EISHOCKEY Das 18-jährige Talent Mason McTavish könnte noch in dieser Saison für den EV Zug stürmen Der EV Zug hat sich die Lizenz für den Stürmer Mason McTavish gesichert. Vorerst bestreitet der Kanadier mit dem EHC Olten in der Swiss League die Playoffs. Philipp Zurfluh 09.03.2021, 19.19 Uhr

Mason McTavish bejubelt sein Tor gegen den EHC Visp. Bild: Pascal Müller / Freshfocus (Visp, 3. März 2021)

Sein Name ist in Zug bestens bekannt. Vater Dale McTavish lief zwischen 2007 und 2010 drei Saisons für die Zentralschweizer auf. Sein 18-jähriger Sohn besitzt die Schweizer Lizenz und spielt normalerweise in der kanadischen Juniorenliga OHL bei den Peterborough Petes. Er hat in der letzten Saison in 57 Spielen 42 Skorerpunkte (29 Tore) geholt. Der Saisonstart in der OHL ist aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Deshalb suchte sein Management eine Spielgelegenheit – und fand sie beim EHC Olten in der Swiss League, wo der Stürmer seit dem 2. Februar auf Torejagd geht. In 13 Spielen hat er beim Solothurner Playoff-Viertelfinalisten bislang elf Mal gepunktet.

Nach dem Saisonende der Oltner könnte McTavish, der im Juniorenalter für den EV Zug auf dem Eis stand, in der National League eingreifen. Denn der Tabellenführer hat sich die B-Lizenz des Kanadiers gesichert. Diese regelt den Transferverkehr für Spieler, die von einem Klub auf Vorrat lizenziert werden. Der Kanadier war schon mehrmals ein Thema für ein Engagement bei der EVZ-Academy. «Eigentlich haben wir genug Spieler», sagt Sportchef Reto Kläy über einen möglichen Einsatz des Stürmers in der laufenden Saison. «Doch in diesen unsicheren Zeiten wollen wir auf alles vorbereitet sein.» Ob der Kanadier tatsächlich bei Zug eine Chance erhält, lässt sich nicht voraussagen. Der Center gilt als aussichtsreicher Kandidat beim NHL-Draft 2021.