Eishockey Der EVZ schlägt in den letzten Minuten zurück - und wie! Der EV Zug gewinnt gegen Biel 4:3 und rückt weiter zur Spitze vor. René Barmettler Jetzt kommentieren 20.11.2021, 22.51 Uhr

Carl Klingberg lässt sich nach seinem Siegtreffer von seinen Teamkameraden beglückwünschen. Urs Flüeler/Keystone (Zug, 20. November 2021)

Der EV Zug zündete ein schier unerwartetes Schlussfeuerwerk und drehte eine verrückte Partie in den letzten drei Minuten. Erst traf Yannick Zehnder in seinem zweiten Spiel nach seinem Comeback mit einem satten Handgelenkschuss zum 3:3 (57.). Das nächste Geschoss folgte 69 Sekunden später: Carl Klingberg drückte ab und traf zum viel umjubelten 4:3. Die Halle tobte, und einer war nach dieser Partie besonders glücklich: Luca De Nisco legte nach seinem ersten NL-Treffer tags zuvor in Genf nach und erzielte das zwischenzeitliche 2:1. «Ich war am richtigen Ort, hatte auch etwas Glück», sagte er bescheiden, «das Tor konnte deshalb fallen, weil wir in diesem Augenblick viel Druck gemacht haben.»

Auch in den entscheidenden Momenten wussten die Zuger nochmals nachzulegen und machen dank diesem Sieg in der Rangliste weiter Boden gut, liegen noch zwei Punkte hinter dem führenden Fribourg-Gottéron. De Nisco berichtete weiter:

«Das Spiel gegen Biel war hart umkämpft, kostete viel Energie und ist deshalb umso schöner.»

Dan Tangnes machte am 2. Oktober eine Ansage

Am 2. Oktober nach dem 2:4 in Biel machte EVZ-Coach Dan Tangnes eine Ansage:

«In zehn bis 15 Spielen werden wir nur schwer zu schlagen sein.»

Allzu leicht hatten es die Gegner der Zuger seither nun wahrlich nicht. Bis und mit dieser samstäglichen Revanche gegen die Bieler holten die Zentralschweizer aus 12 Partien 26 Punkte. Und das trotz gewichtiger Absenzen im Sturm, die sich nun immer mehr lichten. Im Freitagsspiel bei Genève-Servette gab Yannick Zehnder sein bereits zweites Comeback diese Saison, und wie: Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 war einfach unfassbar schön anzusehen. Auch der 21 Jahre junge Luca De Nisco hatte Anlass zur Freude: Nach der Partie erhielt er den Puck als Andenken, mit dem er mit seinem ersten NL-Treffer zum 1:0 geschossen hatte. «Ich werde diesen Puck wahrscheinlich im Elternhaus unterbringen», sagte der Stürmer.

Gegen Biel stand nun auch wieder Fabrice Herzog nach fünf Spielsperren auf dem Eis. Er liess den anwesenden Journalisten sogleich ausrichten, dass er für Interviews nach dem Spiel nicht zur Verfügung stehe. Sagen wir es so: Er drängte sich auch nicht unbedingt dafür auf.

Zu Beginn hatte Zug Mühe, ins Spiel zu finden. Dafür war EVZ-Goalie Leonardo Genoni hellwach. Im Verlauf des ersten Abschnittes liessen die Bieler des Öfteren die Fäuste sprechen, liessen den EVZ immer besser ins Spiel kommen. Das erste Überzahlspiel nutzte das Heimteam zum 1:0: Reto Suri sah den gut postierten Lino Martschini, der einschiessen konnte. Bereits am Vortag fanden sich die beiden blind, als Martschini mit einem Traumpass das 2:0 für Suri auflegte. Doch statt gegen Biel nachzulegen, wurden die Zuger Sekunden vor der ersten Pause nachlässig, ein unnötiger Puckverlust mündete 1,1 Sekunden vor der Sirene im 1:1 durch Michael Hügli.

Zwei Goalieaussetzer führen zum 2:2

Auch der zweite Spielabschnitt war hart umkämpft. Ohne gröbere Schnitzer der beiden Torhüter wäre indes kein weiterer Treffer gefallen. Zuerst wollte Biel-Goalie Joren van Pottelberghe die Scheibe vor seinem Tor wegspedieren. Doch der Puck sprang über seinen Stock, De Nisco erblickte die Situation und schob zum 2:1 ein (33.). Doch wiederum kassierte Zug in der letzten Minute vor der Pause den Ausgleich: Genoni glaubte den Puck blockiert zu haben, Biel reagierte blitzschnell mit zwei Pässen, auch Tino Kessler musste nur noch den leeren Kasten treffen.

Der Schlussabschnitt lief zuerst zu Ungunsten der Zuger: In der 48. Minute traf Toni Rajala in Überzahl zum 3:2 für die Gäste. Doch dann schlug Zug nochmals zurück - und wie! Eine Parforceleistung in den letzten Spielminuten reichte noch zum Sieg. Die Pause bis zum nächsten Freitag wird insbesondere den Spielern guttun, die während des kürzlich abgelaufenen Meisterschaftsunterbruchs mit ihren Nationalteams unterwegs waren.

Carl Klingberg jubelt bei seinem Siegestreffer zum 4:3. Bild: Patrick Straub/Freshfocus /

Zug – Biel 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Bossard-Arena. – 6857 Zuschauer. – SR Wiegand/Stolc.

Tore: 10. Martschini (Suri, Kovar/Ausschluss Brunner) 1:0. 20. (19:58) Hügli (Rajala) 1:1. 33. De Nisco 2:1. 40. Kessler (Haas, Hofer) 2:2. 48. Rajala (Haas/Ausschluss Suri) 2:3. 57. Zehnder (Leuenberger) 3:3. 58. Klingberg (Lander, Gross) 4:3.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, 5-mal 2 Minuten gegen Biel.

Zug: Genoni; Hansson, Schlumpf; Djoos, Gross; Kreis, Cadonau; Wüthrich; Suri, Kovar, Martschini; Bachofner, Lander, Klingberg; Herzog, Müller, Zehnder; De Nisco, Leuenberger, Allenspach.

Biel: Van Pottelberghe; Grossmann, Rathgeb; Delémont, Yakovenko; Forster, Schneeberger; Rajala, Haas, Hügli; Künzle, Cunti, Brunner; Kessler, Froidevaux, Hofer; Karaffa, Schläpfer, Kohler; Garessus. Bemerkung: Zug ohne Stadler, Simion, Senteler (verletzt).