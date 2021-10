Der EV Zug gewinnt gegen Red Bull München.

Eishockey Achtelfinal-Hoffnung lebt weiter – der EV Zug erzwingt gegen Red Bull München ein Endspiel Der EV Zug siegt in München dank eines Treffers in der Schlussminute mit 4:3. Nun benötigen die Zuger im letzten Gruppenspiel mindestens einen Punkt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 05.10.2021, 23.41 Uhr

Die Zuger jubeln, Münchens Goalie Danny aus den Birken (rechts) ist bedient.

Am nächsten Mittwoch kommt es in der Bossard-Arena zwischen dem EV Zug und Red Bull München zum Showdown. Im letzten Gruppenspiel würde den Zugern bereits ein Unentschieden nach 60 Minuten reichen, um sich für die Achtelfinals der Champions Hockey League (CHL) zu qualifizieren. Dass nun der EV Zug die besseren Karten auf einen Verbleib im Wettbewerb hat, verdankt er Captain Jan Kovar, der auf Pass von Lino Martschini 26 Sekunden vor Schluss das Game-Winning-Goal erzielte. Dies nach einem groben Fehler von Goalie Danny aus den Birken.

«Man wird nicht in jedem Spiel mit einem Tor in der letzten Minute belohnt», frohlockte Trainer Dan Tangnes nach dem Spiel. «Es war eine action- und chancenreiche Begegnung mit zwei Teams auf Augenhöhe», führte Tangnes aus.

Sportchef Kläy streicht die Moral heraus

Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar: Der EV Zug stand mit dem Rücken zur Wand. Um die Chancen auf die Achtelfinal-Qualifikation zu wahren, benötigt der EV Zug vier Punkte aus den verbleibenden zwei Gruppenspielen gegen Red Bull München. Mit den Deutschen stellte sich ein hartnäckiger Kontrahent in den Weg. Der aktuelle Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga hatte bereits 2019 in der Champions Hockey League für Aufsehen gesorgt, als er sich erst im Final gegen den vierfachen CHL-Sieger Frölunda Indians geschlagen geben musste.

Für Sportchef Reto Kläy war es das prognostizierte intensive und physische Spiel. Ein bisschen haderte er mit den unglücklichen Gegentoren,

«doch es spricht für die Mannschaft und ihren Charakter, wie sie sich nicht hat aus der Ruhe bringen lassen und Moral bewies»

, so Kläy, der nach der Partie dem Team rasch Glückwünsche überreichte und sich nach seiner Spielanalyse bereits wieder auf dem Rückweg befand.

Wie schon vor zwei Jahren als der EV Zug im Achtelfinal nach zwei eng umkämpften Spielen gegen den Klub aus der bayerischen Hauptstadt den Kürzeren zog, war auch das Spiel am Dienstagabend im Olympia-Eisstadion ein Duell auf Augenhöhe. Licht und Schatten wechselten sich beim Schweizer Meister ab. Auf schöne und schnelle Passkombinationen folgte Orientierungslosigkeit in der Defensive.

Was man dem EV Zug zugute halten muss: Er hat nach zweimaligem Rückstand Kampfgeist und Leidensfähigkeit bewiesen. So zum Beispiel als Doppeltorschütze Frederik Tiffels die «Bullen» in der 45. Minute mit 3:2-Führung brachte, aber Dario Simion (52.) das Skore wieder ausgleichen konnte. Der Start gelang dem EV Zug nach Mass. Anton Lander traf 23 Sekunden zur Führung. Vom Schock rasch erholt, waren die Münchner anschliessend ein ebenbürtiger Widersacher.

Ein grosser Schritt in die richtige Richtung

Ein vorzeitiges Ausscheiden in der Gruppenphase hätte für den EVZ eine grosse Enttäuschung bedeutet. Schon nach der Gruppenauslosung machte Tangnes keinen Hehl daraus, dass Zug nach dem Meistertitel und bei der siebten Teilnahme an der CHL-Kampagne auch auf europäischer Ebene an der Spitze mitmischen will. Das Erreichen der K.o.-Phase wurde als Minimalziel kommuniziert. Tangnes hat gegen München die Reaktion gesehen, die er sich nach der Niederlage gegen Biel erhofft hatte: «Ich habe wieder dieses Feuer gespürt. Es ist ein grosser Schritt in die richtige Richtung», resümierte Tangnes.

Red Bull München – Zug 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Olympia-Eisstadion. – 1780 Zuschauer. – Rohatsch/Kohlmüller (GER).



Tore: 1. (0:23) Lander (Djoos, Kreis) 0:1. 29. Tiffels (Street, Seidenberg) 1:1. 35. Parkes (Tiffels, Blum/Ausschluss Kovar) 2:1. 38. Herzog (Kreis, Hansson) 2:2. 45. Tiffels (Parkes) 3:2. 52. Simion (Hansson, Kreis) 3:3. 60. (59:34) Kovar (Martschini) 3:4.



Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen München; 2-mal 2 Minuten gegen Zug.



München: Aus den Birken; Daubner, Blum; Abeltshauser, Redmond; Boyle, Seidenberg; MacWilliam; Ehliz, Hager, Ortega; Tiffels, Street, Parkes; Gogulla, Schütz, Mauer; Lindner, Varejcka, Eckl.



Zug: Genoni; Kreis, Djoos; Stadler, Hansson; Gross, Schlumpf; Cadonau; Herzog, Lander, Klingberg; Simion, Kovar, Martschini; Bachofner, Müller, Suri; De Nisco, Leuenberger, Hofer; Allenspach.