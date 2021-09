Eishockey: Dario Simion für weitere drei Jahre beim EV Zug

Eishockey Dario Simion für weitere drei Jahre beim EVZ Der EVZ kann weiterhin auf Tore von Dario Simion zählen. Der Stürmer hat seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag bei den Zugern bis 2025 verlängert. 21.09.2021, 12.44 Uhr

Dario Simion (vorne) hier im Kampf um die Scheine mit dem Lausanner Martin Gernat. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Der 27-jährige Dario Simion spielt seit der Saison 2018/19 beim EVZ und hat bis zum Schweizer Meistertitel 2021 in 170 Spielen 96 Skorerpunkte für die Zuger gesammelt. Mehr als die Hälfte davon verbuchte der Tessiner in der Meistersaison: 24 Tore und 21 Assists in der Regular Season (+24-Bilanz), weitere 9 Tore und 3 Assists in 13 Playoff-Spielen (+7). Mit seiner bisher stärksten Spielzeit verdiente sich Dario Simion auch sein erstes Aufgebot für eine A-WM.

«Wir sind stolz, dass sich Dario zum EVZ bekennt und bis 2025 in unserem Dress auflaufen wird», wird Sportchef Reto Kläy in der Mitteilung des EVZ zitiert. «Er ist in der letzten Saison förmlich explodiert und zu einem Schlüsselspieler herangewachsen.»

Auch Trainer Dan Tangnes äussert sich in der Mitteilung zum längerfristigen Verbleib Simions: «Er hat sich in Zug in den letzten Jahren von einem jungen, talentierten Spieler zu einem Leistungsträger entwickelt. Seine Konstanz ist bemerkenswert, er schöpft sein Potenzial in jedem Spiel aus.» Das zeigt auch der Blick auf die Statistik der noch jungen Saison 2021/22: in den ersten sechs Spielen hat der Rechtsschütze im Schnitt einen Punkt erzielt (3 Tore, 3 Assists). (zim)