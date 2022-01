EV Zug gewinnt gegen den EHC Biel mit 3:2 nach Penaltyschiessen

Eishockey «Das war teilweise schrecklich mitanzusehen»: EVZ-Trainer hadert – Rückkehrer Hofmann jubelt Der EV Zug verspielt einen Zwei-Tore-Vorsprung und siegt dennoch 3:2 nach Penaltyschiessen. Stürmer Grégory Hofmann trifft im 100. EVZ-Spiel zum 49. Mal. Philipp Zurfluh 1 Kommentar 18.01.2022, 23.47 Uhr

Erstes Spiel nach der Rückkehr, erstes Tor: Grégory Hofmann (rechts) trifft zum 1:0 gegen Biel. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 18. Januar 2022)

Er kam, sah und... traf! Ohne Anlaufzeit und mit einer herrlichen Einzelleistung in der 48. Minute zur 1:0-Führung. In seinem von den Gegnern gefürchteten, unwiderstehlichen Stil liess Grégory Hofmann Biels Verteidigung stehen und verwerte eiskalt. Die Fans – offizielle Zuschauerzahl 6360 – geschätzt 3500 – waren aus dem Häuschen. Doch Hofmann hätte sich bei seinem Comeback mehr Unterstützung verdient gehabt, als den spärlichen Fanaufmarsch. Für den gebürtigen Tessiner war es in seinem EVZ-Jubiläumsspiel (100) der 49. Treffer.

Als Dario Simion nur wenige Minuten später auf 2:0 erhöhte (Assistpunkt Hofmann) – schien niemand mehr Zweifel am Ausgang des Spiels zu haben. Doch die Seeländer glichen durch Damien Brunner (57., 60.) aus. Auch deshalb, weil Lino Martschini beim Stand von 2:1 die Vorentscheidung verpasste – der Flügel verfehlte das leere Tor. Das Hofmann-Jubiläum endete dennoch mit einem Happy-End. Zug siegte mit 3:2 nach Penaltyschiessen.

Hofmanns Lust aufs Toreschiessen ist ungebrochen, das war von der ersten Sekunde an spürbar. Der Stürmer, der seinen Speed wie kein anderer Spieler in der National League gewinnbringend einsetzen kann, legte bereits nach 30 Sekunden pfannenfertig für Simion auf, nur Sekunden später versuchte er es mit einem Slapshot. Hofmann sowie fünf weitere EVZ-Akteure mussten nach der Partie zur Dopingprobe antraben, deshalb war er unpässlich. Dafür redete sein Trainer: «Ich wollte ihn nicht zu stark verheizen, doch er war kaum zu bremsen. Er wird uns noch viel Freude bereiten», sagte Dan Tangnes.

Während Zug im ersten Drittel mehr Spielanteile hatte (13:8-Torschüsse), rieben sich die Zuschauer im zweiten Spielabschnitt verwundert die Augen. Der Wind hatte komplett gedreht. Die Seeländer schnürten die Zuger in derer Zone regelrecht ein. Der EHC Biel zog sein Kombinationsspiel auf, der EV Zug hatte kein Gegenmittel.

Ein Timeout für die Katz

Zug leistete sich Fehlpässe sowie Unkonzentriertheiten im Minutentakt. Unerklärlich wie lethargisch und kraftlos die Spieler agierten. Genau bei Spielmitte hatte Tangnes genug gesehen: Unter Beifall der Fans nahm der Trainer sein Timeout und redete den Spielern ins Gewissen. Wer nun aber gedacht hätte, der EV Zug würde sich von seiner Sonnenseite zeigen, sah sich getäuscht. Die Schelte des Norwegers verpuffte. «Da habe ich wohl die falschen Worte gewählt», meinte Tangnes mit einem Schmunzeln und setzte dann seine ernste Miene auf:

«Das war teilweise schrecklich mitanzusehen. Wir haben so viele Fehler gemacht und Pucks verloren, unglaublich»

Sven Senteler brachte die ungenügende Leistung seines Teams bereits in der zweiten Drittelspause im Stadioninterview auf den Punkt. «Wir sind zu wenig gelaufen.» Sein ernüchterndes Fazit: «Wir sind zusammengebrochen.»

Vaterfreuden bei Samuel Kreis

Nach dem Spiel war Senteler dann bei bester Laune. Nicht nur wegen der zwei Punkte, sondern weil er Teil der Schweizer Nationalmannschaft bei Olympia sein wird – es sind seine ersten Spiele: «Ich bin super glücklich und fühle mich geehrt», meinte der Stürmer und strahlte.

Beim EV Zug gab es auch abseits des sportlichen Geschehens viel Grund zum Jubeln. Verteidiger Samuel Kreis stand gestern nicht im Aufgebot. Jedoch aus einem schönen Grund: Der 27-Jährige wurde in der Nacht auf Dienstag Vater.

Noch ein bemerkenswertes Detail am Rande: Das erste Tor im EVZ-Dress gelang Hofmann am 13. September 2019, auswärts gegen den HC-Ambri-Piotta. Und wie gegen den EHC Biel: in der 48. Spielminute. Viele weitere werden folgen...

Zug – Biel 3:2 (0:0, 0:0, 2:2) n. P.

Bossard-Arena. – 6360 Zuschauer. – SR Hebeisen/Borga.



Tore: 48. Hofmann (Kovar) 1:0. 53. Simion (Hansson, Hofmann) 2:0. 57. Brunner (Lööv) 2:1. 60. Brunner (Rajala, Yakovenko/Biel ohne Goalie) 2:2. – Penalties: Hügli –. Martschini –. Brunner 0:1. Senteler 1:1. Rajala –. Kovar 2:1. Hofer 2:2. Lander 3:2. Künzle –.



Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug, 2-mal 2 Minuten gegen Biel.



Zug: Genoni; Sidler, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Wüthrich, Hansson; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Allenspach; Herzog, Lander, Martschini; De Nisco, Leuenberger, Suri.



Biel: Van Pottelberghe; Lööv, Stampfli; Grossmann, Yakovenko; Forster, Schneeberger; Delémont; Rajala, Haas, Hischier; Künzle, Cunti, Brunner; Hofer, Sallinen, Hügli; Schläpfer, Froidevaux, Kessler; Tanner.



Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Gross, Müller (verletzt), Kreis (abwesend), Klingberg (überzählig).

