Eishockey «Das ist nicht Zug-like»: Trotz Spektakel-Sieg – der Frust bei Trainer Tangnes überwiegt Der EV Zug gibt einen sicher geglaubten Sieg Sekunden vor Schluss aus den Händen und bezwingt Genève-Servette doch noch mit 5:4 nach Verlängerung. Trainer Tangnes tut danach seinen Ärger kund. Philipp Zurfluh 01.10.2021, 23.49 Uhr

EVZ-Verteidiger Christian Djoos (links) erzielt das Game-Winning-Goal. Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 1. Oktober 2021)

Es ist extrem frustrierend, immer wieder dieselbe negative Erfahrung machen zu müssen. Dieses Gefühl hat Genève-Servette in den letzten Jahren Mal für Mal am eigenen Leib erfahren. Denn das Terrain in der Bossard-Arena verheisst für die Romands nichts Gutes und führte sie Mal für Mal aufs Glatteis. Seit dem 30. November 2014 haben die Westschweizer in 16 Anläufen nur einmal mit drei Punkten im Gepäck die dreistündige Rückfahrt an den Genfersee antreten können. Zahlen des Grauens.

Den einzigen Sieg fuhr der Vizemeister am 3. Januar 2020 ein. Doch die Niederlagen-Serie konnten die Gäste auch bei der Reprise des Playoff-Finals nicht aufhübschen. Der EV Zug siegte mit 5:4 nach Verlängerung und übernimmt die Tabellenführung.

Genfs Goalie Gauthier Descloux hat beim Schuss von Djoos das Nachsehen. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

Der Trainer bemängelt die Inkonstanz

Doch die Art und Weise, wie der Erfolg zu Stande kam, hinterlässt einen fahlen Beigeschmack. Als sich das Publikum bereits zu Standing Ovations erhob und die Leistung ihrer Lieblinge beklatschte, erzielten die Genfer mit einem Doppelschlag in der letzten Minute den Ausgleich. Trainer Dan Tangnes war angesäuert. «Wir haben einen Punkt hergeschenkt.» Zwar habe die Mannschaft in der Verlängerung gut reagiert und den Fokus wieder gefunden, «doch das war kein guter Auftritt von uns». Tangnes ergänzte: «Der Gegner hat sich den einen Punkt verdient.» Was dem Norweger überhaupt nicht gefällt, sind Wellenbewegungen innerhalb des Spiels. «Bei uns wechseln sich während der 60 Minuten gute und schlechte Momente zu häufig ab. Das ist nicht Zug-like», so Tangnes’ Ärger.

Stürmer Daniel Winnik bringt sein Team bereits nach 63 Sekunden in Führung. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

Hollenstein: «Ich habe mich grün und blau geärgert»

«Wir haben in den ersten Minuten geschlafen», brachte es Dario Simion im Stadion-Interview in der ersten Drittelspause auf den Punkt. Die Zuger waren zunächst tatsächlich im Schlafwagen unterwegs. Goalie Luca Hollenstein liess sich durch einen Befreiungsschlag – abgegeben von Tömmernes in der defensiven Zone – überraschen. Daniel Winnik sagte nach 63 Sekunden Dankeschön.

«Ich hatte den Schuss zu spät realisiert und war anschliessend zu wenig schnell auf den Beinen. Ich habe mich grün und blau geärgert»

, sagte der 21-jährige Torhüter zur besagten Szene. Und gleich beim nächsten Genfer Angriff konnte Hollenstein Stürmer Winnik nur regelwidrig stoppen. Die daraus resultierende Unterzahl überstand das Heimteam unbeschadet.

Und der Meister? Er schlug gleich mit dem ersten Torschuss in Person von Simion (4.) zu. 47 Sekunden vor der ersten Pausensirene war erneut der Tessiner zur Stelle, der nach Zentimeter genauen Vorarbeit den Puck ins Tornetz beförderte. Konzentrierter und aggressiver kehrte der EV Zug nach der ersten Pause aufs Eis zurück. Diesmal legte das Heimteam einen Blitzstart hin. Fabrice Herzog konnte in der 21. Minute auf 3:1 erhöhen. Doch die Zwei-Tore-Führung gab dem EV Zug nicht die nötige Ruhe und Sicherheit. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer durch Josh Jooris (27.) kamen die Genfer gegen zu defensiv agierende Zuger immer stärker auf. Goalie Hollenstein parierte in dieser Phase mehrmals mirakulös. Mit der 4:2-Führung durch Reto Suri (51.) glaubte fast niemand mehr an Genfs Aufholjagd. «Am Schluss herrschte viel Chaos vor meinem Tor», so Hollenstein, der selbstkritisch anfügte: «Beim vierten Gegentor trage ich eine Mitschuld.»

Falls es dem EV Zug gelingen sollte, den Ärger in positive Energie umzuwandeln, kann sich der EHC Biel im Spitzenkampf am Samstagabend auf etwas gefasst machen.

Zug – Genève 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) n.V.

Bossard-Arena. – 6524 Zuschauer. – SR Stricker/Borga.



Tore: 2. Winnik (Tömmernes) 0:1. 4. Simion (Hansson) 1:1. 20. Simion (Kovar) 2:1. 21. Herzog (Lander, Martschini) 3:1. 27. Jooris (Winnik, Tömmernes/Ausschluss Leuenberger) 3:2. 51. Suri (Martschini, Hansson/Team-Strafe) 4:2. 60. (59:13) Vermin (Jooris) 4:3. 60. (59:51) Winnik (Vatanen) 4:4. 63. Djoos (Simion) 5:4.



Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Zug. 2-mal 2 Minuten gegen Genève.



Zug: Hollenstein; Stadler, Hansson; Djoos, Cadonau; Gross, Schlumpf; Kreis, Wüthrich; De Nisco, Kovar, Simion; Herzog, Lander, Martschini; Suri, Allenspach, Klingberg; Bachofner, Leuenberger, Hofer.



Genève-Servette: Descloux; Tömmernes, Jacquement; Le Coultre, Vatanen; Maurer, Karrer; Smons; Winnik, Filppula, Vouillamoz; Miranda, Jooris, Moy; Patry, Vermin, Völlmin; Smirnovs, Berthon, Riat; Cavalleri.