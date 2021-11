Dario Allenspach verlängert beim EV Zug bis 2024.

Eishockey Dario Allenspach bleibt für zwei weitere Jahre beim EV Zug Der junge Stürmer erhält seinen ersten Profi-Vertrag bis 2024. Nächsten Sommer schliesst er seine Ausbildung in der Hockey Academy ab. 29.11.2021, 17.36 Uhr

Dario Allenspach wird in der Saison 2022/23 nebst Nico Gross, Luca Hollenstein, Sven Leuenberger, Livio Stadler, Dario Wüthrich und Yannick Zehnder einer von insgesamt sieben Absolventen der Hockey Academy im Kader des EVZ sein, wie der Verein am Montagnachmittag mitteilte. In der aktuellen Saison hat der 184 Zentimeter grosse und 75 Kilogramm schwere Linksschütze in 26 Spielen bisher 3 Tore geschossen und 1 Assist gegeben.

2018 wechselte Dario Allenspach in die Juniorenabteilung des EVZ und startete seine Ausbildung in der Hockey Academy, welche er im Sommer 2022 abschliesst. «Dank der Academy konnte ich meine KV-Ausbildung mit dem Sport verbinden und so immer auf höchstem Niveau trainieren», erklärt der 19-jährige Stürmer:

«Das hat mir sicher geholfen, den Schritt zum Profi zu schaffen».

In der vergangenen Saison kam der Junioren-Internationale sowohl in der EVZ Academy (Swiss League) als auch bei der U20-Elit und im National League Team des EV Zug zum Einsatz und wurde sowohl mit den Junioren als auch der 1. Mannschaft Schweizer Meister. «Dario verkörpert, was wir mit der Hockey Academy erreichen möchten», sagt Sportchef Reto Kläy. «Wir wollen unsere Spieler bereits in jungem Alter fördern und fordern. Nur so können wir sie so früh wie möglich ans Profi-Hockey heranbringen und in unsere National-League-Mannschaft integrieren». (dvm)