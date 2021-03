EISHOCKEY «Dann bin ich vollgepumpt mit Adrenalin»: EVZ-Stürmer Justin Abdelkader lässt Emotionen sprechen Powerstürmer Justin Abdelkader hat beim EV Zug schon erste Duftmarken gesetzt. Die Kraft dafür tankt er bei seiner Familie. Gewöhnen muss sich der 34-Jährige noch an die strenge Regelauslegung der Schiedsrichter im Vergleich zur NHL. Philipp Zurfluh 26.03.2021, 05.00 Uhr

Für Justin Abdelkader stehen nach sechs Spielen drei Tore und zwei Assists zu Buche. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 19. Februar 2021)

Emotionen, Leidenschaft, Kraft: Es sind Attribute, die der 34-jährige US-Amerikaner in seinem Wesen vereint. Eigenschaften, von denen Titelaspirant EVZug bereits profitiert. In Sekundenbruchteilen kann Abdelkader eine unglaubliche Energie freisetzen. So auch am Mittwoch gegen Genève-Servette, als er es mehrmals krachen lässt. Mit Genfs Abwehrstrategen Henrik Tömmernes lässt er sich auf ein Privatduell ein – sie schenken sich nichts. «Es hat Spass gemacht», sagt Abdelkader und lacht.

Als «crazy game» bezeichnet er den 35. Saisonsieg des EVZ. Nach dem Spiel sei er emotional aufgewühlt gewesen, «schliesslich schiesst man nicht jeden Abend zwei Tore und muss vier Mal auf die Strafbank», blickt Abdelkader auf seinen ereignisreichen Auftritt zurück. Hinterher hat er sich die Tore auf Video nochmals angeschaut.

Time-out als Hallo-wach-Effekt

Laut dem Doppeltorschützen habe das Time-out von Trainer Dan Tangnes die Wende gebracht: «Die Auszeit kam zum perfekten Zeitpunkt. Wir mussten uns sammeln. Dann hat das Momentum gekippt.» Der Trainer gibt das Lob zurück: «Abdelkader hat uns den Weg gewiesen.» Akklimatisieren muss sich Abdelkader noch an die strengere Regelauslegung der Referees im Vergleich zur NHL. In den fünf vorherigen Einsätzen insgesamt nur mit einer Zehn-Minuten-Strafe sanktioniert, kommt es gegen Genf knüppeldick mit vier Zwei-Minuten-Strafen.

«Das ist schon etwas viel. Ich muss mich mit den Schiedsrichtern noch etwas anfreunden.»

Weil er gerne austeilt, nimmt er in Kauf, auch mal Zeit auf der Strafbank zu verbringen. Für den 187 Zentimeter grossen und 97 Kilogramm schweren Koloss eine Gratwanderung. «Meine Emotionen sind meine Stärke. Und dennoch dürfen sie nicht überborden. Die Kunst ist es, sie zu kontrollieren, kanalisieren, und dann im richtigen Moment einzusetzen.» Bei jedem Spiel lerne er, damit umzugehen. Der mit 803 NHL-Spielen gestandene Profi liebt es, zu provozieren, auch mal die Fäuste sprechen zu lassen. «Dann bin ich vollgepumpt mit Adrenalin.»

Weil der Stürmer seit seinem letzten Spiel für die Detroit Red Wings ein Jahr lang keinen Match bestritt, gab ihm Tangnes Zeit, um sich in Zug einzuleben und an das grössere Eisfeld zu gewöhnen. «Ich komme immer besser zurecht», sagt der Mann mit jordanischen Wurzeln.

Justin Abdelkader in Aktion. Hier bekommt Ambris Verteidiger Cedric Hächler die Härte des 34-Jährigen zu spüren. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 2. März 2021)

Picknicken am Zugersee

Eingelebt hat er sich auch in Zug mit seiner Familie. Ehefrau Julie und die beiden Buben (2 Jahre und 4 Monate) sind vor drei Wochen in die Schweiz nachgereist. «Sie stehen in meinem Leben über allem. Ich geniesse jede freie Sekunde.» Bei ihnen tankt er Kraft. So auch gestern, als die Familie den Nachmittag bei einem Picknick am Zugersee bei traumhaftem Wetter verbringt. «Es ist wunderschön hier», schwärmt er.

Abdelkaders Emotionen werden auch in den nächsten Wochen «das Salz in der Suppe sein», ist Dan Tangnes überzeugt. «Seine Energie und sein Wille bringen uns auf ein noch höheres Level.» Auf sein Körperspiel hofft Zug in den Playoffs, wenn es heisst: alles oder nichts.