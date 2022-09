EVZ: Carl Klingberg ist der Liebling der Fans.

Eishockey Carl Klingberg über Integration, sein Markenzeichen und den persönlichen Meisterhelden: So tickt der EVZ-Fanliebling Der 31-jährige Schwede ist Antreiber, Schlagerfan und nimmt beim Schweizer Meister bereits die siebte Saison in Angriff. Im Gespräch verrät er, wer für ihn der Meisterheld ist und nimmt Stellung zu seinem Markenzeichen. Interview: Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 13.09.2022, 19.00 Uhr

Das Ufer des Zugersees. Es ist Carl Klingbergs Lieblingsplatz, ob für einen Sprung ins Wasser oder einen Kaffee auf der Terrasse des Hafenrestaurants. Man kennt ihn in Zug.

Carl Klingberg: Die Männerbadi ist einer seiner Lieblingsplätze. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. August 2022)

Beim Fotoshooting wird er mehrmals erkannt und angesprochen. Der 31-Jährige hat sich beim EVZ mit seiner authentischen Art in die Fanherzen gespielt. Er kommt nicht nur beim Publikum gut an: Der frühere Verteidiger Timo Helbling liess sich mal folgende Aussage entlocken: «Man kann sich gar keinen besseren Mitspieler vorstellen.» Was wäre der EVZ ohne den Stürmer? Natürlich ein Spitzenteam, aber um eine Attraktion ärmer. Zwar kann sich der Schwede bereits gut auf Deutsch verständigen, zieht es aber vor, das Interview auf Englisch zu führen.

Sie nehmen beim EV Zug die siebte Saison in Angriff. Hätten Sie das für möglich gehalten, als Sie damals von Russland in die Schweiz kamen?

Carl Klingberg: Definitiv nicht. Ich hatte null Ahnung, was mich hier erwartet. Der Unterschied zwischen den Lebensstilen in Russland und der Schweiz ist gigantisch. Die Harmonie, die ich in Russland vermisste, spüre ich hier. Es ist ein Gefühl von Heimat, ich fühle mich anerkannt. Die Leute sind aufgeschlossen und herzlich. In Russland lebt es sich anonymer, hier in Zug habe ich viele Freundschaften geschlossen. Ich bin der Meinung, dass die hohe Lebensqualität in der Schweiz viel zu wenig geschätzt wird.

Wer war Ihnen bei der Eingewöhnungszeit vor sechs Jahren die grösste Hilfe?

Da gab es einige. Aber als erste Spieler kommen mir Raphael Diaz und Lino Martschini in den Sinn. Beim Erlernen der deutschen Sprache haben sie mir sehr geholfen.

In den letzten 20 Jahren gab es beim EV Zug keinen ausländischen Spieler, ausgenommen Josh Holden, der länger als sechs Jahre im Klub beschäftigt war. Überrascht Sie das?

Es ehrt mich natürlich, dass man meinen Namen im selben Atemzug wie jenen von Josh nennt. Er war jahrelang der Motor dieser Mannschaft und hat einen tollen Charakter. Zur Frage: Erstaunt bin ich nicht. Hockey ist ein schnelllebiges Geschäft. Es ist nicht alles planbar. Manchmal braucht man auch etwas Glück, muss im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Wenn ein Spieler den Klub wechselt, kommen mehrere Faktoren zusammen: private Lebensumstände, Geld, Veränderung in der Klubführung, oder auf der Trainerposition. Mich macht es stolz, dass ich hier schon in die siebte Saison starten kann.

Der Schwede Carl Klingberg ist seit 2016 beim EV Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. August 2022)

Nehmen heutzutage finanzielle Argumente bei der Klubwahl eine zu dominante Rolle ein?

Schwierige Frage. Russland zahlt die besten Löhne in Europa, deshalb wollen viele Spieler dorthin. Wenn das grosse Salär lockt, knicken viele ein. Jan Kovar ist für mich ein gutes Beispiel, dass Geld nicht alles ist. Er spricht Russisch, könnte dort Millionen pro Jahr verdienen. Doch er hat sich hier mit seiner ­Familie ein Umfeld aufgebaut und ist sehr glücklich.

War Geld mal ein Antrieb in Ihrer Karriere?

Nein.

Sondern?

Leidenschaft. Eine wichtige Zutat, um persönliche Ziele zu erreichen.

Apropos Josh Holden: Er hing die Schlittschuhe erst als 40-Jähriger an den Nagel. Sie auch?

Carl Klingberg studiert Spielerstatistiken. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. August 2022)

(Lacht.)

Natürlich möchte ich solange spielen, bis mein Körper rebelliert. Ich kann mir vorstellen, erst mit 45 aufzuhören. Wenn ich mich aber mit 35 Jahren jeden Morgen aus dem Bett quälen muss, dann macht es keinen Sinn. Denn ich habe den Anspruch, ein Unterschiedsspieler zu sein, und nicht nur Mitläufer.

Zurück in die Vergangenheit. Hand aufs Herz: Wie nah standen Sie nach dem Meistertitel 2021 vor einem Klubwechsel?

Der EVZ war für mich immer die Nummer eins. Mein Agent hatte Kontakte zu einigen KHL-Teams und mir lag ein sehr gutes Angebot eines schwedischen Klubs vor. Die ungewisse Zukunft um Grégory Hofmann hat alles in die Länge gezogen. Insgeheim wünschte ich mir natürlich, dass er nach Nordamerika wechselt. Als sein Transfer perfekt war, konnten wir die Fortsetzung der Zusammenarbeit finalisieren.

Doch dann endete Hofmanns Abenteuer von heute auf morgen. Plötzlich war er zurück in der Schweiz, was bedeutete, dass pro Spiel ein Ausländer auf der Tribüne Platz nehmen muss. Wie haben Sie davon erfahren?

Zusammen mit früheren Teamkollegen führe ich einen Gruppenchat. Dort wird meistens über Fussball philosophiert. Dann behauptete jemand, dass Hofmann heimkehrt. Ich wollte es nicht wahrhaben und glaubte, es sei ein Gerücht. Doch wo Rauch ist, ist meist auch Feuer. Einen Tag später wurde die Nachricht offiziell bestätigt.

Welche Gefühle hat das in Ihnen ausgelöst?

Ich war zunächst schon etwas geschockt und musste diese Neuigkeit sacken lassen. Mir war sofort bewusst, dass ich einen schweren Stand haben werde, weil wir auf den Flügeln stark besetzt waren.

Sie mussten in den Playoffs häufiger zuschauen, als Ihnen lieb war. Fiel es schwer, die Rolle zu akzeptieren?

Ja und nein. Es war hart, dem Team nur mit Worten beizustehen. Jeder Profi will spielen, sonst hätte er seinen Beruf verfehlt. In einem Mannschaftssport müssen Einzelinteressen hinten anstehen. Anton Lander passte besser ins Spiel­system, als Trainer hätte ich genau gleich gehandelt. Dan hat mich zu Recht auf die Tribüne gesetzt. Er hat mit uns Ausländern die neue Ausgangslage auf eine respektvolle Art thematisiert.

Gut gelaunt: Carl Klingberg am Zugersee. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. August 2022)

... und dann kamen Sie ab dem dritten Finalspiel zum Zug.

Ich wollte bereit sein, wenn man mich braucht. Und ich denke, ich habe geliefert. Wir haben die Serie gedreht, das war echt verrückt!

Diente der eiserne Glaube als Schlüssel für die Wende?

Ja! Die Gewissheit, dass wir nach drei Niederlagen jedes Mal das bessere Team waren, gab uns das Selbstbewusstsein, das scheinbar Unmögliche doch noch möglich zu machen.

Nach dem Titel sprach die Öffentlichkeit vor allem über die Meistermacher Genoni, Kovar und Tangnes. Wer ist für Sie der stille Held?

Dominik Schlumpf. Er gehört zu den Top-6-Verteidigern in der Schweiz. Seine defensive Rolle füllt er in Perfektion aus. Achten Sie mal auf seine Körpersprache. Er antizipiert das Spiel des Gegners so gut wie fast kein anderer und ist deshalb oft Zweikampfsieger. Der Trainer hat ihn gelehrt, mehr zu kommunizieren auf dem Eis. Nun ist er einer der lautesten Spieler. Auch charakterlich ist er ein feiner Typ.

Klingberg ist ein Spassvogel. Wenn er nach den Trainings in die Garderobe geht, reisst er auch mal Witze. Ihm sitzt der Schalk im Nacken. Doch 2021 war ihm zunächst nicht zum Lachen zumute. Seine langjährige Partnerin, mit der er Zukunftspläne schmiedete, trennte sich von ihm.

War es schwierig, Ihre privaten Angelegenheiten nicht in die Mannschaft zu tragen?

Nein. Ich konnte Sport und Privates gut voneinander trennen. Die Zeit war sehr hart. Vielleicht merkte es man mir auch an. Es half, mich ab und zu mit Teamkollegen auszutauschen und Ratschläge einzuholen. Doch wenn ich auf dem Eis war, hatte ich nur den EVZ im Kopf.

Im Sommer 2021 hat Ihre neue schwedische Partnerin Elin Ihr Herz erobert.

Ich bin überglücklich, wir verbringen viel Zeit miteinander. Und vor kurzem ist sie bei mir eingezogen.

Sie sind sehr präsent in den sozialen Medien und lassen Ihre Fan-Gemeinschaft wissen, was Sie treiben. Wie lange halten Sie es ohne Handy aus?

Nur vier Stunden. Ich bin schwach...

Den Ausdruck #oléoléolékartoffelsalat verwenden Sie inflationär, er hat Kultstatus erlangt. Die Geschichte dazu?

Der Ausdruck stammt aus einem Schlagersong von Ikke Hüftgold. Robin Grossmann hat es früher als Team-DJ rauf und runter gespielt. Seither ist es mein Markenzeichen, ich mag deutschen Schlager.

Carl Klingberg isst Kartoffelsalat. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. August 2022)

Nun geben Sie seit Jahren den Ton in der Garderobe an. Dürfen Sie kommende Saison die Funktion des DJ behalten?

Ja. Dieses Amt gebe ich nicht so schnell wieder her.

Und wie heisst diese Saison der neue EVZ-Siegersong?

Lassen Sie sich überraschen... (lacht)

