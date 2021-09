Der EVZ erlebt erneut einen historischen Abend

Eishockey Das EVZ-Trikot von Fabian Schnyder thront nun unter dem Stadiondach – erneut ein historischer Abend gegen Fribourg Der EV Zug reitet weiter auf der Erfolgswelle. Er bleibt nach dem 2:1 gegen Fribourg-Gottéron auch im sechsten Spiel ungeschlagen. Goalie Leonardo Genoni Leistung hat bereits Playoff-Form erreicht. Philipp Zurfluh 18.09.2021, 23.55 Uhr

Zugs Jan Kovar jubelt nach seinem 2:1 in der Verlängerung zusammen mit Niklas Hanssen. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 18. September 2021)

Als die Freiburger am 1. April letztmals in der Bossard-Arena gastierten, wurden sie Zeugen eines historischen Abends. Einerseits dominierten die Zuger wehrlose Saanestädter mit 50:26 Torschüssen und schickten sie mit einer 4:0-Packung nach Hause, andererseits krönte sich der EV Zug im 49. Spiel der Regular Season mit 116 Punkten zum alleinigen Rekordhalter. Der EV Zug schrieb Geschichte

Mannschaftsfoto nach der Realisierung der 116-Punkte-Marke in der vergangenen Saison. Bild: Felix Klaus (Zug, 1. April 2021)

Etwas mehr als fünf Monate später machte Gottéron erneut seine Aufwartung in der Bossard-Arena. Auch der 18. September wird als Tag für die Ewigkeit in den Hockey-Geschichtsbüchern festgehalten werden. Nach 17 Saisons im Zuger Dress wurde Stürmer Fabian Schnyder feierlich verabschiedet. Die Nummer 57 wird zu seinen Ehren nicht mehr vergeben und offiziell zurückgezogen. Damit ist die Nummer 57 von «Schnitz» ab sofort eine von vier «Retired Numbers» beim EV Zug.

Es ist die grösstmögliche Wertschätzung vom Klub, welche nur ganz wenige Spieler erfahren. Passend dazu: Während des Hits «Simply the Best» von Tina Turner wurde das Trikot unters Stadiondach gezogen. «Für ihn kam das Team immer an erster Stelle. Er hat sich nie beklagt, wenn er Schmerzen hatte oder verletzt war. Ein wahre Vorzeigefigur», sagte Trainer Dan Tangnes nach dem Spiel und zollte seinem ehemaligen Spieler den allergrössten Respekt.

Das Trikot von Fabian Schnyder wird unter das Stadiondach gezogen. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 18. September 2021) Die Zuger Fans ehrten Fabian Schnyder mit einer tollen Choreo. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 18. September 2021) Ein Moment für die Ewigkeit. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 18. September 2021) Beste Freunde: Raphael Diaz gratuliert Fabian Schnyder. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 18. September 2021)

Die Feierlichkeiten vor Spielbeginn sollten aus Zuger Sicht ein würdiger Rahmen für einen erfolgreichen Abend werden. Der EV Zug wollte seine weisse Weste (fünf Siege in fünf Spielen) wahren. Einer Stärke des Meisters war in den bisherigen Spielen das Unterzahlspiel. Während über 37 Minuten hielt er sich schadlos. Tangnes pochte immer wieder auf mehr Disziplin und nervte sich ab der vielen Strafen.

Doch als wollten es die Zuger auf die Spitze treiben, halsten sie sich in der Startviertelstunde bereits drei Zwei-Minuten-Strafen auf. Nach knapp 42 Minuten Boxplay ohne Gegentor war es um Zuger Herrlichkeit geschehen. Fribourgs Topskorer Killian Mottet zimmerte den Puck in der 16. Minute unter die Latte. Der Meister war um eine Antwort nicht verlegen und konnte in der letzten Minute des ersten Drittels ausgleichen. Für Jérôme Bachofner war es das erste Saisontor.

Goalie Genoni pariert 36 von 37 Schüssen

Es war lange Zeit kein Gaumenschmaus, den die beiden Mannschaften den 6748 Zuschauern servierte. Das Mitteldrittel war geprägt von Zweikämpfen an der Bande, Fehlzuspielen und wenig zusammenhängenden Aktionen. Erst im Schlussdrittel brachten die Mannschaften mehr Emotionen und Feuer ins Spiel. Zugs Verteidiger Niklas Hansson musste gleich zweimal auf der Strafbank Platz nehmen. Die Gäste kamen zu mehren Top-Chancen. So scheiterte beispielsweise Diaz am Pfosten. Einen «Sahnetag» zog erneut Goalie Leonardo Genoni ein.

Bereits gegen Lausanne ging er mit einer Abwehr-Quote von 97 Prozent vom Eis und wurde verdientermassen zum besten Zuger Spieler ausgezeichnet. Und auch die Fribourger liess er vor allem gegen Ende der Partie ein ums andere Mal verzweifeln. Erneut entschärfte Genoni 36 von 37 Schüssen und wurde bereits zum zweiten Mal in dieser Saison besten Zuger Spieler gewählt. Das Auslassen mehrerer guter Möglichkeiten rächten die Zuger in der Verlängerung. Jan Kovar (63.) traf nach Vorarbeit von Hansson.

Ein ganz besonderer Abend war es für den ehemaligen und langjährigen EVZ-Captain Raphael Diaz. In der Schweiz hat der 35-Jährige – bis auf einen Abstecher in die NHL – nur für seinen Jugendverein EV Zug gespielt. Er kennt den Klub und das Umfeld wie seine Westentasche. Der Zuger kehrte nach seinem Abschied erstmals als Gast in die Bossard Arena zurück. Die Bekanntgabe seines Wechsels zu den Saanestädtern löste im vergangenen Dezember bei vielen Zuger Fans Enttäuschung und Unverständnis aus.

Doch sie empfingen den Neo-Freiburger herzlich. Als er seinen Freund Fabian Schnyder vor dem Spiel in die Arme schloss, wurde auch Diaz emotional. «Es war ein Abend voller Emotionen. Ich habe mich über die Rückkehr gefreut.» Nur mit dem Spielausgang haderte er: «Mit einer besseren Chancenauswertung hätten wir gewonnen.»

Derweil blickt der Trainer des EV Zug mit viel Selbstbewusstsein auf die kommenden Aufgabe.

«Wir können nicht jedes Spiel dominieren. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Ich bin aber stolz darauf, dass die Mannschaft gekämpft und nie aufgegeben hat.»

Zug – Fribourg-Gottéron 2:1 (1:1, 0:0, 0:0) n.V.

Bossard-Arena. – 6748 Zuschauer. – SR Lemelin/Mollard, Cattaneo/Wolf.



Tore: 16. Mottet (Gunderson/Powerplaytor) 0:1. 20. (19:04) Bachofner (Leuenberger, Hansson) 1:1. 63. Kovar (Hansson) 2:1.



Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Zug, 2-mal 2 Minuten gegen Fribourg.



Zug: Genoni; Schlumpf, Gross; Cadonau, Djoos; Hansson, Stadler; Wüthrich, Kreis; Klingberg, Senteler, Allenspach; Simion, Kovar, Suri; Martschini, Müller, Herzog; Hofer, Leuenberger, Bachofner.



Fribourg: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Diaz, Jecker; Sutter, Furrer; Dufner; Sprunger, Bykow, DiDomenico; Brodin, Desharnais, Mottet; Marchon, Walser, Jörg; Rossi, Schmid, Herren; Jobin.



Bemerkungen: Zug ohne Lander und Zehnder. Fribourg-Gottéron ohne Kamerzin (alle verletzt).