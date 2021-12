Tumulte auf der Tribüne: Rapperswil siegt gegen den EV Zug 5:2.

Eishockey «Das Mitteldrittel hat uns das Genick gebrochen»: Rappi zeigt dem EV Zug den Meister – unrühmliche Szenen auf der Zuschauertribüne Der EV Zug hat in dieser Saison gegen die Rapperswil-Jona Lakers einen schweren Stand und verliert bereits zum dritten Mal. Niklas Hansson und Nico Gross scheiden mit einer Verletzung aus. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 11.12.2021, 23.46 Uhr

Sandro Zangger (rechts) gelingt gegen den EV Zug (Christian Djoos) die Saisontore 12 und 13. Bild: Patrick Krämer / Keystone (Rapperswil, 11. Dezember 2021)

Ein Abend zum Vergessen: Im Mitteldrittel zeigten die Rapperswil-Jona Lakers dem EV Zug den Meister. Zwischen der 24. und 32. Minute spielten sich die Rosenstädter in einen Rausch, schlugen dreimal kaltblütig zu. Sandro Zangger, der zwischen 2014 und 2017 das EVZ-Dress überstreifte, traf in dieser Phase doppelt. Zudem durfte er sich noch zwei Assists gutschreiben lassen. Der Ex-Luganesi, der sich seit Wochen in Hochform befindet, wurde noch in der letzten Saison für die Hälfte der Spiele ins Farmteam zu den Ticino Rockets degradiert und musste sich in der Swiss League beweisen. In dieser Spielzeit ist der Stürmer bereits bei 13 Saisontoren angelangt und war beim 5:2-Sieg der Mann des Spiels.

Nach dem 2:1-Sieg vom Freitag gegen den SC Bern hatte Dan Tangnes noch das Abwehrverhalten gelobt: «Wir haben offensiv keinen Schönheitspreis gewonnen, aber defensiv sehr solidarisch gearbeitet.» Nach dem Auftritt gegen Rappi klangen Tangnes' Worte anders:

«Ich bin enttäuscht wie nach jeder Niederlage. Wir hatten ein paar Aussetzer zu viel. Das wird auf diesem Niveau sofort bestraft.»

Der Trainer konnte der Leistung aber auch Positives abgewinnen: «Niederlagen zeigen dir auf, woran du arbeiten musst. Sie sind immer auch Hausaufgaben, die dir der Gegner mit auf den Weg gibt. Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns.»

Auch bei Reto Suri war Ernüchterung eingekehrt. Er meinte selbstkritisch:

«Rappi hat auf unsere Fehler gewartet und diese konsequent ausgenutzt. Das Mitteldrittel hat uns das Genick gebrochen. Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen.»

Der Stürmer haderte, «weil wir unser Spiel nicht konsequent durchgezogen haben». Warum es gegen den SC Bern und gegen die Lakers mit der offensiven Durchschlagskraft haperte, konnte er sich nicht genau erklären: «Irgendwie ist der Wurm drin.»

Dezimierte Lakers-Abwehr

Dass der EV Zug im 30. Saisonspiel zu einem Spitzenkampf bittet, überraschte niemanden. Was aber erstaunt: Der Widersacher. Wer hätte darauf gewettet, dass die Lakers in der vorderen Tabellenregion mitmischen? Fast niemand. Der Höhenflug der Mannschaft von Stefan Hedlund – in der Saison 2018/19 Assistent von Dan Tangnes – hält weiterhin an. Dabei hätte der EV Zug von der arg dezimierten Lakers-Abwehr profitieren können. Die Mannschaft hatte nur noch fünf Verteidiger zur Verfügung. Deshalb wurde sie mit Rocco Pezzullo vom HC Ambri-Piotta sowie Misha Moor vom HC Thurgau verstärkt. Die Ausfälle liess sich der Zweitplatzierte nicht anmerken.

Normalerweise wäre es für eine Mannschaft ein Problem, wenn für nur 24 Prozent der Tore Ausländer verantwortlich sind. Nicht so bei den Lakers, weil Stürmer wie Sandro Zangger, Nando Eggenberger oder Jeremy Wick regelmässig ins Netz treffen.

Der EV Zug konnte seine negative Saison-Bilanz gegen die Lakers nicht aufpolieren. Es war bereits die dritte Niederlage im vierten Direktduell. In dieser Saison fällt dem amtierenden Meister das Toreschiessen gegen die Rosenstädter besonders schwer. Er hatte in den vier Begegnungen während der 245 Spielminuten gerade mal fünf Tore erzielt.

Tumulte zwischen Heim- und Gästefans

Im Mitteldrittel tauschten nicht nur Samuel Kreis und Sandro Forrer in einem Boxkampf ein paar Nettigkeiten aus, auch auf den Zuschauerrängen ging es ordentlich zur Sache. Eine Fangruppe im Gästesektor lieferte sich mit ein paar Rappi-Anhängern, die sich nur ein paar Meter entfernt auf der Sitzplatztribüne befanden, hitzige Wortgefechte. Die beiden Parteien provozierten sich bis aufs Äusserste. Mitarbeiter der Security und zivile Polizisten mussten mehrmals eingreifen, bis schliesslich bei den Sicherheitsleuten der Geduldsfaden riss: Einige Provokateure wurden schliesslich aus dem Stadion eskortiert.

Auf dem Eis machte vor allem das Heimteam Musik. Schöne Passkombinationen, entschlossenes Zweikampfverhalten und konsequent im Abschluss. Der EV Zug war bemüht und liess auch nach dem 0:3-Rückstand die Köpfe nicht hängen. Nach dem 1:3-Anschlusstreffer durch Marco Müller keimte noch ein bisschen Hoffnung auf. Die Aufholjagd blieb aber aus, weil die Rosenstädter nur drei Minuten später den Drei-Tore-Vorsprung wiederherstellten.

Im Schlussdrittel kam erschwerend hinzu, dass die Zentralschweizer mit nur noch vier Verteidigern agieren mussten. Niklas Hansson und Nico Gross schieden verletzungsbedingt aus.

Reto Suri (vorne) und seine Teamkollegen sind enttäuscht. Bild: Freshfocus / Thomas Oswald

Für Suri kommt nun die zehntägige Länderspielpause zum richtigen Zeitpunkt. «Die nächsten Tage werden uns guttun. Wir benötigen jetzt Regeneration und können an gewissen Dingen feilen.» Für die beiden Spiele vor Jahreswechsel – am 22. Dezember gegen Davos und tags darauf gegen Genf – brauche es nun eine optimale Vorbereitung.

«Wir wollen in diesem Jahr noch sechs Punkte holen, das muss unser Ziel sein»

, so die Worte des EVZ-Stürmers, während sich im Hintergrund Sandro Zangger vor dem eigenen Anhang beglückwünschen liess.

Rapperswil – Zug 5:2 (0:0, 3:0, 1:2)

St. Galler Kantonalbank Arena. – 4195 Zuschauer – SR Tscherrig/Urban.

Tore: 24. Aebischer (Mitchell, Zangger) 1:0. 28. Zangger (Profico/Unterzahltor!) 2:0. 32. Zangger (Profico, Cervenka/Powerplaytor) 3:0. 46. Müller (Kovar/Powerplaytor) 3:1. 49. Mitchell (Zangger, Profico) 4:1. 55. Kovar 4:2. 59. Profico 5:2 (ins leere Tor).

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Maier, Aebischer; Profico, Bircher; Jelovac, Moor; Pezzullo; Cervenka, Albrecht, Lammer; Brüschweiler, Rowe, Lehmann; Forrer, Dünner, Wick; Neukom, Mitchell, Zangger.

Zug: Genoni; Gross, Hansson; Djoos, Schlumpf; Kreis, Cadonau; Müller, Kovar, Martschini; Zehnder, Lander, Klingberg; De Nisco, Senteler, Allenspach; Bachofner, Leuenberger, Suri.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Rapperswil, 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Herzog, Simion (alle verletzt), Hollenstein und Hofer (Swiss League).

