadler (8.) lenkte Sven Senteler ins Tor ab, doch weil der Stürmer zuvor mit Keeper Stephan zusammenkrachte, entschieden die Schiedsrichter zunächst auf kein Tor. Nach mehreren Minuten Videostudium gaben sie den Treffer dennoch. Dieser wurde dann Stadler und nicht Senteler zugeschrieben. Nach dem Ausgleich durch Ronalds Kenins (23.) erhöhte Reto Suri nach einem Konter auf 2:1. Dario Simions Treffer in der 58. Minute ins leere Tor war die definitive Entscheidung. Das Fazit von Stadler fiel zwiespältig aus: «Wir spielten hervorragend in Unterzahl.» Und merkte gleich selbstkritisch an: «Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen. Unnötige Strafen haben uns fast den Sieg gekostet.»

Zug – Lausanne 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Bossard Arena. – 4683 Zuschauer. – SR Wiegand/Hürlimann; Zeenstra/Stalder.



Tore: 8. Stadler (Hansson, Senteler) 1:0. 23. Kenins (Jäger, Glauser) 1:1. 27. Suri (Kovar, Simion) 2:1. 58. Simion (Genoni, Ausschluss Suri!) 3:1.



Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Zug, 2-mal 2 Minuten gegen Lausanne.



Zug: Genoni; Schlumpf, Gross; Cadonau, Djoos; Hansson, Stadler; Wüthrich; Klingberg, Senteler, Allenspach; Simion, Kovar, Suri; Martschini, Müller, Herzog; Hofer, Leuenberger, Bachofner.



Lausanne: Stephan; Glauser, Gernat; Heldner, Frick; Marti, Genazzi; Krueger; Bertschy, Varone, Baumgartner; Riat, Emmerton, Sekac; Jäger, Fuchs, Kenins; Bozon, Maillard, Douay.



Bemerkungen: Zug ohne Lander, Zehnder und Kreis (alle verletzt).