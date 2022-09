Die Tore des Spiels. Video: MySports

Eishockey «Das bedeutet mir viel»: Der neue Stürmer O'Neill schiesst den EV Zug zum Auftaktsieg Der EV Zug beginnt die Saison so, wie er die alte beendete hatte. Während die Zuger zufrieden sind, hadert man beim SC Bern mit zwei nicht gegebenen Toren. Philipp Zurfluh, Bern Jetzt kommentieren 16.09.2022, 23.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er kam, sah und traf: Es lief die 62. Minute, als Brian O’Neill von Sturmpartner Peter Cehlarik mit einem mustergültigen Pass in die Tiefe lanciert wurde. Der US-Amerikaner verwertete kaltschnäuzig zum 2:1-Sieg. Daraufhin verschwand der 175 Zentimeter kleine Wirbelwind in der Zuger Jubeltraube. In den Katakomben der Postfinance-Arena blickte er zufrieden auf seinen Einstand im EVZ-Dress zurück: «Ich war vor dem Spiel etwas nervös, weil ich nicht genau wusste, was mich erwartet. Es ist ein wunderschönes Gefühl, in meinem ersten Spiel in der Schweiz das entscheidende Tor zu erzielen und dann noch im grössten Stadion Europas. Das bedeutet mir viel.»

Brian O'Neill jubelt in der Verlängerung. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Bern, 16. September 2022)

Trainer Dan Tangnes stellte den beiden neuen Stürmern ein gutes Zeugnis aus:

«Sie versuchten das Spiel anzukurbeln und mit dem Puck etwas zu kreieren. Fürs Erste hat das optisch ganz gut ausgeschaut.»

SCB-«Chrampfer» wird geehrt

Nette Gesten gab es bereits vor dem ersten Puckeinwurf der Saison. «Ehre wem Ehre gebührt», sagte Raeto Raffainer, CEO des SC Bern, wenige Minuten vor Spielbeginn. Seine Worte richteten sich an Marc Lüthi, der den Hockeyklub ein Vierteljahrhundert als CEO prägte wie kein anderer und nun die Organisation in die Hände von Raffainer übergibt.

Vor dem Spiel: Der neue CEO Raeto Raffainer (links) ehrt den alten CEO Marc Lüthi. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Bern, 16. September 2022)

Der SCB hat im Sportbereich den grössten Umbruch der Klubgeschichte vollzogen: 15 Spieler des letztjährigen Teams sind nicht mehr da, 13 neue Spieler sind gekommen. Der SCB war 2016, 2017 und 2019 Meister, verpasste aber seither dreimal die Top 8. Auch die Heimfans liessen es sich nicht nehmen und huldigten Lüthi auf einem Transparent, das sie auf der steilsten Stehrampe Europas ausrollten: «24 Jahre lang der starke Mann beim SCB – danke für alles», stand geschrieben.

Die Zuger hatten keine Geschenke mitgebracht. Auch sie hatten einen starken Mann auf ihrer Seite – Leonardo Genoni. Der 35-Jährige parierte 29 Schüsse. Seinem Anspruch, fehlerlos zu spielen, wurde der siebenfache Meistergoalie gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber gerecht. Beim Ausgleich acht Minuten vor Schluss war er machtlos.

Der gute Riecher des EVZ-Goalietrainers

Weniger atmosphärisch als vor dem Spiel ging es in der 47. Minute zu und her. Der Ex-Zuger Oscar Lindberg traf zum vermeintlichen, viel umjubelten 1:1-Ausgleich. Doch er hatte die Rechnung ohne EVZ-Goalietrainer Simon Pfister gemacht, der auf seinen Videobildern einen Handpass beobachtet hatte und seine Erkenntnisse von der Tribüne auf die Spielerbank zu Dan Tangnes funkte. Dieser nahm die Coaches Challenge in Anspruch. Unter gellendem Pfeifkonzert überprüften die Schiedsrichter die Szene und entschieden nach halber Ewigkeit auf kein Tor – sehr zum Ärger des Heimteams. «Für mich war das ein klarer Handpass, deshalb hat mich das Verdikt der Referees nicht überrascht», sagte Tangnes. Den Umweg über die Verlängerung tat der guten Laune des Trainers keinen Abbruch:

«Das war ein guter Start, aber wir haben auch schon überzeugender gespielt.»

Der EV Zug führt eine eindrückliche Serie fort. Er hat zum neunten Mal in Folge das Auftaktspiel in die Meisterschaft gewinnen können. Einfach wurde es den Zugern nicht gemacht. Der SCB war dem Meister in den ersten 20 Minuten ebenbürtig. Zug musste sich während 71 Sekunden in doppelter Unterzahl zur Wehr setzen und tat dies meisterlich.

Zugs Christian Djoos (vorne) erzielt das Tor zum 1:0 gegen Berns Torhüter Philip Wüthrich. Bild: Peter Klaunzer / Keystone (Bern, 16. September 2022)

Bis der Titelfavorit erstmals in dieser Saison jubeln durfte, dauerte es 23 Minuten. Verteidiger Christian Djoos erwischte den SCB-Goalie auf der Fanghandseite. Mit 18:5-Torschüssen dominierte der EV Zug das Mitteldrittel, doch man hatte das Gefühl, die Berner würden mit ihrer neu entdeckten Kampfkraft und Leidenschaft die drei letzten miesen Jahre um jeden Preis vergessen machen wollen.

Die prominenteste SCB-Neuverpflichtung ist Sven Bärtschi, Trauzeuge von EVZ-Sportchef Reto Kläy. Er hätte bei seinem ersten Spiel in der National League beinah sein erstes Tor gefeiert, doch die Schiedsrichter sahen beim Videostudium eine Kick-Bewegung des NHL-erfahrenen Stürmers. Dagegen hatte zum Ende Brian O’Neill gut lachen. Er meinte: «Manchmal braucht man auch etwas Glück.»

Bern – Zug 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) n.V.

Postfinance-Arena. – 15105 Zuschauer. – SR: Piechaczek/Dipietro, Obwegeser/ Burgy.

Tore: 24. Djoos (Hofmann, Kovar) 0:1. 53. Sceviour (Bader) 1:1. 62. O’Neill Brian (Cehlarik, Genoni) 1:2.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Bern, 5-mal 2 Minuten gegen Zug.

Bern: Wüthrich Philip; Zgraggen, Untersander; Gerber Colin, Goloubef; Gerber Beat, Loeffel; Pinana; Moser, Lindberg, Vermin; Bärtschi, Baumgartner, Bader; Schwerwey, Sceviour, Lehmann; Ritzmann, Fahrni, Näf.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Klingberg.

Bemerkungen: Zug ohne Suri (verletzt); Wüthrich Dario, Vogel, Neumann, Nussbaumer (alle überzählig).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen