EVZ verliert gegen Fribourg-Gottéron

Eishockey Der EV Zug begeht im Spitzenkampf zu viele Fehler und ist teilweise überfordert – Fribourg-Gottéron verteidigt seine Festung Die Saanestädter ziehen einen Sahnetag ein und siegen gegen den EV Zug verdient mit 6:2. Für Gottéron ist es der 13. Heimsieg in Folge. Gelegenheit zur Revanche hat Zug bereits am Mittwoch. Philipp Zurfluh, Fribourg Jetzt kommentieren 01.03.2022, 23.47 Uhr

Nathan Marchon (rechts) jubelt nach seinem Tor – Dario Simion zieht enttäuscht davon. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Fribourg, 1. März 2022)

Fribourg-Gottéron ist zu Hause eine Macht. Die schmucke und hochmoderne BCF-Arena ist für gegnerische Teams zu einer fast uneinnehmbaren Festung geworden. In dieser Saison müssen die Gegner reihenweise die Rückfahrt ohne Punkte antreten. Der Tabellenführer reihte zwölf Siege aneinander. Die Zuger waren es, die zuletzt vor vier Monaten, am 30. Oktober 2021, mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung zwei Punkte aus der Spielstätte Fribourgs entführen konnten.

Die imposante Heimserie hält auch nach dem Gipfeltreffen Bestand. Gottéron siegte verdient mit 6:2. Die Arena glich nach Spielende einem Tollhaus, die Fans feierten die definitive Qualifikation für die Playoffs. Ein Zuschauer sagte im Siegesrausch der Emotionen: «Bringt uns den nächsten Gegner, wir müssen uns vor niemandem fürchten.»

Tangnes: «Die Puck- Behandlung war nicht gut»

Und der EV Zug? Sechs Gegentore: So oft liess sich die stärkste Defensive der Liga seit einer halben Ewigkeit nicht mehr übertölpeln. Zuletzt in der letztjährigen Playoff-Viertelfinalserie gegen den SC Bern – in einem Qualifikationsspiel gar seit über 13 Monaten nicht mehr.

Dan Tangnes analysierte das klare Verdikt ruhig, nüchtern und sachlich: «Die Puck-Behandlung war nicht gut, auch im Passspiel haben wir zu viele Fehler begangen.» Zugs Trainer hob gleichzeitig die Leistung von Gottéron hervor. «Ein sehr gut organisiertes Team, das mit seiner Physis jedem Gegner wehtun kann.» Für Reto Suri war die Niederlage verdient, auch «weil unser Auftritt über 60 Minuten nicht dem entspricht, was in uns steckt. Wir liessen in unseren Aktionen die Konsequenz vermissen. Da ist eine Menge Steigerungspotenzial vorhanden.»

Gottéron führte spielerisch die feinere Klinge, kreierte mehr Offensivaktionen, wirkte ideenreicher und in den Zweikämpfen konsequenter und bissiger. Und wenn die Gäste aus verheissungsvollen Positionen zum Abschluss kamen, konnte sich die Mannschaft von Christian Dubé auf Nationalmannschaftsgoalie Reto Berra verlassen, der sich gleich mehrmals auszeichnen konnte.

Gottérons sicherer Rückhalt: Reto Berra. Bild: Anthony Anex / Keystone

Mit der Heimstärke und einer angemessenen Atmosphäre für eine Spitzenkraft – das Stadion war ausverkauft – suchte Fribourg sogleich nach Puckeinwurf die Offensive, wurde nach 32 Sekunden mit der Führung belohnt und baute diese sukzessive bis Spielschluss aus. Die Affiche hielt, was sie versprach. Es herrschte mächtig Feuer unter dem Dach. Die Spieler scheuten sich nicht davor, ein paar physische «Nettigkeiten» auszutauschen. Im ersten Drittel bildeten sich mehrmals Rudelbildungen. Die Schiedsrichter mussten die Streithähne immer wieder besänftigen, doch sie liessen Milde walten und vermieden es, Strafen auszusprechen.

Überfordert in der Defensive

Der EV Zug zeigte sich diesmal nicht von seiner unwiderstehlichen Seite. Das lag auch an den Freiburgern, die ihre Ambitionen erneut unterstrichen, in dieser Saison etwas Grosses zu erreichen. Danach sehnt man sich an der Saane. Seit 2014 hat der Klub keine Playoff-Serie mehr gewonnen. Der Sieg gegen den Meister hat noch mehr Hoffnung geweckt und Lust nach mehr gemacht.

Niklas Hansson und die anderen Zuger Verteidiger können Julien Sprunger und Co. zu selten stoppen. Bild: Anthony Anex / Keystone

Bei Zug machte sich das Fehlen der Verteidiger Christian Djoos und Samuel Kreis bemerkbar. Gottérons Offensive kam zu oft widerstandslos zu guten Torchancen. «Das darf keine Ausrede sein. Wir müssen diese Niederlage wieder schnell aus den Köpfen der Spieler bekommen», sagt Tangnes. Recht hat er. Am Mittwoch kommt es zum «Rückspiel».

Auch der EV Zug hat zu Hause einen Lauf und ist seit dem unrühmlichen Jahresendspiel am 23. Dezember 2021 gegen Genève-Servette (1:5) ungeschlagen. «Vor eigenem Publikum wollen wir eine Reaktion zeigen», will Suri Wiedergutmachung betreiben.

Fribourg – Zug 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

BCF-Arena. – 8934 Zuschauer. – SR Stolc/Hürlimann.

Tore: 1. Desharnais (Marchon, Mottet) 1:0. 4. Kovar (Stadler) 1:1. 12. Mottet (Desharnais, Dufner) 2:1. 28. Marchon (Desharnais, Jecker) 3:1. 40. Sprunger (Schmid, Gunderson) 4:1. 48. Senteler (Schlumpf, Bachofner/Ausschluss Cadonau!) 4:2. 52. Sprunger 5:2. 58. Marchon (ins leere Tor) 6:2.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Fribourg, 1-mal 2 Minuten gegen Zug. Fribourg: Berra; Jecker, Gunderson; Dufner, Sutter, Rantakari, Diaz; Kamerzin; Mottet, Desharnais, Marchon; DiDomenico, Schmid, Sprunger; Jörg, Walser, Rossi; Bykov, Haussener, Bougro.

Zug: Genoni; Wüthrich, Hansson; Gross, Schlumpf; Stadler, Cadonau; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Klingberg; Herzog, Lander, Müller; Bachofner, Leuenberger, Suri.

Bemerkungen: Fribourg ohne Chavaillaz, Brodin (überzählig), Furrer und Jobin (verletzt). Zug ohne Djoos (überzählig), De Nisco, Allenspach, Nussbaumer (Farmteam), Kreis (krank), Martschini und Hollenstein (verletzt).

