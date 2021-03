EISHOCKEY «Das Aufgebot kam sehr überraschend»: Der 18-jährige Arno Nussbaumer gibt beim 5:4-Sieg des EV Zug seinen Einstand Ein wiedererstarktes und aufsässiges Ambri verlangt dem Leader alles ab, verliert aber auch das vierte Saisonduell mit einem Tor Unterschied. Zug baut seine Erfolgsserie auf acht Siege aus. Philipp Zurfluh 02.03.2021, 23.40 Uhr

Kampf um den Puck zwischen Zugs Dominik Schlumpf (links) und Ambris Daniele Grassi. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 2. März 2021)

Beim EV Zug wird der Nachwuchs gross geschrieben. Unter Trainer Dan Tangnes haben in dieser Saison bereits Spieler wie Dario Allenspach, David Eugster oder Dario Sidler aus der Academy ihren Einstand gegeben. Mit Arno Nussbaumer, der in dieser Saison für das Farmteam und die U20-Elit verteidigt, durfte im Duell gegen den HC Ambri-Piotta eine weitere Zukunftshoffnung in der National League Profi-Luft einatmen – rund neun Minuten. Erst am Montag hatte er erfahren, dass Tangnes auf ihn setzt und ihn in der dritten Verteidigerlinie neben Dominik Schlumpf spielen lässt. Auch darin begründet, dass mit Raphael Diaz, Livio Stadler, Dario Wüthrich und Jesse Zgraggen gleich vier Kräfte aus dem Abwehrverbund Verletzungen auskurieren.

Noch Ende letzten Jahres sagte Nussbaumer: «Wenn ich ein Aufgebot für die Academy erhalte, macht mich das stolz.» Nun durfte er bereits bei den Profis ran. «Das Aufgebot kam sehr überraschend», sagte der erst 18-Jährige nach dem torreichen 5:4-Erfolg gegen Ambri:

«Dominik und das Team haben mir geholfen, das nahm mir etwas die Nervosität.»

Abdelkader und Schlumpf schenken Ambri zwei Tore

Unsicher, fast panisch, agierten die Zuger jedoch in der Anfangsphase. Nach Dario Simions 21. Saisontreffer nach 74 Sekunden war eigentlich alles angerichtet. Doch in der 4. und 5. Minute leisteten sich Justin Abdelkader und Schlumpf eklatante Aussetzer. Beide Male nutzten die Tessiner die Fahrlässigkeiten resolut aus. Martschini (8.) rundete die torreiche Startphase mit dem 2:2-Ausgleich ab. Das Fazit von Tangnes:

«Der Auftritt war überhaupt nicht Zug-like. Wir waren nicht fokussiert genug und haben einfache Fehler gemacht. Das hat uns fast den Sieg gekostet»

Eine monströse Parade von Goalie Leonardo Genoni läutete das Mitteldrittel ein. Diego Kostner hatte in der 24. Minute das leere Tor vor sich. Doch im Stil eines Fussballtorhüters machte sich Genoni lang und konnte mit einem Hechtsprung die Führung der Leventiner verhindern. Genonis grossartiger Reflex war ein Weckruf. Zwei Top-Chancen durch Dario Simion und Yannick Zehnder liess Zug aus, bevor Santeri Alatalo (29.) den Puck ins Netz zimmerte.

Ambri hatte nach drei Siegen in Folge Lunte gerochen und für den Schlussspurt im Kampf um die Pre-Playoffs Selbstvertrauen getankt. Das war bis unter das Stadiondach spürbar. Leidenschaftlich und aufopferungsvoll kämpfende Tessiner gaben nicht auf. In der 35. und 39. Minute wurde ihre Aufsässigkeit durch Tore von Brendan Perlini und Kostner belohnt.

Siegtor fällt in der 59. Minute

«Wir haben 40 Minuten lang schwach gespielt», wollte Tangnes nichts beschönigen:

«Ich war jedoch beeindruckt, dass die Mannschaft im letzten Drittel einen Gang höher schalten konnte.»

Nick Shore (41.) gelang der 19. Skorerpunkt in seinem 16. Spiel. Die Gäste konnten bis kurz vor Schluss auf die Verlängerung hoffen. In der 59. Minute lenkte jedoch Yannick Zehnder einen Schuss von Santeri Alatalo zum 32. Saisonsieg ab. Der achte Erfolg in Serie: Der Vorsprung auf die ZSC Lions wächst auf 19 Punkte an. Für Ambri bleibt die Bossard-Arena weiterhin ein schweres Pflaster. Das Gastspiel bedeutete die 19. Niederlage aus den letzten 21 Spielen. Doch wie schon in den drei bisherigen Saisonduellen mit Zug, waren die Leventiner ganz nah dran an einem Sieg. Alle Duelle endeten mit einem Tor Unterschied.

Für Nussbaumer geht es Schlag auf Schlag. Am Mittwochabend steht für das Farmteam ein vorentscheidendes Spiel an. Es kommt es zum Duell gegen die Ticino Rockets im Kampf um die Playoffs. «Ich habe genügend Kraft in den Beinen und bin überzeugt, dass wir gewinnen.»

Zug – Ambri-Piotta 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Hebeisen/Urban.

Tore: 2. Simion (Kovar, Thorell) 1:0. 4. Flynn 1:1. 5. Incir 1:2. 8. Martschini (Abdelkader) 2:2. 29. Alatalo (Martschini) 3:2. 35. Perlini (Kostner, Flynn/Strafe Zug) 3:3. 39. Kostner (Flynn, Kneubuehler/Ausschluss Alatalo) 3:4. 41. Shore (Martschini, Gross) 4:4. 59. Zehnder (Alatalo, Simion/Ausschluss Cajka) 5:4.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Zug; 6-mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

Zug: Genoni; Gross, Geisser; Alatalo, Cadonau; Nussbaumer, Schlumpf; Sidler; Thorell, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Leuenberger; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Langenegger.

Ambri-Piotta: Ciaccio; Fischer, Hächler; Zaccheo Dotti, Fora; Pezzullo, Fohrler; Ngoy, Dal Pian; Perlini, Flynn, Kneubuehler; Incir, Cajka, Zwerger; Müller, Novotny, Grassi; Mazzolini, Kostner, Trisconi.

Bemerkungen: Zug ohne Wüthrich, Stadler, Hofmann, Diaz, Thürkauf (verletzt), Klingberg (überzählig). Ambri ohne Conz, Isacco Dotti, Bianchi, Tommaso, Nättinen, D’Agostini, Pinana (verletzt).