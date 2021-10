EVZ-Stürmer Lino Martschini ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Eishockey «Das schönste Geschenk, das man sich wünschen kann»: Deshalb schwebt EVZ-Stürmer Lino Martschini auf Wolke sieben Vize-Captain Lino Martschini ist zum zweiten Mal Vater geworden. Nachdem er vier Spiele verletzungsbedingt pausieren musste, greift der Teamleader am Freitag gegen Genf wieder ins Geschehen ein. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

51 Zentimeter klein und 3730 Gramm leicht: Elliot heisst das neue Glück von Lino Martschini und seiner kanadischen Frau Cynthia. Der EVZ-Stürmer ist vergangenen Freitag, am 24. September, zum zweiten Mal Vater geworden. Zwei Jahre nachdem Töchterchen Riley auf die Welt kam. Sie wird morgen 2-jährig. «Wir sind überglücklich und stolz über den neuen Nachwuchs. Das schönste Geschenk, das man sich wünschen kann, ein unbeschreibliches Gefühl», gibt der 29-Jährige Einblicke in seine Gefühlswelt und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Seine Frau und das Kind sind wohlauf und wieder zu Hause.

Hat seine Verletzung auskuriert: Lino Martschini. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 10. Oktober 2020)

Das Timing – eine wichtige Eigenschaft im Eishockey – hat Sohn Elliot bereits vom Vater geerbt. Er hat nur einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin das Licht der Welt erblickt. «Es war alles etwas weniger hektisch als bei der ersten Geburt», sagt Martschini. Immer noch sehr präsent sind seine Erinnerungen an damals. Als ihm Trainer Dan Tangnes während des Schlussdrittels im Spiel gegen Genève-Servette auf die Schultern klopfte und sagte: «Du kannst gehen.» Zunächst befürchtete Martschini, etwas falsch gemacht zu haben, doch es war eine frohe Botschaft, die ihm übermittelt wurde. Seine Frau lag hochschwanger im Spital.

Senteler muss lange pausieren

Die Geburt von Elliot kam für den Vize-Captain zum «richtigen» Zeitpunkt. Bei den letzten vier Spielen musste er aufgrund körperlicher Beschwerden zuschauen. Die Partien am vergangenen Freitag und Samstag verfolgte er auf dem Handy an der Seite seiner Frau im Spital.

«Natürlich gibt es keinen idealen Moment, um verletzt zu sein. Aber nun hatte ich genügend Zeit, mich meiner Familie zu widmen.»

Jetzt fühlt sich Martschini wieder 100 Prozent bereit und will die Mannschaft unterstützen. «Die Automatismen funktionieren noch nicht, wie wir uns das vorstellen», benennt der flinke Flügel eine von mehreren Baustellen. «Es ist ein Lernprozess, der Zeit benötigt.»

Corona: Testcenter bleibt in Betrieb

Bislang konnten sich die EVZ-Fans direkt vor der Bossard-Arena einem kostenlosen Antigen-Schnelltest unterziehen. Auch bei den nächsten zwei Heimspielen (1. und 9. Oktober) wird das Testcenter betrieben. Geschäftsführer Patrick Lengwiler sagt auf Nachfrage, dass das Angebot bislang von 150 bis 300 Personen pro Spieltag genutzt worden sei. Ob man den Test-Betrieb auch künftig aufrechterhalte, wird beim EVZ geprüft und ist laut Lengwiler auch von der Sitzung des Bundesrats am Freitag abhängig. Dann wird das Gremium wohl einen definitiven Entscheid fällen, wie lange der Bund noch die Kosten für Tests von ungeimpften Personen übernimmt. (pz)

Verletzte Spieler ziehen diesen Prozess in die Länge. Am Donnerstag wurde bekannt, dass Stürmer Sven Senteler wegen einer Fussverletzung mindestens sechs Wochen pausieren muss. Doch trotz dieser Hiobsbotschaft gibt es auch Positives zu vermelden. Yannick Zehnder dürfte am Samstag gegen Tabellenführer Biel sein Comeback geben, die Rückkehr von Marco Müller könnte nächste Woche erfolgen.

Emotionaler Abschied eines Weggefährten

Martschini sagt offen und ehrlich: «Letzte Saison hat alles perfekt gepasst. Es war fast selbstverständlich, dass wir gewonnen haben. Wir dürfen uns aber von dieser Rekordsaison nicht blenden lassen.» Der Teamleader bestreitet mittlerweile die zehnte Saison bei den Zugern und ist nach dem Abgang von Raphael Diaz und dem Rücktritt von Fabian Schnyder der dienstälteste EVZ-Spieler – das Herzstück der Mannschaft.

Ein Tag für das Geschichtsbuch: Das Trikot von «Schnitz» wird unter das Dach der Bossard-Arena gezogen. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Samstag, 18. September 2021)

Als vor zwei Wochen die Trikotnummer 57 von «Schnitz» unter das Stadiondach gezogen wurde, weckte die Würdigung bei Martschini viele Emotionen. «Da gab es schon die eine oder andere Träne. Persönlichkeiten wie ‹Schnitz› sind heutzutage eine Rarität», honoriert Martschini dessen Verdienste.

«Ich habe von ihm viel gelernt, auf sportlicher wie auch auf menschlicher Ebene. Das möchte ich unseren jungen Spielern weitergeben.»

Martschinis Vertrag läuft Ende Saison 2022/23 aus. Er sieht derzeit keinen Grund für eine Luftveränderung und muss auf die Frage, ob er es für realistisch hält, dass sein Trikot irgendwann unter dem Stadiondach thront, schmunzeln. «Sehr gut möglich», kommentiert er.

Grund zum Jubeln will er nicht nur privat haben, sondern auch am Freitagabend bei der Final-Reprise gegen Genf. Und vielleicht wird ihm Trainer Tangnes wieder auf die Schultern klopfen, aber dann aus einem anderen Grund als vor zwei Jahren.