EV Zug ist Schweizermeister im Eishockey – alles zur Party in Zug

Eishockey Der EV Zug ist zum dritten Mal Schweizer Meister – alles über die Titelverteidigung in unserem Meister-Special Bild: Jan Pegoraro (Zug, 1. Mai 2022) Geschafft: Der EV Zug hat in der Finalserie gegen die ZSC Lions im allerletzten Spiel den Pokal gewonnen. Unser Dossier im Überblick. Philipp Zurfluh, Klaus Zaugg, Raphael Biermayr, Marco Morosoli, Kilian Küttel 02.05.2022, 20.15 Uhr Merken Drucken Teilen

Der EV Zug ist zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte nach 1997 und 2021 Schweizer Meister. Was EVZ-Manager Patrick Lengwiler nach dem grossen Triumph des EVZ im Meister-Interview sagt, weshalb Trainer Dan Tangnes eine Integrationsfigur ist und welche Noten die Meisterspieler erhalten haben, lesen Sie in der folgenden Zusammenstellung:

